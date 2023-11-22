Донбасс-фронт. Погиб российский журналист Борис Максудов

19:33 23.11.2023

Умер раненный при атаке ВСУ журналист "России 24" Борис Максудов

Ведомости



Скончался корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, пострадавший при атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE".



"Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра. Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения", - сказал журналист.



Следственный комитет сообщил, что намерен расследовать произошедшее.



ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по группе российских журналистов 22 ноября. Максудов получил осколочные ранения. Его оперативно эвакуировали в медучреждение Минобороны. Ведомство тогда сообщало, что его жизни ничто не угрожает.



Максудову было 38 лет. Окончил социально-педагогический факультет Сочинского государственного университета (СГУ) по специальности "Русская и зарубежная литература". С 2005 по 2007 г. работал корреспондентом в ГТРК "Сочи", с 2007 по 2009 г. был собкором "Нового телевидения Кубани" в Сочи, а с 2009 по 2011 г. – в Краснодаре. В 2011 г. СМИ переименовалось в "9-й канал", и Максудов еще два года оставался на той же должности. В 2013–2018 гг. заведовал сочинским корреспондентским пунктом федерального телеканала "ТВ Центр". Последним местом работы на его странице во "В контакте" обозначен телеканал "Россия 24". В зоне спецоперации работал с февраля 2022 г.