Управляемый хаос Палестины: исполнители и бенефициары, - Каринэ Геворгян

20:21 23.11.2023

Управляемый хаос: исполнители и бенефициары



23.11.2023 19:00 Лилия ИГЛИКОВА



Востоковед Каринэ Геворгян о палестино-израильском конфликте как одном из факторов глобального передела мира, и о других, видимых и невидимых, взаимосвязанных факторах



