На выборах в Голландии победила крайне правая "Партия Свободы" исламофоба Герта Вилдерса

20:28 23.11.2023

Предварительные итоги выборов в Нидерландах подтвердили победу крайне правых

Телеканал NOS опубликовал информацию после обработки 98,2% бюллетеней

Победа крайне правой Партии свободы (ПС) прогнозируется на парламентских выборах в Нидерландах. Предварительные итоги голосования после обработки 98,2% бюллетеней опубликовал телеканал NOS.



По его данным, политическая сила, возглавляемая Гертом Вилдерсом, может рассчитывать на 37 из 150 мест в национальном парламенте. С большим отставанием второе место занимает альянс левых, состоящий из Партии труда и политической силы "Зеленые левые", - он получает 25 мест. На третьем месте с 24 депутатскими мандатами идет Народная партия за свободу и демократию (НПСД). Явка составила 77,8%.



Убедительная победа ПС стала большой неожиданностью для многих: еще за день до выборов шансы всех трех политических сил на победу назывались равными. Однако при этом популярность ПС быстро росла в последнюю неделю, в том числе на фоне высказываний Вилдерса о том, что борьба с исламизацией Нидерландов для него отошла на второй план и гораздо более важными темами сейчас являются миграция и беженцы, здравоохранение и социальная защита.



Избирательный совет Нидерландов должен будет 1 декабря объявить официальные результаты голосования, после чего начнется формирование новой правящей коалиции, которая должна иметь большинство, то есть не менее 76 мест в национальном парламенте. Наиболее вероятным на данный момент называется вариант, при котором ПС попытается объединить усилия с умеренно правыми партиями - НПСД, "Новым общественным договором" и "Гражданско-фермерским движением". Эксперты отмечают, что процесс будет сложным и пока не понятно, сможет ли он привести к положительным результатам.



Сам Вилдерс, известный своими резкими высказываниями в отношении миграции и ислама, заявил, что готов к сотрудничеству с другими политическими силами, намерен занять разумную позицию и планирует обсуждать только те вопросы, которые не противоречат законам и конституции. "Мы не собираемся говорить о мечетях, Коране и исламских школах", - сказал он.



В прошлом политик выступал за налаживание связей с Россией, однако, по мнению наблюдателей, даже он вряд ли сейчас будет стремиться к тому, чтобы прекратить оказание помощи Украине. Вместе с тем поставки, например, истребителей F-16 могут стать гораздо более сложной темой, особенно с учетом того, что в его избирательной программе прямо говорится о том, что "деньги и военная техника, такая как F-16, должны направляться не на Украину, а в собственные вооруженные силы".