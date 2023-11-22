Армяне вообще никого не прислали на саммит ОДКБ в Минск. Союз нерушимый...

21:22 23.11.2023

На заседании ОДКБ не было никого со стороны Армении. Ситуацию прокомментировал глава организации Опубликовано: Вчера, 23 ноября 2023, 21:50 Имангали Тасмагамбетов. Фото: t.me/odkb_csto 2 6 Никого из представителей Армении не было на сегодняшнем саммите ОДКБ. По поводу этого высказались президент Беларуси Александр Лукашенко, пресс-секретарь Кремля и другие, передает РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представителей Армении не было на саммите ОДКБ в Минске сегодня.



Также страна практически не участвовала в подготовке встречи. Между тем отсутствие армянской стороны на встрече лидеров государств-участников организации прокомментировал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он выразил мнение, что какие-либо проблемные вопросы надо обсуждать за столом переговоров. "Мы обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторые неудовлетворенности одного из членов Совета коллективной безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы их намерены решать, то надо их решать за столом переговоров, а не делать демаршей без причин", – заявил Лукашенко на расширенном заседании.



Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на то, что Армения не поменяет векторы внешней политики и останется им союзником. Москва продолжит диалог с Ереваном. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов рассказал журналистам, что речи о выходе Армении из состава организации не идет. "Речи о том, что Армения выходит из состава ОДКБ, в настоящее время не идет", – цитирует слова Тасмагамбетова издание. Кроме того, госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович сообщил, что республика не заблокировала ни одно решение саммита ОДКБ.



Сегодня в Минске состоялся саммит лидеров стран ОДКБ, куда также прибыл президент Касым-Жомарт Токаев. Главу нашего государства во Дворце независимости встретил президент Беларуси Александр Лукашенко. Токаев, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, раскритиковал частые заявления стран организации о растущих угрозах, а также высказался о ситуации на Ближнем Востоке. Незадолго до мероприятия стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян – страна входит в состав организации – не будет присутствовать.



Позже он заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако блоку и самой Армении нужно задуматься над следующими шагами. Сейчас же страна, по словам Пашиняна, ищет и других партнеров в сфере безопасности. К слову, в январе этого года в Армении отменили учения ОДКБ. После этого их провели в Кыргызстане. Также добавим, что в состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Автор: Айбекова Сауле