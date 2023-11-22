"Это - традиция". Казпремьер Смаилов объяснил свое участие в похоронах Болата Назарбаева

22:28 23.11.2023

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов объяснил свое присутствие на похоронах брата первого президента Болата Назарбаева соблюдением казахских традиций. Об этом премьер рассказал журналистам на брифинге в сенате, сообщает Оrda.kz.



"Есть традиции, которые существуют с давних времен наших предков. Одна из них - выражение соболезнования близким и родственникам умершего. Поэтому я, как премьер-министр, посчитал правильным посетить похороны Болата Назарбаева", - объяснил премьер-министр.



Смаилов добавил, что в день похорон он приехал в Алматы, чтобы принять участие в старте строительства железнодорожных путей в объезд города.



"Мы начали большой и важный проект - строительство объездной железной дороги в Алматы. Этот проект позволит улучшить транспортный и транзитный потенциал страны", - сказал он.



Младшему брату экс-президента Нурсултана Назарбаева Болату Назарбаеву было 70 лет. Он скончался утром 13 ноября в Центральной клинической больнице Алматы.