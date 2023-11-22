|Встреча с Андреем Ваджрой. Украина как психопатологический синдром Западного мира. Анонс, 25/11
23:09 23.11.2023
Встреча с Андреем Ваджрой. Украина как психопатологический синдром Западного мира
25 ноября в 15.00 в "День-центре"
25 ноября в "День-центре" состоится встреча с политологом, философом и публицистом, специализирующийся на анализе феномена Украины, как исторического, политического, культурного и цивилизационного субъекта Андреем Ваджрой.
Тема встречи: Украина - это психопатологический синдром Западного мира.
Анализируя значительный объем фактологического материала, автор предлагает взглянуть на проект "Ukraina" как на попытку локальной объективации одной из бредовых фабул европейской паранойяльной гиперреальности.
Начало в 15:00, просьба приходить несколько заранее.
Выбрать место по ссылке
https://iframeab-pre6530.intickets.ru/seance/14276412/
Адрес: г. Москва. улица Коровий Вал, 1Ас1, 3-й этаж (1 минута пешком от метро Добрынинская).
Внимание! Видеосъемка на мероприятии запрещена.