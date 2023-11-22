Встреча с Андреем Ваджрой. Украина как психопатологический синдром Западного мира. Анонс, 25/11

23:09 23.11.2023

Встреча с Андреем Ваджрой. Украина как психопатологический синдром Западного мира

25 ноября в 15.00 в "День-центре"



25 ноября в "День-центре" состоится встреча с политологом, философом и публицистом, специализирующийся на анализе феномена Украины, как исторического, политического, культурного и цивилизационного субъекта Андреем Ваджрой.



Тема встречи: Украина - это психопатологический синдром Западного мира.



Анализируя значительный объем фактологического материала, автор предлагает взглянуть на проект "Ukraina" как на попытку локальной объективации одной из бредовых фабул европейской паранойяльной гиперреальности.



Начало в 15:00, просьба приходить несколько заранее.



Выбрать место по ссылке

https://iframeab-pre6530.intickets.ru/seance/14276412/



Адрес: г. Москва. улица Коровий Вал, 1Ас1, 3-й этаж (1 минута пешком от метро Добрынинская).



Внимание! Видеосъемка на мероприятии запрещена.