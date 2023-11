Масоны против ковбоев. США страдают биполярным синдромом, - Дм.Тараторин

00:05 24.11.2023 Масоны против ковбоев. США страдают биполярным синдромом



Дмитрий Тараторин

Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова "Следы империи". Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

23 ноября 2023



В недавней статье Джо Байдена в Washington post большинство комментаторов сосредоточились на высказываниях автора по поводу противостояний Россия - Украина и Израиль - Хамас. И это справедливо. Ведь статья именно об этом. Но предельно важно понять, почему Байден утверждает в ней как аксиому, что The United States is the essential nation - "США - важнейшая страна". И почему подобные выражения абсолютно для него (и в целом, для американской элиты) естественны? Почему он уверен, что "те, кто не разделяет наших ценностей, тянут мир в более опасное и разделенное состояние"? Почему упомянутые ценности, как он убежден, способствуют именно объединению и безопасности?



Все эти вопросы принципиальны. От ответа на них зависит будущее каждого из нас в силу сохраняющегося огромного влияния США на миропорядок. Который, как Байден заявил чуть ранее, они планируют радикально трансформировать. Попытка простых объяснений реально крайне опасна. Потому что простые практически всегда - неверные.



И если мы считаем, что Америка узурпировала право решать, что для мира хорошо, а что плохо, просто по праву сильного, мы ничего не поймем ни в судьбе Америки, ни в программе, которую она намерена предложить человечеству.



Проблема в том, что США страдают биполярным синдромом. Этот популярный психиатрический диагноз идеально ложится не только на актуальную реальность этой страны, но на всю ее историю. Проблема в том, что ее основатели - это две очень разные группы: пуритане и масоны.



Вообще, для понимания Америки лучше всего в ней побывать. Причем не только в больших городах, но и за их пределами. И там, за пределами, вы обнаружите нечто очень знакомое - простор. И это роднит Америку и Россию. Европа тесная. В ней на квадратный километр немыслимая концентрация традиций и смыслов. И были времена, когда они жестко диктовали, предписывали, как жить и каким быть.



И вот представьте, в Новый Свет от этого диктата бегут разнообразные религиозные диссиденты - пуритане и иные еще более радикальные группы. И обнаруживают колоссальные пространства, которые вот явно для них Господом были уготованы. Это новая Земля обетованная. Отсюда родятся базисные для США идеи "Явного предназначения" и "Града на холме". Последний рожден библейской Книгой пророка Исаии, где сказано: "И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы".



Отметим, что здесь есть явная идея избранности, которая вообще неотделима от пуританского учения, но нет идеи экспансии дальше, чем на всю "явно предназначенную" переселенцам территорию Северной Америки.



А индейцы? А что индейцы? Их можно, как язычников, библейских филистимлян, если не истребить, то изгнать куда-нибудь на окраины, или вообще как вид фауны вынести за скобки.



И начать жить никому, кроме Бога, не повинуясь, возделывая землю в соответствие с ветхозаветными образцами. "Демократия - это пространство договоренности независимых вооруженных мужчин", - сказал Бенджамин Франклин. Это тот, который на стодолларовой купюре. Где еще, кроме Америки, такая формула могла прийти в голову?



И символ такой Америки Клинт Иствуд. И кстати, совсем не случайно. Предками этого киноковбоя либертарианца (он реально относит себя к этому направлению) были первопоселенцы пуритане.



Но не только они прибыли в Новый Свет. Несколько позже вслед за ними сюда пожаловали образованные и в особом смысле "просвещенные" джентльмены - масоны. У них, конечно, и в Старом Свете к тому времени не было особых проблем. Скорее, они их там сами вовсю создавали - готовили революции.



Бремя американского человека. Как США понимают свою миссию в этом мире



Например, Орден баварских иллюминатов еще в 70-х годах XVIII века сформулировал несколько принципов, которые в дальнейшем стали ориентирами абсолютно для всех последующих великих потрясений. Среди них были упразднение монархии и частной собственности, отмена наследственных прав, ликвидация семьи и института брака и, конечно, религий.



Формально этот орден сам был ликвидирован тогда же, в XVIII веке, когда его цели стали известны. Однако факт, что его программа начала постепенно реализовываться буквально на всех континентах, говорит о другом. Адам Вайсгаупт, первый глава иллюминатов, ориентировал своих последователей на внедрение в другие тайные организации. И очевидно, что многое впоследствии взяли на вооружение различные революционные партии.



Но значительная часть "вольных каменщиков" была не столь радикальна и ориентировалась на постепенное "просвещение" человечества. И как раз их представители предпочли не разрушать европейские традиционные структуры, а воспользоваться Новым Светом, свободным, фактически пустым пространством, где можно было построить новое совершенное государство просто с нуля.



Кстати, если лень глубоко погружаться в тему принадлежности к "вольным каменщикам" большинства отцов - основателей США, можете просто почитать увлекательный роман Дэна Брауна "Утраченный символ", в котором автор, сам явно не чуждый "братству", показывает буквально перенасыщенность Вашингтона масонским символизмом.



Ну и что такого, в чем проблема, скажет просвещенный читатель? Истинные интеллектуалы, свободные от церковно-феодальных предрассудков, взяли и построили подлинно образцовую государственность, используя и античные образцы, и самые передовые для своего времени достижения политической мысли?



Проблемы тут на самом деле две. Во-первых, для самой Америки она состоит в том, что "независимые вооруженные мужчины" видят идеальное общество совсем не так, как масоны-джентльмены. И дело не в том, что для одних есть только Библия и Кольт, а другие поклоняются "идолу Бафомету". Может, и не поклоняются, может, это оговор - мы ж не знаем, мы не масоны. Но зато мы точно знаем другое.



Масонство утверждает своих адептов в том, что они избранные, посвященные и просветленные, в том, что они знают путь, который сокрыт от профанов (то есть непосвященных). И они призваны их вести к свету, пусть даже против их воли. Профаны ведь просто и не знают, что есть истинное благо. А значит, оружие у них надо как-нибудь исхитриться отобрать. А потом и Библию - она ведь не дает ковбоям возлюбить извращения. Впрочем, чтоб они к ним как-то стали потолерантней, даже снят специальный фильм "Горбатая гора".



Но из этой установки - мы просветленные, вы профаны - вытекает вторая проблема. Она связана уже не с внутренними делами, а с внешними. "Независимому вооруженному мужчине" нет никакого дела до того, как и чем живет кто-то на другом конце Земли. Ковбою главное, чтоб в его дела никто не лез. А вот "вольные каменщики" считают, что и можно, и должно "просветить" каждого землянина и постараться, как и говорит Байден, привить ему "наши ценности". Потому что они универсальны. Ведь их утверждают "просветленные"…



До поры до времени "ковбои" как-то мирились с нарастающим давлением "просветленного" государства. Изначально и масоны не слишком их ограничивали. Ведь и сам Франклин, автор формулы про "независимых вооруженных", тоже был из их числа.



И кстати, в самом начале, на заре основания США, были там федералисты (которые и победили в итоге), а были и антифедералисты. То есть те, кто считал, что объединение независимых штатов под властью мощного центрального правительства - явная угроза свободе.



И были правы. Федеральная власть постоянно пытается навязать тотально всем штатам, которые возникали изначально именно как те самые "пространства договоренности независимых и вооруженных", что-нибудь общеобязательное. И чаще всего это что-нибудь - из перечня "просвещенных" извращений.



И те, кто сейчас ездят с флагами конфедератов на своих "Харлеях", вовсе не сторонники рабства, которое отстаивали Южные штаты во время их Гражданской. Они просто тем самым демонстрируют свое неприятие претензий на их свободы со стороны "федералов".



И уже довольно скоро "ковбои" будут голосовать за Трампа просто потому, что он на "просвещенного" никак не похож. А те, кто очень хочет загнать "ковбоев" в радужное стойло, - за Байдена.



И весьма вероятно, что если потомкам пуритан не удастся излечить Америку от острой формы биполярки демократическими средствами, они могут вспомнить про Библию и Кольт. Источник - REGNUM

