Почему у кочевников не было эпидемий и венерических заболеваний? (не юмор), - М.Хегай

00:09 24.11.2023

Почему у кочевников не было эпидемий и венерических заболеваний?



Эксперты говорят, что раньше в степи практически не знали эпидемий. Связано это было с особенностями образа жизни.



Притом что кочевники все время находились в пути, они очень трепетно относились к понятию гигиены, имели свои проверенные средства лечения различных болезней и, по некоторым предположениям, больше всего преуспели… в травматологии.



Военная хирургия – наш конек



Люди во все времена пытались противостоять болезням, однако в разных географических регионах были свои подходы, способы лечения и фирменные секреты. В том числе полученные путем проб и ошибок. Одной из самых неизученных областей нашей народной медицины являются травматология и хирургия. При этом эксперты уверены, что для своего времени эти области врачевания у кочевников однозначно были едва ли не самыми прогрессивными.



– В каждом очаге цивилизации существовала своя медицина. Думаю, что травматология и военная хирургия были наиболее развиты у кочевников. Даже логически подумайте: если весь мир признает, что кочевники – лучшие воины, покорители земель от Тихого до Атлантического океана, от Дуная до Сахалина, как сохранить человека, получившего в бою травму? Об этом ведь никто не говорит, – отмечает социоантрополог, эксперт ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, член правления Международного фонда изучения Тенгри Евфрат ИМАМБЕК. – А как раз травматология, я так думаю, была самой передовой даже до эпохи раннего Средневековья. Кому, как не животноводу, знать устройство живого организма? Конечно, есть отличия, но принципиальный механизм работает одинаково. Безусловно, люди умели "починить" бойца, быстро вернуть его в строй.



Из археологических открытий на территории Казахстана нам известно, что у находок были обнаружены следы ампутаций, трепанации черепа – это все лишь доказывает наличие опыта военной хирургии.



Важно отметить, что вклад номадов в медицину в этой области еще ждет своих исследователей и признания.



Эпидемии и прочие заразы



Несмотря на то, что кочевники не возводили городов с их повседневными "благами цивилизации", они очень щепетильно относились к гигиене.



– Должен сказать, что практически неизвестны упоминания о венерических заболеваниях в степи. Вообще, болезни, передающиеся половым путем, появились в эпоху географических открытий, когда европейцы начали колонизировать мир (недавно было опубликовано исследование, согласно которому сифилис в Европе возник сразу после открытия Америки. – Прим. авт.), по-видимому, тогда и пришли серьезные эпидемии, – продолжает Евфрат Имамбек. – Потом кочевники, когда они брали города, никогда в них не оставались, это просто была военная необходимость. Им было невыносимо жить в городах с узкими улицами и отсутствием канализации, особенно в Европе. Или в Согдиане и Мавераннахре, где она уже была, но даже эти системы наши предки считали не слишком чистыми, плюс скученность людей в одном месте. Вольный человек привык жить на свежем воздухе, просторе, там передача инфекций сведена к минимуму. Поэтому, если и были какие-то инфекции, это все приходило из городов – обычно их приносили дервиши. Очагом эпидемий всегда был город.



Существует книга нашего соотечественника из Китая, известного доктора Отейбойдака Тлеукабылулы – редкая средневековая рукопись XV века по древней народной медицине. В ней описаны болезни, диагностика, методы лечения, расписана технология вакцинации и другое.



Например, Отейбойдак предлагал взять кровь переболевшего человека и влить ее здоровому животному (чаще – крупному рогатому скоту). После того как оно заболевало, ждали, пока не появятся заметные лимфоузлы. Затем брали лимфу, разводили и давали жителям аулов. Таким образом происходила вакцинация, делалось это опосредованно, через животное, чтобы не было заражения.



Этот способ использовался за несколько столетий до Луи Пастера, который, как считается, открыл вакцинацию. Отейбойдак в своей энциклопедии рассказывает и об оперативном вмешательстве – в основном это лечение с помощью кровопускания, которое было одним из распространенных на территории всей Евразии – от Китая до Атлантического океана.



Вообще, у кочевников было много способов целебного применения средств животного происхождения. По сей день бараний курдючный жир, известный своими согревающими свойствами, многие держат в холодильнике. Также раньше использовались жиры таких животных, как лошадь, медведь, барсук, сурок, гусь.



– Я помню, что еще в 70-х годах прошлого века в аптеках принимали сурчиный жир – охотники топили его и сдавали по 6 рублей за килограмм. Также в лесостепной зоне и горных местах, там, где водились барсуки, знали о ценности их жира, – отмечает социоантрополог. – Этими жирами кочевники лечили заболевания дыхательных путей, бронхолегочные болезни и т. п. А с помощью конского жира делали эффективный компресс при растяжениях и переломах (и это далеко не все его лечебные свойства! – Прим. авт.). Известно, что в теле животного определенные органы концентрируют полезные вещества, которые и являются лечебными.



Возможно, до сих пор где-то практикуется способ исцеления с помощью обертывания человека в шкуру только что освежеванного барана, довольно популярный в былые времена. А свойства маральих пантов наверняка тоже были известны нашим предкам.



Чудо-травы



Кочевники, как правило, использовали для лечения то, что всегда было под рукой. Поэтому один из самых распространенных методов – применение трав. По сведениям российских врачей, приехавших в конце ХIХ века в Туркестанский край, там использовалось более 200 лекарственных средств растительного происхождения!



– В нашей повседневной культуре мы утратили эти знания, но раньше лечение травами было едва ли не главным. Предки использовали корень кызыл мия – это обычная солодка, алатикен – расторопша, самое распространенное растение в нашей степи. Это хорошее желчегонное средство, улучшает функции печени. Я еще застал, как аже на жайляу в Большом Алматинском ущелье собирала долана – горный боярышник. Из него заваривали чай и пили, он снижает давление, помогает от головной боли, бессонницы и др.



Известно, что кочевники активно применяли разные виды полыни, корни шиповника, можжевельник, гвоздику, девясил и многое другое.



Емші, сынықшы и бақсы



Вообще, врачевателей степи условно можно разделить на три основных типа: емші – который лечит болезни сердца, крови и т. д. и которого мы бы назвали сегодня "общий терапевт", сынықшы – травматолог и бақсы – занимается духовной терапией, то есть через духовное очищение выправляет физическое здоровье.



До сих пор истинные сынықшы – костоправы, пользуются огромным уважением и спросом в народе. Они чувствуют места переломов, могут сразу сказать, какая мышца потянута, и рекомендовать способы лечения.



Это касается и бақсы – они также в почете у граждан, и многие в наши дни прибегают к их услугам.



– Отличие медицины кочевников от, может быть, западной – в понимании места человека в этом мире. И основным ее столпом, как и всей культуры евразийских степняков, является тенгрианство. Категория Тенгри – как вечная вселенская гармония. Может, неосознанно, но принцип строился на достижении гармонии с окружающим миром, на приведении своего духовного "я" в равновесие с физическим состоянием, – заключил собеседник "КАРАВАНА".



АЛМАТЫ



Автор: Марина Хегай