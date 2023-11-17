Археологи в Перу раскопали 1000-летние мумии детей

00:17 24.11.2023

CentralAsia (CA) - Археологи в Перу раскопали четыре детских мумии, которым не менее тысячи лет, вместе с останками взрослого человека.



Место находки когда-то было священным ритуальным пространством, а теперь находится в одном из старейших районов современной Лимы, сообщает Reuters.



По словам археологов, на черепах мумий еще сохранились волосы. Останки были найдены вместе с керамикой.



Исследователи считают, что дети происходят из культуры Ичма, развивавшейся на центральном побережье Перу до того, как империя инков распространилась на значительную часть Андского региона.



Некоторые останки были найдены у подножия лестницы на небольшом холме, где когда-то мог быть храм.



Археолог Луи Такуда говорит, что храм, вероятно, был построен 3,5 тысяч лет назад.



"Вся эта территория очень важная церемониальная комната. Люди, которые жили здесь во времена Ичмы, все еще считали ее священным местом и поэтому хоронили здесь своих умерших", - говорит Такуда .



В столице Перу еще около 400 археологических руин.