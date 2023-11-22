Пять лет - один ответ: Северная и Южная Кореи вернулись к конфронтации

00:24 24.11.2023

Почему стороны перестали соблюдать соглашение 2018 года и в чем Сеул обвиняет Москву



Анастасия Костина



Напряженность на Корейском полуострове достигла пика за последние пять лет. Соглашение, которое призвано снизить риск военных столкновений между Севером и Югом, практически разорвано после запуска шпионского спутника КНДР. На этом фоне Сеул обвиняет Москву в военно-технической поддержке Пхеньяна. В РФ уже подчеркнули, что доказательств "незаконного военно-технического сотрудничества" России и КНДР нет. Приведет ли эскалация к дальнейшим военным столкновениям и кто главный бенефициар Корейского конфликта - в материале "Известий".



Конец пятилетнему соглашению



Ситуация на Корейском полуострове накалилась до предела после запуска шпионского зонда Пхеньяном якобы при технической поддержке России. Соглашение, которое все это время удерживало Северную и Южную Кореи от конфронтации, фактически перестало действовать.



23 ноября в минобороны КНДР заявили о возобновлении всех военных мер на границе с Южной Кореей, которые были приостановлены в рамках Межкорейского соглашения 2018 года. Оно включает запрет на проведение учений вблизи границы, введение бесполетных зон, разоружение части блокпостов и сохранение "горячих линий". Теперь же Пхеньян готов действовать, не оглядываясь на договор с Сеулом.



- Мы откажемся от мер, предпринятых для снижения напряженности в военной сфере на суше, на море и в воздухе. Мы разместим мощные войска и современное вооружение в приграничных районах, - уточнили в ведомстве.



В посольстве КНДР в Москве не уточнили, в каком объеме и что именно власти могут разместить на границе, сославшись на комментарии минобороны.



Действия Пхеньяна - это ответная реакция на частичную приостановку соглашения Южной Кореей. Сеул, в свою очередь, пошел на этот шаг после запуска Севером на орбиту разведывательного спутника "Маллиген-1", его отправила баллистическая ракета "Чхоллима-1" вечером 21 ноября, что запрещено резолюциями Совбеза ООН. Пхеньян совершил запуск, несмотря на предупреждения со стороны не только южного соседа, но и США, которые в качестве устрашающего жеста даже отправили один из своих авианосцев к берегам полуострова.



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На данный момент Южная Корея уже вернулась к патрулированию близ границы с помощью беспилотных разведывательных самолетов, сообщает агентство Yonhap. В минобороны страны назвали это "минимальной оборонительной мерой" против КНДР.



При чем тут Россия



Южнокорейская разведка утверждает, что за запуском спутника якобы стоит Россия. Дело в том, что ранее Пхеньян дважды пробовал отправить его на орбиту, но безуспешно. Третью попытку северокорейские военные по неизвестным причинам откладывали, и в западных СМИ решили, что они ожидают техническую поддержку Москвы. Эта версия стала крайне популярной на фоне недавней серии встреч между главами стран и ключевыми министрами.



Как предположили в разведслужбе, после сентябрьских переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном Пхеньян передал чертежи и данные о двух неудачных пусках, после чего Москва якобы провела свой анализ.



Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила, что каких-либо доказательств "незаконного военно-технического сотрудничества" РФ и КНДР нет, возложив ответственность за обострение ситуации на полуострове на Вашингтон и его союзников.



Развертывание спутников Северной Кореей беспокоит Запад в первую очередь потому, что увеличивает возможности по сбору разведданных и соответственно позволяет наблюдать потенциальные цели. А это особенно важно для сохранения статуса ядерного государства КНДР, закрепленного законодательно год назад, и демонстрации ядерного потенциала, отметил бывший секретарь по стратегии безопасности в администрации президента Южной Кореи Чхон Сон Хун.



При этом официальные лица страны пока не готовы говорить о том, насколько спутник готов к работе, они скептически относятся к заявлениям Пхеньяна. Как сообщило государственное СМИ Северной Кореи, Ким Чен Ын уже получил снимки базы американских ВВС на Гуаме. Утверждается также, что аппарат официально начнет миссию 1 декабря после "процесса тонкой настройки".



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Кому это нужно



Стоит отметить, что приостановка Межкорейского соглашения со стороны Юга была ожидаема, так как Сеул давно искал повод, чтобы возобновить патрулирование границы. В КНДР вынуждены отвечать зеркальным образом, чтобы "сохранить лицо", хотя заявление о размещении новейшего вооружения может оказаться не более чем политической риторикой, поделился мнением с "Известиями" профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.



- Важно сказать, что до настоящего времени и северокорейская сторона неоднократно нарушала это соглашение и причем демонстративно. Однако последствия того, что соглашение, по сути, перестало существовать, не очень хорошие. Оно было достаточно полезным и ощутимо снижало вероятность случайных столкновений, - добавил эксперт.



Мнение частично подтверждает официальная позиция Пхеньяна. В ЦТАК заявили, что ситуация на полуострове стала неконтролируемой из-за "своры военно-политических гангстеров "Республики Корея", которые намеренно "поднимали шум" в преддверии запуска спутника, чтобы оправдать свое решение приостановить действие соглашения. В государственном СМИ предупредили и о возможном наступлении "тотальной войны".



Некоторые южнокорейские эксперты также видят большой риск конфронтации. Например, экс-советник бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, ныне профессор университет Енсе Мун Чон Ин не исключает и ядерных ударов в случае военных столкновений.



Несмотря на эскалацию конфликта на полуострове и возможные негативные последствия, в этой ситуации есть очевидный, по мнению экспертов, бенефициар.



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- Эскалацию на полуострове вызывают Соединенные Штаты, которые вооружают Южную Корею. Американцам нужен очаг напряженности, который позволяет им наращивать свое присутствие в регионе, посылать туда атомные подводные лодки и авианосцы. И все это, конечно, не против КНДР, а для того, чтобы оправдать создание военных политических блоков и усилить свое влияние у границ России и Китая, - рассказал в беседе с "Известиями" ведущий научный сотрудник центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.



Вероятно, очаг напряженности будет только расти, учитывая курс нынешней администрации Юн Сок Еля в отношении Северной Кореи. В частности, в феврале министерство национальной обороны Республики Корея назвало КНДР "врагом" впервые за шесть лет. А новый глава ведомства считает, что не стоит подписывать никакой декларации об окончании корейской войны, которая де-юре продолжается.