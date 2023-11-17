Лучшей моделью Монголии выбрана Сайхантамир Амарсанаа

01:11 24.11.2023

"Гоел-2024". В Улан-Баторе выбрали лучшую модель страны



В столице Монголии завершилось самое главное мероприятие модной индустрии страны - Международный фестиваль моды "Гоел-2024".



Международный фестиваль моды "Гоел" – масштабное мероприятие, которое всегда проходит на высочайшем уровне. Дизайнеры демонстрируют свои коллекции в режиме нон-стоп. На гала-концерте, который длился 3 часа, было показано более 20 коллекций. Были и ярковыраженные этно-коллекции, без которых невозможно представить ни один монгольский модный показ.



Победительницой в номинации "Топ-модель" в этом году стала Сайхантамир Амарсанаа.



28-летняя Сайхантамир – уроженка сомона Дадал аймака Хэнтий.



Сайхантамир выросла в большой семье с тремя братьями, тремя сестрами и одним младшим братом.