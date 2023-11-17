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|Лучшей моделью Монголии выбрана Сайхантамир Амарсанаа
01:11 24.11.2023
"Гоел-2024". В Улан-Баторе выбрали лучшую модель страны
В столице Монголии завершилось самое главное мероприятие модной индустрии страны - Международный фестиваль моды "Гоел-2024".
Международный фестиваль моды "Гоел" – масштабное мероприятие, которое всегда проходит на высочайшем уровне. Дизайнеры демонстрируют свои коллекции в режиме нон-стоп. На гала-концерте, который длился 3 часа, было показано более 20 коллекций. Были и ярковыраженные этно-коллекции, без которых невозможно представить ни один монгольский модный показ.
Победительницой в номинации "Топ-модель" в этом году стала Сайхантамир Амарсанаа.
28-летняя Сайхантамир – уроженка сомона Дадал аймака Хэнтий.
Сайхантамир выросла в большой семье с тремя братьями, тремя сестрами и одним младшим братом.