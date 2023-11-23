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По самые Нидерланды: ЕС ждет Nexit, а Путина новый союзник - Герт Вилдерс
07:53 24.11.2023

В мире наступило время правых политических партий?
Сергей Аксенов

23.11.23

Крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом лидирует на парламентских выборах в Нидерландах, претендуя на 35−37 депутатских мандата из 150-ти. Об пишут СМИ со ссылкой на данные экзитпола исследовательского агентства Ipsos.

Результаты крупных партий и блоков, с которыми Вилдерсу придется формировать коалиционное правительство, таковы: левый блок (GL/PvdA) - 26 мест, правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) премьера Марка Рютте - 23, "Новый общественный договор" (NSC) - 20″.

Вилдерс уже заявил, что не вступит в коалицию с левыми, однако готов рассмотреть такую возможность с NSC или VVD. В свою очередь левые отказались блокироваться с ультраправыми. Партия свободы ранее уже занимала и второе, и третье место на выборах, но ни разу не входила в кабинет министров.

Формальное подведение итогов выборов пройдет 1 декабря. До момента формирования правительства премьером останется Марк Рютте. Когда его сменит Глава Партии свободы, 13-летняя эпоха Рютте завершится (он намерен стать генсеком НАТО). Вилдерса, несмотря на его четверть века в политике, называли маргиналом. Теперь не будут.

Звезда Партии свободы взошла на волне миграционного кризиса, который продолжается в Европе с середины 2010-х годов. Готовность бюрократии ЕС распахнуть двери перед выходцами из "не белых" стран привело к столкновению культур вместо ассимиляции. Вилдерс выступает против предоставления политического убежища беженцам из Азии.

С этим связана и его антиисламская риторика. Вилдерс неоднократно призывал закрыть мечети, исламские школы и запретить Коран. "Ислам - это не религия, а тоталитарная идеология", - утверждал он. Среди его планов было даже создание в стране отдельного министерства "реиммиграции и деисламизации". Выстрелило.

Правда, годы неудач научили его более гибкому подходу. Ради успеха на последних выборах политик смягчил антиисламский вектор. Теперь он звучит так: "Мы хотим меньше ислама в Нидерландах и добьемся этого за счет меньшего количества незападной иммиграции и полного запрета на удовлетворение просьб о предоставлении убежища".

Интересна позиция Вилдерса по Украине. Он против поставок Киеву оружия. В частности, против решения Нидерландов присоединиться к проекту США и Германии по поставке комплексов ПВО Patriot. Предлог? Системы ПВО нужны самим голландцам. Еще до СВО, в 2016 году, Вилдерс выступал также за отказ от антироссийских санкций.

Уже одной этой причины достаточно, чтобы привести в трепет Брюссель, который несмотря на позицию некоторых европейских стран и определенное охлаждение к теме в США остается активнейшим союзником Банковой по вопросу войны до последнего украинца. В лице Вилдарса глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель получит мощную оппозицию.

Еще сильнее пугает евробюрократию мнение голландских правых о перспективах Евросоюза. Ведь рост значения национальных государств внутри ЕС, контроль ими своих границ, пересмотр бюджета, новая внешняя политика объединения противоречит самой идее передачи значительной части национального суверенитета наднациональным органам.

Герт Вилдерс - "худший кошмар ЕС", писала накануне выборов американское издание Politico. А ведь правда, если вспомнить его инициативу Nexit по аналогии с Brexit (термин одновременно обыгрывает название страны Netherlands и слово Next - следующий) о выходе Нидерландов из состава ЕС, как это сделали британцы.

По мнению Вилдерса, Евросоюз из демократического объединения превратился в "экспансионистского монстра", который занят не только территориальными захватами, но и ликвидацией социальной системы, идентичности, прав и свобод граждан. "Любые решения будут иметь закрепленный правовой статус только отдельно от ЕС", - говорил он в 2016-м.

Евроскептицизм голландца делает его естественным союзником России. "Предполагаемый новый глава правительства Нидерландов. Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится", - предвидит будущее немецкий журналист Юлиан Репке.

Это, конечно, некоторое преувеличение, но разве для такого прогноза нет оснований? Вот несколько старых твиттов Вилдерса: "Я ношу это с гордостью. Значок российско-голландской дружбы", "Россия. Москва. Дума. Остановите русофобию. Пришло время для реальной политики. Партнерство вместо вражды". Есть и фото с ним из нашего парламента.

Победа Вилдерса случилась через два месяца после возвращения к власти в Словакии такого же антиевропейского популиста Роберта Фицо, который пообещал прекратить военную помощь Украине и сократить иммиграцию. Его коллега по правому лагерю - Виктор Орбан - "анфан террибль" (ужасное дитя) европейской политики уже давно.

В Германии набирает нешуточный вес еще вчера маргинальная "АдГ". В США наивысший рейтинг у Дональда Трампа. В Аргентине к власти пришел Хавьер Милей - либертарианец, сторонник низких налогов, свободы ношения оружия, отмены социальной помощи, запрета абортов и прочих правых тем (Украине он, скорее, лоялен).

Что это, социальная мода? Вряд ли, поскольку народы крайне осторожно относятся к своему будущему. Скорее, результат осознания массами невозможности решения многих застарелых проблем привычными методами. Слабые и пресные, как манная каша в детском саду, они больше не работают. Поэтому стали востребованы энергичные радикалы.

Среди правых таковых сейчас больше, хотя бы потому что "мекка" левых - Советский Союз, почил в бозе.

Исчезновение планетарного центра силы, примера, образца для подражания убедительно доказывающего преимущество своего образа жизни, неизбежно дает преимущество приверженцам противоположного идеологического полюса.

А может действующие политики просто обленились? Заплыли жиром, самодовольно уверенные в неизменности удобного им положения вещей и не желают прислушиваться к народному большинству. А оно здраво желает не завиральных идей о всеобщей дружбе, а безопасности на улицах, дешевого хлеба и мяса, возможности строить будущее своих детей.

По внутренней голландской реакции на победу Партии свободы, публикуемой в СМИ, это очень заметно.

"Правительство Вилдерса будет означать четыре года отрицания изменения климата, изоляции и разрушения верховенства закона", - грустят в голландском отделении Международной сети общественных экологических организаций "Друзья Земли".

"Страдания и страх огромны, - недоволен глава голландской организации марокканцев Хабиб эль Каддури. - Вилдерс известен своими идеями о мусульманах и марокканцах. Мы боимся, что он изобразит нас гражданами второго сорта". Платиновый блондин Вилдерс, наверное, способен на такое, но почему марокканцы не в Марокко?

Такого рода "общечеловеческие" аргументы малопонятны правым политикам Европы. Поэтому они поспешили высказать свою радость по поводу победы Партии свободы.

"Ветер перемен уже здесь!" (венгр Виктор Орбан). "Именно потому, что есть люди, которые отказываются видеть, как гаснет национальный факел, надежда на перемены остается живой в Европе" (француженка Марин ле Пен). "Новая Европа возможна" (итальянец Маттео Сальвини).

"Население жаждет реальных перемен. Не только в Нидерландах, но и во Фландрии. Партии, подобные нашей, появляются по всей Европе!" (бельгиец Том ван Грикен).

"Все больше и больше европейцев требуют на улицах и на избирательных участках защиты своих наций, своих границ и своих прав" (испанец Сантьяго Абаскаль).

Похоже, мир ждет самый настоящий правый поворот. Даже разворот. После десятилетий неопределенности понятия "нация", "народ", "моя страна" вновь обретают значение и вес.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700801580


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