В Монголии будет создан Специальный суд по делам о коррупции и злоупотреблениях властью

07:58 24.11.2023

После обсуждения пересмотренного законопроекта о создании судов Кабинет министров постановил передать его Великому Государственному Хуралу Монголии для срочного обсуждения.



Законопроект направлен на создание продуктивных и эффективных судов первой инстанции и апелляционных судов для обеспечения права на доступ к судам, а также повышения качества и доступности судебных услуг для граждан путем изменения юрисдикции, местоположения и организации судов без изменения фундаментальной структуры суда. судебная иерархия в соответствии с поправками, внесенными в Конституцию Монголии.



Законопроект отражает создание Специального суда по делам о коррупции и злоупотреблении властью и Суда по делам семьи и детей в Улан-Баторе.