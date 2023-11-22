 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 23.11.2023
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Среда, 22.11.2023
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В Монголии будет создан Специальный суд по делам о коррупции и злоупотреблениях властью
07:58 24.11.2023

После обсуждения пересмотренного законопроекта о создании судов Кабинет министров постановил передать его Великому Государственному Хуралу Монголии для срочного обсуждения.

Законопроект направлен на создание продуктивных и эффективных судов первой инстанции и апелляционных судов для обеспечения права на доступ к судам, а также повышения качества и доступности судебных услуг для граждан путем изменения юрисдикции, местоположения и организации судов без изменения фундаментальной структуры суда. судебная иерархия в соответствии с поправками, внесенными в Конституцию Монголии.

Законопроект отражает создание Специального суда по делам о коррупции и злоупотреблении властью и Суда по делам семьи и детей в Улан-Баторе.

Источник - centralasia.media
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