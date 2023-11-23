КазВласти по-тихому "изъяли" Т1,5 трлн из ЕНПФ: Накоплениями граждан без их согласия латают дыры

08:47 24.11.2023

Перуашев про изъятие Т1,5 трлн из ЕНПФ: Накоплениями граждан без их согласия латают дыры



23 НОЯБРЯ 2023, 17:56



Астана. 23 ноября. КазТАГ – Государство в случае, если решит изъять Т1,5 трлн из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на инфраструктуру, должно возмещать вкладчикам и упущенную выгоду, а также освободить пенсионные вклады от налогов, раз правительство без согласия граждан латает этими средствами дыры, считает депутат мажилиса от фракции "Ақ жол" Азат Перуашев.



"Фракция "Ак жол" вносила поправки в рамках Налогового кодекса по освобождению средств от налогооблажения, поскольку средства ЕНПФ перечисляются гражданами не в добровольном, а в обязательном порядке, а любые обязательные платежи являются налогами. Это вид налога и уплачивать подоходный налог со всего дохода считаем неправильным, поскольку эти средства вкладываются в государственные программы без ведома, без согласия владельца пенсионных счетов в принудительном порядке и эти средства используются правительством по своему усмотрению, в том числе на латание бюджетных дыр, реализацию государственных программ. Поэтому мы считаем, что они должны освобождаться от подоходных налогов, поскольку они используются государством в целях, которые ставятся и решаются правительством, не самим гражданами", - сказал Перуашев редакции КазТАГ в четверг.



Вместе с тем, он согласен с тем, чтобы пенсионные накопления вкладывали в инфраструктуру под государственную гарантию, но с условием, что государство возместит казахстанцам упущенную выгоду.



"Средства ЕНПФ должны работать, должны приносить прибыль и размещение этих средств в правительственный долг, в государственный долг достаточно здравая мысль, поскольку тогда гарантом является государство. И если даже есть отрицательная доходность, у нас была такая по самим ЕНПФ, то государство должно гарантировать возвращение средств ЕНПФ не только в рамках фактической доходности, но и, как минимум, с упущенной выгодой в рамках инфляции", - подчеркнул мажилисмен.



Кроме того, он выразил позицию фракции категорически против повышения налога на добавленную стоимость (НДС).



"Об этом уже говорили неоднократно, об этом мы сказали еще летом. Тогда на фракции у нас министр нацэкономики Куантыров (Алибек – КазТАГ) презентовал подходы правительства к новому Налоговому кодексу. Об этом мы говорили летом, недавно, в Караганде, когда было соответствующе обсуждение с предпринимателями в регионах, следующее у нас будет в Астане, Костанае, на западе. Мы считаем, что повышение НДС нецелесообразно, поскольку мы считаем, что бюджету более чем достаточно резервов", - сказал Перуашев.



Также он выразил поддержку идее направлять в бюджет средства олигархов.



"Имущество, изъятое у олигархов необходимо реализовывать и направлять в бюджет. В том, что у нас в рамках возврата незаконно выведенных активов было принято решение о том, что эти деньги аккумулируются на отдельном счете, резон, наверное, есть. Но с точки зрения обеспечения прозрачности, в целом, вы знаете, партия "Ак жол" неоднократно выступала и продолжает выступать в рамках будущего обсуждения Бюджетного кодекса, то есть методологии работы с бюджетом. Мы считаем, что все средства, которые находятся в распоряжении государства, должны учитываться в госбюджете, включая квазигоссектор, кстати говоря, которое является вещью в себе", - отметил парламентарий.



По его данным, "за пять лет квазигоссектор получил чистой прибыли Т5,7 трлн, из них направил в бюджет около 10-11%".



"90% средств чистого дохода нацкомпаний, госхолдинга используют по своему усмотрению, при участии правительства, наверняка, но вне внимания парламента, вне контроля общества. Мы считаем это неправильным. Поэтому считаем, что средства, изъятые у олигархов, должны направляться в бюджет, учитываться в бюджете, потому что социальные программы учитываются через бюджет", - сказал депутат.



Также он не верит утверждениям правительства о нехватке денег.



"Когда правительство говорит, что у них не хватает средств, это не так. У нас сильная экономика, средств достаточно, просто этими средствами нужно правильно управлять. Прежде всего. Необходимо обеспечивать так называемый расширенный бюджет. Напомню, что, в начале этого года фракция направляла запрос, мы предложили перейти к расширенному бюджету по примеру реформы, которую провел Саакашвили (Михаил, экс-президент Грузии – КазТАГ) в Грузии, по программе, когда он обязал утверждать в бюджет не только доходы, расходы, но и исполнение. У нас он до 60% формируется квазигоссектором. Квазигоссектор более чем огромный. И то, что в бюджет попадает только 10% дохода от всех средств сектора, говорит о том, что мы не парламентское общество. Мы не видим основной части тех средств, доходов, которые имеются у государства и которые используются менеджерами квазигоскомпаний, скрытно от общества, откуда и их премии в Т300 млн, хотя в стране, бывает, не хватает средств на элементарные вещи", - сказал Перуашев.



Ранее КазТАГ со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы и осведомленный источник сообщал, что Т1,5 трлн пенсионных накоплений казахстанцев хотят потратить на инфраструктурные проекты и выгодополучателями могут оказаться выведшие средства за рубеж представители Старого Казахстана. Планы уже прокомментировали в Международном валютном фонде, назвав их не самым наилучшим способом. Как сообщал КазТАГ, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев уверен в надежности вложения Т1,5 трлн пенсионных накоплений в энергетическую отрасль и отрицает связь между арабскими инвесторами и представителями Старого Казахстана. Также глава минэнерго раскрыл названия арабских компаний, которых планируют привлечь для реализации указанных проектов в Казахстан. 23 ноября премьер-министр Алихан Смаилов подтвердил планы вложить Т1,5 трлн пенсионных накоплений граждан из ЕНПФ в инфраструктуру.