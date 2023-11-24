"Зеленая" Германия без мозгов – на пути к экономическому краху? - А.Белов

09:12 24.11.2023 24.11.2023 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Старый свет на пути к климатическому тоталитаризму



Феномен экологической повестки на Западе довольно мало изучен и, возможно, оттого большинством обывателей воспринимается как некая борьба за все хорошее против всего плохого. Но что если я вам скажу, что проблематику защиты окружающей среды давно уже оседлали люди, далекие от забот о благе человечества и преследующие совсем другие цели? Скажу и постараюсь доказать это на примере Германии.



Главным рупором климатического дискурса в ФРГ является небезызвестная партия Союз 90/Зеленые (Bündnis 90/Die Grünen). Даже их главный слоган требует абсолютного подчинения всех прочих вопросов экологически правильным установкам – Klima ohne Wenn und Aber – что в вольном переводе звучало бы как "климат (имеются в виду все вопросы так или иначе связанные с экологией) без условий и оговорок".



Основной характеристикой их политической программы является попытка совместить социальную ориентированность, рыночную экономику и контроль со стороны государства за охраной природы.



Уже в этот момент начинаешь понимать, какая каша у людей в голове. Даже человек, далекий от знания экономических законов, понимает, что желание извлекать прибыль во всем и везде, заложенное в основе рыночной экономики, прямо противоречит социальной ориентированности или заботе об окружающей среде. "В одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань", как говорил классик. Впрочем, немецкие экоактивисты Пушкина, скорее всего, не читали.



Ну а если чуть-чуть покопаться в истории создания в ФРГ партии зеленых, все становится предельно ясно.



Формально эта партия была основана в 1979 году. Ее появление на политической арене было во многом предопределено поражением так называемых "новых левых", то есть людей, исповедовавших идеи марксизма, но при этом отрицавших реальные практики существовавших на тот момент социалистических государств (СССР, Китай, Северная Корея).



Вообще эта идея отрицания, в том числе порой и здравого смысла, красной линией проходит через всю политическую историю зеленых. Отцы-основатели видели свое детище как "антипартию", отрицающую в целом западный капитализм. Это были такие себе повзрослевшие хиппи, смыслом жизни которых стало противопоставление себя буржуазному обществу.



Видимо, именно по этой причиной зеленые смогли объединить под одной вывеской левых радикалов и анархистов с их лидером Йошкой Фишером, постмарксистов Рудольфа Баро, левых либералов Петра Келли, христианских пацифистов Антье Фольмера и даже отдельных представителей правого политического спектра во главе с Гербертом Грулем.



Важно отметить, что климатическая проблематика была избрана в качестве ведущей и определяющей лицо партии вовсе не в силу глубокого погружения в экоповестку лидеров нового политического движения, а исключительно из-за популярности этой темы у молодежи в середине 70-х годов прошлого века. Среди хиппарей тогда было очень модно топить против войны и атомной бомбы как ее главного символа (отсюда родилось неприятие к атомной энергии вообще, пронесенное зелеными сквозь годы), а также против загрязнения окружающей среды. Все в духе ленноновской "Imagine".



После того как партию в 1982 году покинули консерваторы, ее политическое кредо выкристаллизовалось в еще более явный протестный посыл: левоцентристский экономический курс, пацифизм, нейтралитет (зеленые требовали отказа от размещения американских ракет в ФРГ и выхода Германии из НАТО), интернационализм, отмену ограничений на иммиграцию, либертарианскую педагогику, легализацию марихуаны, право на аборт и однополые браки.



В общем, если исключить из списка антивоенные призывы, то получится набор вполне современных леволиберальных штампов с упором на права меньшинств. Вот только отказом от пацифизма германские зеленые не ограничились. Вместо этого они внезапно взяли курс на милитаризацию и активное вмешательство блока НАТО в дела других стран.



Вчерашний активный участник ультралевой группировки "Революционная борьба" Йошка Фишер, став во главе зеленых, а впоследствии и вице-канцлером, и министром иностранных дел в правительстве Герхарда Шредера, в какой-то момент превратился буквально в ястреба, направив всю свою не до конца, видимо, растраченную энергию радикала на продвижение идеи применения сил Североатлантического блока в Югославии и Афганистане. Неплохой кульбит для бывшего хиппи.



Кстати, его коллега по партии и нынешняя глава МИД ФРГ Анналена Бербок тоже в юности вместе со своими родителями принимала участие в антиядерных демонстрациях и даже стояла в "живой цепи" против гонки вооружений, что сегодня ей никак не мешает быть одним из главных апологетов процесса отправки на Украину немецкого оружия.



Все это еще раз наглядно доказывает, что любых революционеров прежде всего интересует насилие, а красивые идеи всегда можно пристегнуть после.



Но вы спросите, а где во всем этом климатическая повестка, ради который вроде как все и затевалось? А нигде. Если точнее – повестка отчасти сохранилась, вот только суть ее далека от изначальной.



Зеленые в ФРГ больше не возражают против размещения в их стране американского ядерного оружия, зато добились закрытия всех германских АЭС. Мало того что атомная энергия является, по сути, одной из самых экологически чистых (всяко лучше угольных и даже газовых электростанций), так в условиях кризиса правительство Шольца, вице-канцлером и министром климата и экономики в котором стал еще один зеленый – Робер Хабек, вынуждено закупать электроэнергию, вырабатываемую французскими атомными станциями. Да уж, со времен основания партии мозгов у зеленых не прибавилось.



И не важно, что германский потребитель, заботой о котором и вообще вопросами социальной справедливости обещали заниматься зеленые, переплачивает за электричество втридорога, зато в головах у экоактивистов картина мира приближается к идеальной.



Также, как она приближалась к те годы, когда по требованию зеленых, правительство Шредера ввело так называемый экологический налог на бензин, в результате чего этот важнейший для германской экономики ресурс практически в один момент стал в 2,5 раза дороже.



Стоит ли говорить, что для такой страны как ФРГ, где все, я подчеркиваю, ВСЕ коммерческие перевозки осуществляются автотранспортом, а жители вынуждены всегда пользоваться личными автомобилями, поскольку сеть городского и междугороднего общественного транспорта развита из рук вон плохо, это стало настоящим ударом по кошельку? По кошельку в первую очередь самых материально незащищенных слоев населения. Социальная справедливость, ау?!



Вот и сегодня немецких зеленых больше волнуют квоты для меньшинств, права ЛГБТ, карбоновый след, зеленая энергия, озоновые дыры, потепление климата и все прочие леволиберальные бредни, не имеющие отношения и ни к реальной жизни, ни к охране окружающей среды (тема "утилизации" лопастей для столь любимых зелеными ветряков освещалась в прессе уже не раз), ни к каждодневным заботам простых немцев.



Экологическая повестка давно уже стала всего лишь средством политической борьбы и превратилась в жупел, размахивая которым леволиберальные активисты продвигают свои новомодные идеи. Причем делается это таким образом, что в пору говорить уже о климатическом тоталитаризме. Источник - fondsk.ru

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