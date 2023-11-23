США боятся перемирия в Газе, - Петр Акопов

10:58 24.11.2023

23.11.2023



Сначала власти США отрицают, что Израиль совершает военные преступления, а потом не хочет, чтобы о них узнало мировое сообщество



Сегодня в секторе Газа должна перестать литься кровь: достигнуто соглашение о временном (четырехдневном) перемирии для обмена заложников на заключенных, пишет колумнист РИА Новости.

ХАМАС освободит 50 израильтян - женщин и детей, причем многие из них с двойным гражданством, а Израиль выпустит из тюрем 150 палестинцев (в основном подростков и женщин).

Если освобождение заложников продолжится, то Израиль будет освобождать за каждого из них по три заключенных и перемирие может продлиться еще несколько дней. Сколько именно?

Недолго, потому что в обнародованном Израилем списке всего 300 палестинцев, а значит, их хватит всего на сто заложников.

Точное количество которых, впрочем, неизвестно - всего у ХАМАС было до 240 человек, но, похоже, что больше трети из них уже погибли от израильских бомбежек.

США готовятся поменять одну ошибочную стратегию на другую

В израильских тюрьмах находятся при этом несколько тысяч палестинцев, а после 7 октября Израиль не только убил 13 тысяч человек в Газе, три четверти из которых - дети и женщины (и это не считая нескольких тысяч пропавших без вести - под обломками зданий могут находиться до шести тысяч человек), но и арестовал больше тысячи только на Западном берегу реки Иордан (а число убитых там перевалило за полторы сотни).

То есть Израилю есть кого менять на своих людей, освобождение которых изначально было названо главной целью операции в Газе. При этом движение ХАМАС хотело обменять заложников на всех заключенных в тюрьмах Израиля палестинцев, но Израиль отказался.

Потому что они террористы? Нет. Потому что операция в Газе не имеет никакого отношения к освобождению заложников - они лишь повод для того, чтобы стереть Газу с лица земли.

Израиль называет это "уничтожить ХАМАС" - но все видят, что он уже уничтожил почти половину всех зданий в Газе.

Именно поэтому нынешнее перемирие не станет постоянным - если вообще досрочно не сорвется: Нетаньяху уже заявил, что доведет до конца операцию и использует паузу для укрепления армии.

Через несколько дней бомбежки будут продолжены, как и наземная операция израильской армии. При этом на севере Израиль продолжает провоцировать "Хезболлу", обстреливая Ливан (и там число погибших уже приближается к сотне).



Палестино-израильская трясина затягивает Запад

Неудивительно, если Израиль усилит удары по Ливану как раз в дни гуманитарной паузы в Газе, чтобы в случае чего иметь повод для досрочного прекращения перемирия, объясняя это тем, что на него "напала "Хезболла", которая в сговоре с ХАМАС".

Почему же Израиль вообще пошел на перемирие? Есть две главные причины.



Первая - протесты родственников заложников, которые требуют их освобождения. Полтора месяца боевых действий в Газе не привели к этому (другое дело, что это и не было настоящей целью операции), и теперь приходится прибегать к обмену. Который, напомним, в ХАМАС предлагали изначально - но тогда у Израиля не было бы повода разрушить половину Газы и заставить больше миллиона палестинцев бежать с севера сектора на юг. То есть не было бы тех военных преступлений - преступлений против человечности (и в целом той гуманитарной катастрофы), за которые Израиль сейчас подвергается осуждению большинства членов мирового сообщества.

И здесь вторая причина согласия Израиля на гуманитарную паузу.

Нет, Нетаньяху плевать на резолюции ООН и убитых палестинских детей, но он не может совсем не считаться с давлением США. Президент Байден не давит на Израиль по-настоящему (наоборот, он выделяет ему военную и финансовую помощь) - он лишь на словах выражает сожаление в связи с гибелью мирных граждан, заявляя при этом, что прекращения огня не будет, пока ХАМАС не сдастся.

От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой



То есть США - единственная держава, которая может заставить Израиль остановить геноцид в Газе, - совершенно сознательно не делает этого и потому полностью разделяет с ним ответственность за все совершенные преступления.

Однако чтобы остановить падение репутации США в исламском мире и рейтингов Байдена в США, Вашингтон требует от Израиля сменить тактику: делать меньше людоедских заявлений, не говорить публично о том, что Газа останется под контролем Израиля, ну и пойти на гуманитарные паузы для допуска лекарств и продовольствия. С последним Нетаньяху в итоге и согласился - потому что перемирие позволяет провести обмен заложников, то есть чуть успокоить оппозицию в Израиле.



Но США не требуют по-настоящему остановить кровопролитие и перестать уничтожать Газу, поэтому на днях удары Израиля возобновятся. Беженцы получат немного лекарств и еды, но все так же будут заперты на юге Газы в катастрофических условиях, потому что Израиль надеется выдавить их в Египет.

А американская администрация будет и дальше утверждать, что она делает все для того, чтобы облегчить их страдания, приговаривая при этом: "Но сначала нужно уничтожить ХАМАС".



Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу

Нынешнее соглашение о перемирии в Штатах уже назвали успехом американской дипломатии и лично Байдена, но истинное отношение Вашингтона к преступлениям против человечности лучше всего демонстрирует сообщение американского же издания Politico.

Там пишут, что в Вашингтоне обеспокоены возможными непредвиденными последствиями соглашения о перемирии: "прекращение огня предоставит более широкий доступ в сектор Газа журналистам, которые расскажут о разрушениях в анклаве и в отрицательном ключе настроят общественное мнение в отношении Израиля".



То есть сначала власти США отрицают, что Израиль совершает военные преступления, а потом не хочет, чтобы о них узнало мировое сообщество.

Действительно, полтора месяца войны Газа была почти полностью отключена от внешнего мира - существовало лишь несколько источников информации о происходящем там кошмаре, а работа местных журналистов и фрилансеров зарубежных СМИ была не просто крайне затруднена, но и смертельно опасна: около 50 из них убито.

И сейчас, когда - и если - мировая пресса сможет отправить в Газу своих корреспондентов, мир действительно содрогнется, увидев масштабы преступлений и невинных жертв. Кровь которых лежит не только на Израиле, но и на его американских покровителях.