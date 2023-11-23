Какие документы подписали главы стран ОДКБ в Минске - список 15-ти особо ценных бессмысленных бумажек

11:03 24.11.2023

Лидерами стран организации было подписано 15 документов.

БИШКЕК, 23 ноя - Sputnik. Пресс-служба президента Кыргызстана опубликовала список документов, которые подписали главы государств ОДКБ по итогам саммита в Минске.

В саммите участвовали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Они подписали 15 документов:

Декларация Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ;

"О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ";

"О Положении об Объединенном пресс-центре ОДКБ";

"О начальнике Объединенного штаба ОДКБ";

"Об учреждении медали "Вместе к миру";

"О Рекомендациях о порядке проведения взаиморасчетов за передаваемые материальные средства (предоставляемые услуги) между контингентами войск (Коллективных сил) ОДКБ";

"О составе воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ";

"О Протоколе о составе и дислокации миротворческих контингентов государств – членов ОДКБ";

"О Протоколе о составе и дислокации национальных контингентов Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности";

"О распределении квотных должностей в Секретариате ОДКБ";

"О структуре Объединенного штаба ОДКБ";

"О награждениях наградами ОДКБ;

"Об отчете об исполнении бюджета ОДКБ за 2022 год";

"О бюджете ОДКБ на 2024 год";

Протокольное решение СКБ ОДКБ "О председательстве в организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ".