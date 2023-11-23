Цены на нефть: страны ОПЕК+ взяли тайм-аут, но не все зависит от них, - СП

12:25 24.11.2023

Цены на нефть: страны ОПЕК+ взяли тайм-аут, но не все зависит от них

Вопросы возможного сокращения добычи отложены до достижения консенсуса между основными экспортерами

Ирина Гусева



Заседания ОПЕК и ОПЕК+, которые должны были состояться в предстоящие выходные в Вене, отложены на неделю. Как ранее сообщил ряд СМИ, на воскресной встрече предполагалось рассмотреть вопрос о возможных новых сокращениях добычи. На фоне сообщения о переносе заседаний цены на нефть упали почти на 1%.



По мнению экспертов Goldman Sachs Group, вероятность принятия странами ОПЕК+ решения о "более глубоком" сокращении добычи составляет около 35%, однако оно, будет кратковременным и умеренным по масштабам.



Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает в 2024 году некоторый переизбыток предложения нефти на рынке. В то же время отмечается, что пока налицо дефицит и быстрое сокращение запасов "черного золота".



Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков видит причину переноса заседаний в необходимости достичь консенсуса между участниками и выйти на встречу с готовым решением.



- Прийти на встречу и ничего не решить было бы хуже, поэтому предпочли ее перенести. Многое указывает на то, что на встрече могло бы быть принято решение о корректировке объемов производства.



Здесь, наверное, пока нет единого мнения у производителей-участников ОПЕК+: во-первых, о перспективах мировой экономики, во-вторых, насчет оценки объемов производства в странах, не входящих в организацию, прежде всего в США.



По потребителям очень разные прогнозы. С одной стороны, МЭА говорит, что есть проблемы в экономике Китая. Тем не менее она растет, и непонятно, начнет ли замедляться или это долгосрочный тренд.



Неясно, что будет происходить с экономикой западных стран. Евросоюз наиболее близок к рецессии, но на долю процента он вроде бы подрастает. Германия может уйти в рецессию. И здесь неясно, насколько это долгосрочный тренд. С США тоже ситуация спорная - они вроде бы порастают и от рецессии уже отошли, но ФРС периодически говорит, что может и дальше поднимать ставку, а если так, это, соответственно, будет замедлять экономику: кредиты дорогие, их не берут, экономика не развивается.



Явно, что сейчас ОПЕК+ пытается предугадать, что будет на рынке - дефицит или профицит. Все первое полугодие нам прогнозировали дефицит, отмечая, что в Китае сняли коронавирусные ограничения и он будет наращивать объемы потребления. Сейчас никто не может точно сказать, что будет с китайской экономикой, с европейской, американской.



Думаю, что в том числе разногласия по этому вопросу и по тому, как на это отвечать, также приводят к тому, что пока нет консолидированной позиции и собираться нечего.



"СП": То есть противоречия есть?



- Думаю, определенные противоречия у ОПЕК+ есть, и связаны они больше с перспективами Ирана и Венесуэлы. Американцы откровенно идут по пути вывода Венесуэлы из-под санкций, чтобы она увеличила добычу, дала новые объемы и, соответственно, насытила рынок.



Сейчас на Венесуэлу и Иран квоты не распространяются, им говорят, что поскольку они пострадали из-за санкций, то могут добывать, сколько хотят. При этом Иран заявил, что выйдет в 2024 году на досанкционный объем производства, то есть будет добывать более 4 млн баррелей в сутки и экспортировать примерно 1,5 млн баррелей. Это много.



И тут возникает вопрос: Ирану сохраняли квоты, пока он добывал меньше, чем в досанкционный период. Если выходит на объем добычи как до санкций, надо вводить квоты или нет? Почему он может сколько угодно добывать? Думаю, по этому вопросу в ОПЕК+ тоже нет единства.



Наверное, есть и разные оценки того, сколько в США добывается. Представьте ситуацию, когда ОПЕК+ все время снижает поставки, а США занимает его долю на рынке.



И по остальным тоже вопрос противоречивый, потому что, кроме России, Саудовской Аравии и еще пары стран, никто усилий для стабилизации рынка с прошлого ноября не делал. Думаю, Эр-Рияд в этом плане может занять позицию, что надо бы еще снизить объем добычи, чтобы сыграть на опережение и удержать цену выше 85 долларов за баррель, при этом сам уже не будет это делать, поэтому пусть остальные постараются. А те, конечно, не хотят. Думаю, дискуссия заключается в том, кому и на сколько сокращать объем добычи.



"СП": Какова вероятность очередного сокращения добычи и к чему это может привести мировую экономику?



- Если говорить о странах, не входящих в ОПЕК+, которые не координируются, то если они будут понимать, что цена достаточна, чтобы окупить инвестиции, и если не боятся, что их загнобят "зеленые", тогда вложатся и могут увеличить добычу.



Думаю, если решат сокращать, будут исходить не из того, что надо загнать цены за 100 долларов за баррель, а скорее, из того, что есть риск, что цена еще больше снизится, как это было в прошлом году. Скорее, попытаются удержать ее в коридоре вокруг 85.



Если придут к выводу, что цена может снизиться ниже 80 и там держаться, то шансы на сокращение добычи возрастают.