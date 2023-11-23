 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вашингтон и Пекин спорят, кто главный в Южно-Китайском море, - В.Скосырев
12:47 24.11.2023

США намерены заступиться за своего союзника – Филиппины
Владимир Скосырев

Военные Китая и пяти стран АСЕАН отработали на маневрах навыки борьбы с террористами.
CША и Филиппины совместно патрулируют водное и воздушное пространство Южно-Китайского моря (ЮКМ). Причем это происходит примерно в 200 км от Тайваня. Таков ответ двух стран на претензии Китая на часть акватории ЮКМ, а также гипотетическое нападение КНР на остров. Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший назвал ситуацию критической. Ранее он, учитывая готовность США расширять военные союзы в регионе, санкционировал увеличение числа американских баз в своей стране. Пекин в противовес замыслам США проводит военные учения с другими членами Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как передала South China Morning Post, Маркос, выступая на форуме в Гонолулу, сказал, что не уступит ни дюйма территории Филиппин. Причем для обеспечения суверенитета страны он будет взаимодействовать с международными партнерами. А ведь повод для жестких предупреждений, на первый взгляд, не столь драматический. Еще во время Второй мировой войны на отмели в ЮКМ потерпел аварию американский военный корабль. Филиппины до сих пор держат на нем небольшой гарнизон.

Китай считает, что этот риф входит в зону ЮКМ, которая исторически принадлежит ему. И потому китайские суда береговой охраны препятствуют поставкам продовольствия и т.п. Конфликт не удалось урегулировать, несмотря на то что Маркос недавно встретился в Сан-Франциско на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с председателем КНР Си Цзиньпином. А контакт Маркоса с вице-президентом США Камалой Харрис на том же форуме, напротив, оказался продуктивным. Белый дом по этому поводу указал, что переговоры подтвердили нерушимость американо-филиппинского альянса.

Филиппины – одно из семи государств Юго-Восточной Азии, которые выдвигают претензии на обладание частями ЮКМ. Но ни одно из них не действует столь решительно, как Филиппины. Как говорит Карл Тэйлор, профессор университета New South Wales в Австралии, Маркос установил более тесные военные связи с США, чем его предшественник Родриго Дутерте, балансировавший между двумя державами. Это, полагает Тэйлор, может усилить их конфронтацию, чему пытался положить конец Джозеф Байден в ходе переговоров с Си.

Пекин, как и Манила, тоже не желает идти на уступки. По мнению Тэйлора и аналитиков Центра Wilson в США, отправка Китаем кораблей к берегам Филиппин – дубина, которая может ударить другим концом по Пекину. Ведь чем больше Китай давит на Филиппины, тем больший резонанс это вызывает в странах Юго-Восточной Азии. И это может подтолкнуть их в объятия США. Они будут выглядеть как защитник обиженных и возмущенных.

Правы эти аналитики или нет, но Китай неустанно работает со своими соседями в регионе, чтобы они не уходили на сторону потенциального противника. На юге КНР только что завершились совместные учения военно-морских и сухопутных сил Китая с пятью членами АСЕАН. Это Камбоджа, Лаос, Малайзия, Вьетнам, Таиланд. В маневрах участвовали более 3 тыс. военнослужащих. Причем с Камбоджей, Лаосом и Таиландом маневры проходили часто и раньше. Но на сей раз к ним были привлечены Малайзия и Вьетнам – государства, с которыми у Китая не разрешены территориальные споры.

Как сообщила "Цзефанцзюнь бао", газета Министерства обороны КНР, учения проходили около города Чжанцзян в провинции Гуандун. Цель маневров – усовершенствовать умение подавлять террористов и морских пиратов. При этом в ход шли современные средства обнаружения врага – радары и дроны, которые можно переносить на руках.

"Для Китая такие учения – возможность догнать США в установлении тесных военных уз со странами Юго-Восточной Азии. Ведь у Америки они более глубокие и давние, – говорит Коллин Ко, старший научный сотрудник Школы международных исследований в Сингапуре. – А партнеры Китая, хоть и не собираются возрождать бамбуковый занавес времен холодной войны, подходят к китайским увертюрам очень настороженно".

23.11.2023

Источник - НГ
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