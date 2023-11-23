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Пакистан. Исламские партизаны атаковали и сожгли боевые самолеты на авиабазе в Пенджабе
12:52 24.11.2023

Боевики напали на базу ВВС Пакистана

Армии приходится защищаться от внутреннего врага
Лариса Шашок
23.11.23
а Пакистанские летчики вместо совершенствования в пилотаже вынуждены думать о безопасности своих военных баз.
Вооруженные боевики 4 ноября атаковали пакистанскую базу ВВС в Мианвали (провинция Пенджаб), в результате чего на ее территории было уничтожено несколько самолетов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Техрик-е-Джихад Пакистан" (ТДП), которая, согласно ряду свидетельств, связана с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ). Эта экстремистская группировка неоднократно участвовала в терактах против сил безопасности Пакистана и недавно совершила два нападения в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

ТДП – относительно новая экстремистская группировка, объявившая о своем создании в начале 2023 года. Ее деятельность можно наблюдать в пакистанских провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва. Главная цель руководства группировки декларируется как джихад против нынешнего правительства Пакистана с целью создания исламского государства и навязывания теократической интерпретации законов шариата – аналогичной той, которую "Талибан" воплотил и продолжает воплощать в Афганистане. Большинство аналитиков полагает, что группировка ТДП имеет прямые связи с организацией "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ). Однако, несмотря на столь распространенное мнение, боевики ТДП из Белуджистана упорно отрицают наличие каких-либо связей с пакистанскими талибами, провозглашая во всеуслышание их ненадежными союзниками.

По словам представителя ТДП муллы Мухаммада Касима, группировку возглавляет Маулана Абдулла Ягистани. Считается, что Ягистани посещал "Джамиа Фарукиа" – известную семинарию религиозного движения Деобанди в Карачи. Согласно ряду свидетельств, позднее Ягистани воевал против сил НАТО и США в Афганистане – вплоть до вывода войск международной коалиции в 2021 году.

Исламское суннитское движение Деобанди возникло в Британской Индии и по большей части распространялось среди мусульман-ханафитов в странах Южной Азии, а также среди выходцев из этого региона на Западе. Движение возникло в учебном заведении "Дар уль-Улюм Деобанд" в индийском городе Девабанд в 1867 году. Целью деобандизма провозглашалась реформация мусульманского общества в рамках колониального государства. Отличительной особенностью деобандитов считается нетерпимость к представителям других течений в исламе. В заявлении, опубликованном ТДП, говорится, что источником вдохновения группировки служит Шейх-уль-Хинд. Этот титул принадлежал индийскому исламскому ученому Махмуду Хасану Деобанди. Руководство ТДП считает, что движение Шейх-уль-Хинда было подавлено после обретения Пакистаном независимости и что вооруженный джихад необходим для установления в Пакистане исламской системы правления.

Недавняя атака на авиабазу в Мианвали свидетельствует об активизации подрывной деятельности против военных объектов в Пакистане. Экстремистское насилие в стране резко возросло после повторного прихода к власти в соседнем Афганистане талибов в 2021 году. Это привело к усилению напряженности в отношениях между Исламабадом и руководством движения "Талибан". Атака на военный объект началась ночью около 3.00. Нападавшие боевики перелезли через стену авиабазы с помощью лестницы, предварительно перерезав колючую проволоку. К полудню все девять террористов были ликвидированы. Хотя истребители внутри бетонных ангаров остались невредимыми, террористы атаковали несколько самолетов, находившихся на летном поле, а также повредили бензозаправщик. Остается неясным, понесли ли при этом потери военнослужащие пакистанских Воооруженных сил.

Эксперты сходятся во мнении, что данный инцидент связан с активизацией спящих ячеек экстремистов, а также с реакцией на начало насильственной депортации властями Пакистана афганских граждан, незаконно проживающих на территории страны. В октябре Исламабад предписал всем иностранцам, находящимся на территории Пакистана без надлежащих документов, покинуть страну до 1 ноября. Согласно различным оценкам, более 20 тыс. нелегальных мигрантов из Афганистана находятся под угрозой депортации.

Стратегическое значение базы ВВС Мианвали усиливается из-за ее близости к мятежной провинции Хайбер-Пахтунхва. Эта провинция в последние месяцы пережила всплеск экстремистского насилия со стороны пакистанских талибов и исторически является самым неспокойным регионом Пакистана.

Исламабад регулярно обвиняет афганских талибов в укрытии боевиков, которые планируют нападения на территории Пакистана. Однако правительство "Талибана" эти обвинения категорически отрицает. В этой ситуации примечательно, что в отличие от провинций Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва нападения экстремистов в провинции Пенджаб происходят крайне редко.

Группировка ТТП, которая представляет наибольшую террористическую угрозу для Пакистана, разделяет радикальную исламистскую идеологию афганских талибов. Ее боевики в основном атакуют представителей правительственных сил безопасности. При этом побочными жертвами насилия нередко оказываются и гражданские лица. ТДП вышла на авансцену только в этом году, и об этой экстремистской группировке пока известно немногое. Однако она приобрела известность после ряда громких нападений, в том числе после убийства 12 пакистанских военнослужащих на военной базе в Белуджистане в июле 2023 года.

Последними терактами, совершенными боевиками группировки, были убийство 14 военнослужащих во время атаки на конвой в провинции Белуджистан, а также нападение на полицейский фургон в провинции Хайбер-Пахтунхва, в результате которого погибли шесть мирных жителей. Оба нападения произошли в начале ноября.

Источник - НГ
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