Рост цен и инертный бизнес: зачем в Казахстане поднимают НДС, - Адил Урманов

13:05 24.11.2023 Повышение НДС с 12% до 16%, которое предлагает министерство финансов, приведет к росту инфляции. По расчетам инфляция может вырасти дополнительно на 3-6%.



Такое мнение "Каравану" высказал заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов.



- Мы негативно относимся к идее повышения ставки НДС, так как понимаем, что любой рост налогов приводит к росту цен, а значит и к росту инфляции. Мы посмотрели ближайший опыт, в России. В 2019 году там повысили ставку НДС с 18% до 20% для того, чтобы увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. В результате у них инфляция скакнула на 3-3,5%. То есть рост ставки НДС на 1% дал рост инфляции в 1,5%. У нас хотят ставку поднять на 4%. Понятно, что у нас разная экономика, но я не думаю, что инфляция у нас не вырастет минимум на 3%. Но скорее всего на те же 6%, - рассказал Тимур Жаркенов.



Если инфляция будет 7%, то к ней надо прибавить еще 6%. Мы и так беднеем каждый год, а так будем еще беднее.



Анализ экспертов НПП, показал, что пострадает 84% экономики. Простой вопрос: "Зачем что-то делать для меньшей части экономики в ущерб ее большей части?"



Другой пример – Узбекистан, наш партнер и конкурент. Они, наоборот, понижают НДС следом за нами до 12%! Узбекистан итак нас упорно догоняет по всем позициям, а мы уже отстаем.



- Базовый вопрос, который мы задаем правительству: чтобы проводить такие системные изменения, надо рассчитать модель, провести анализ и показать, как повышение ставки отразиться на экономике в целом, на положении отдельных отраслей и инфляции, в частности. Мы подозреваем, что у правительства нет такого анализа. Вопрос не том, повысится ли инфляция или нет, а в том, в каком коридоре это произойдет. Без таких расчетов сложно разговаривать, - уверен Тимур Жаркенов.



Государственные органы пытаются показать, что в Казахстане самая низкая ставка НДС и повышение этой ставки необходимо для сокращения теневого оборота товаров, работ, услуг.



На самом деле, сегодня минимальная ставка НДС зафиксирована на острове Джерси - 3%, а максимальная ставка в Венгрии - 27%. Это показывает, что наша ставка находится в среднем сегменте по миру, считает эксперт по защите прав бизнеса Палаты предпринимателей Алматы Канат Ешенгельдиев.



При этом, ставки НДС до 10% применяют такие развитые по сравнению с нашей республикой страны. Например, Канада (5%), ОАЭ (5%), Сингапур (7%), Южная Корея (10%).



При этом, в странах, где используется максимальная ставка налога, используется и пониженные ставки на отдельные виды бизнеса. Так, в Венгрии на некоторые продукты питания, блюда навынос и концерты под открытым небом используется ставка в 8%. На отели, фармацевтические товары, книги, газеты, социальное жилье и централизованное теплоснабжение - 5%. И так практически во всех странах, где применяются максимальные ставки данного вида налога.



- Считаю, что повышение НДС возможно на отдельные высокодоходные виды предпринимательской деятельности, но только при глубоком анализе такой деятельности совместно с представителями данного бизнеса и при обязательном равноправном двухстороннем диалоге, в котором модератором должна выступить НПП "Атамекен", - сказал Канат Ешенгельдиев.



Другое больное место для бизнеса: планируемое увеличение по обязательным пенсионным взносам работодателя за работника. Сейчас этот взнос составляет 1,5%. К 2028 году он должен вырасти до 5%. Эта мера попросту вернет нас к зарплатам в конвертах, уверены предприниматели.



Со следующего года МЗП будет 84 тысячи тенге, тогда, как средняя зарплата сегодня - 240 тысяч тенге. 5% ОПВР тенге составит 4,2 тысячи и 12 тысяч. Если взять, что в ТОО или на ИП работает 10 человек, то ОПВР составят 42 тысячи и 120 тысячи тенге. Разница за год 960 тысяч тенге. Естественно работодателю будет выгоднее платить обязательный платеж с МЗП и мы вернемся к практике выплаты денег в "серых конвертах" и росту теневой экономики, - уверен эксперт по защите прав бизнеса.



С другой стороны, каждый платеж должен отображаться в бухгалтерии. Была хорошая идея объединить все эти платежи в совокупный платеж. В итоге их стало 7. Иначе говоря, постоянно увеличивается работа для бухгалтерии. Малый бизнес должен или работать или заниматься бухгалтерией. Естественно, он хочет работать. И, получается, забрасывает отчетность. И к нему тут же возникают вопросы со стороны налоговиков.



Все эти изменения минфин делает ради одного – увеличения налогов. Бюджет Казахстана всегда был дефицитным, и он ежегодно пополнялся за счет трансфертов из Нацфонда. В будущем году этих трансфертов не будет. И перед министерством финансов встал вопрос: где взять деньги? Самый простой ответ – поднять налоги.



Задача-минимум – найти лишние 2-3 трлн тенге, чтобы покрыть дефицит, который образуется после запрета на использование денег Национального фонда.



Для бюджета Казахстана НДС очень важен. За январь-октябрь бюджет собрал по разным видам НДС почти 4,5 трлн тенге. Это треть от всех налоговых поступлений. За год должны набежать 5,5 трлн тенге.



Если считать напрямую, и считая, что все, кто покупает и продает товары, будут честно платить налоги, то да, сумма сбора по НДС вырастет примерно на 2 трлн тенге. Но это все размышления в идеальном мире. Конечно, так не будет. Никто не любит платить налоги. Еще больше не любят, когда налоги растут.



Есть однозначное мнение, что надо по-другому подходить не к доходной части бюджета, а к расходам. И там надо наводить порядок, чтобы не стричь последнюю шерсть с овец, а скорее жить по средствам.



2 трлн тенге – это 5% от бюджета страны в этом году. Сократить расходы на 5% проще, да и полезнее, чем давить бизнес.



Повышение налогов – это крайний исключительный вариант для страны. Если мы хотим развивать экономику страны, то надо думать о понижении налоговой нагрузки. Мы за то, чтобы платить реальные и разумные налоги.



- Мы уверены, что если бы бизнесу дали нормально развиваться, то и налогов в бюджет поступило бы больше. Но в правительстве нашли легкий путь. Экономика Казахстана всегда развивалась за счет новых проектов. А сейчас больше катимся по накатанной колее. Хотя бы в сравнении с Узбекистаном: наша экономика просто больше по размеру, поэтому диспропорция не так заметна. Наш потенциал сейчас не реализуется, - рассуждает Тимур Жаркенов. - По нашим расчетам, за последние годы финансирование корпоративного сектора сократилось в четыре раза. Наши банки перестали кредитовать бизнес. Предприятия прекратили вкладываться в основные средства: бизнесу непонятно что дальше делать, поэтому проще оставить все как есть. У нас выходит, что бизнес потерял стимулы развиваться. Ему выгоднее быть мелким и раздробленным. Бизнес в Казахстане вполне адекватен. Он готов нести социальные обязательства в виде уплаты налогов. Но мы за здравый смысл.



Во вторник, 21 ноября, министерство национальной экономики сообщило: "Изменение ставки НДС не имеет прямой связи с уровнем теневой экономики. К примеру, в 2006 году при ставке НДС в размере 15% уровень теневой экономики к ВВП составил 19,8%, а размер теневой экономики в сфере торговли – 2,7% к ВВП. В последующие годы ставка НДС поэтапно снижалась до 12%, однако объем теневой экономики в торговле с каждым годом увеличивался и в 2016 году дошел до 9,2% к ВВП. В 2022 году при ставке НДС в размере 12% объем теневой экономики в сфере торговли составил 3,1% к ВВП", - говорится в сообщении.



Также в МНЭ уверяют, что повышение ставки НДС до 16% не приведет к отклонению инфляции от запланированного коридора.



Автор: Адил Урманов Источник - Caravan.kz

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