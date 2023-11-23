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В Дублине вспыхнули антимигрантские протесты
15:36 24.11.2023

В Дублине после нападения с ножом на детей вспыхнули антимигрантские протесты. Видео беспорядков

CentralAsia (CA) - В ирландском Дублине начались беспорядки после того, как в центре города мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, сообщают RTE, Sky News и "Би-би-си".



По данным "Би-би-си", нападение произошло около 13:40 по местному времени возле школы на Парнелл-сквер-Ист. В результате нападения пострадали пять человек, в том числе трое детей. Два человека - пятилетняя девочка и 30-летняя женщина - получили серьезные ранения. Нападавшего, как пишет RTE, задержали прохожие. Он также пострадал, ему оказывается медицинская помощь.

В полиции, как пишет RTE, не считают, что произошедшее было терактом, однако мотив преступления неизвестен. В частности, спикер полиции Лиам Джерати заявил, что понимает обеспокоенность общества по поводу случившегося, однако считает, что это был единичный инцидент, не связанный с какими-либо проблемами в городе или стране.

Ближе к вечеру в Дублине начались беспорядки, обернувшиеся столкновениями демонстрантов с полицией. RTE пишет, что протестующие кидали в сотрудников правоохранительных органов бутылки. В то же время Sky News сообщает, что участники протестов запускали фейерверки и кидали фаеры в направлении полиции. Кроме того, в сети распространяются кадры горящих полицейского автомобиля, двухэтажного автобуса и поезда. Также сообщается о случаях мародерства.

По данным СМИ, протестующие скандировали антимигрантские лозунги, поскольку в сети циркулирует информация, что нападавший - уроженец Алжира. В то же время в полиции отказались комментировать информацию о национальности преступника, а участников беспорядков назвали "группой сумасшедших хулиганов, движимой крайне правой идеологией".

Источник - centralasia.media
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