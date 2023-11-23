В Дублине вспыхнули антимигрантские протесты

15:36 24.11.2023

В Дублине после нападения с ножом на детей вспыхнули антимигрантские протесты. Видео беспорядков



CentralAsia (CA) - В ирландском Дублине начались беспорядки после того, как в центре города мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, сообщают RTE, Sky News и "Би-би-си".



