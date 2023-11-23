 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Станут ли хуситы новой военной силой в Красном море
15:44 24.11.2023

Захватчики "Галактики": станут ли хуситы новой военной силой в Красном море
Пленение судна Galaxy Leader может повлиять на мировую торговлю и геополитику Ближнего Востока, полагают эксперты

Алексей Суконкин
Прохор Доренко

Йеменская военизированная группировка "Ансар Аллах" заявила, что будет захватывать все суда, следующие через Баб-эль-Мандебский пролив и имеющие отношение к Израилю. С 19 ноября в плену у нее уже находится грузовой корабль Galaxy Leader. Йеменские хуситы де-факто присоединились к палестино-израильскому конфликту. Помимо атаки на судно, "Ансар Аллах" 22 ноября запустила несколько крылатых ракет по территории Израиля. Известия" разбирались - что из себя представляет эта военизированная группировка, сможет ли она создать серьезные препятствия торговому судоходству в Красном море и изменит ли баланс сил в регионе.

"Любое израильское судно - законная цель"

Военное руководство йеменского движения "Ансар Аллах" посетило захваченное 19 ноября грузовое судно Galaxy Leader. Группировка распространила видео, на котором генерал Мухаммад Фадль Абдель Наби объявил экипажу о том, что они являются "гостями Йемена", находятся в "полной безопасности" и сделал официальное заявление.

- Мы участвуем в войне вместе с палестинским сопротивлением против преступного сионистского образования. Мы говорим всему миру, что Йемен и его вооруженные силы готовы решать боевые задачи в Красном море. Однако, мы хотим заверить, что наши операции не будут угрожать судоходству и торговле в регионе. Наша цель - только израильские корабли. Баб-эль-Мандебский пролив - красная черта. Любое израильское судно - гражданское или военное - будет для нас законной целью.

Генерал заявил, что захваты судов продолжатся, "пока не прекратится агрессия в отношении жителей сектора Газа".

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
Движение "Ансар Аллах" (хуситы) - военизированная группировка шиитов-зейдитов. В 2004 году подняла восстание против властей Йемена. В 2015 году захватила столицу страны - Сану и фактически стала правящей политической силой.

Контролирует практически все южные и западные регионы страны, в том числе все побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебский пролив - выход в Индийский океан.

Грузовое судно Galaxy Leader, перевозящее автомобили, шло из Турции в Индию. По данным международных страховых компаний и открытых источников, военных грузов и грузов двойного назначения на борту нет. Экипаж - 25 моряков, граждане Мексики, Болгарии, Филиппин и Украины.

Судно следовало под флагом Багамских островов, зарегистрировано в Британии и было арендовано японской компанией. После прохождения Суэцкого канала и половины Красного моря экипаж отключил автоматизированную идентификационную систему (АИС), отслеживание судна сервисом Marine Traffic стало невозможным. Капитаны судов, следующих отдельно от караванов, часто прибегают к отключению электронных систем - воды Красного моря уже много лет считаются опасным для судов регионом.

Тем не менее, это не помогло, и 19 ноября на борт судна высадился вооруженный десант - с вертолета Ми-171Е и быстроходных катеров. Практически сразу стало известно, что захватила судно не пиратская банда, а хуситский спецназ. Galaxy Leader отконвоировали в порт йеменский порт Ходейда и взяли под круглосуточную охрану, экипаж остается в заложниках.

Есть ли израильский след

Власти Израиля и компания-оператор судна заявили об отсутствии связей еврейского государства и бизнеса с Galaxy Leader. В то же время СМИ называют его реальным владельцем компанию Ray Shipping Ltd, связанную с бизнесменом Рами Унгером, входящим в топ-50 самых богатых израильтян.

С судами Ray Shipping Ltd уже происходили чрезвычайные ситуации. 25 февраля 2021 года в Оманском заливе в результате нескольких взрывов получил множественные повреждения корабль Helios Ray. Сохранив остойчивость, он добрался до порта Дубая, из экипажа никто не пострадал.

Тогда следствие пришло к выводу, что судно было повреждено магнитными минами, и это могло стать местью Ирана за убийство израильскими спецслужбами инженера-ядерщика Мохсена Фахризаде. Сам Рами Унгер заявил, что "это часть игры между США и Ираном, поэтому они атакуют западные суда". Иранские СМИ заявляли о близких отношениях между бизнесменом и руководителем МОССАД Йоси Коэном.

Стоит отметить, что израильский бизнесмен представляет интерес для Ирана - главного противника Израиля на Ближнем Востоке. Через проблемы, создаваемые хуситами Унгеру, иранские спецслужбы могут выстраивать долговременную тактику давления на МОССАД и далее на руководство Израиля - добиваясь для себя каких-то преференций, или хотя бы самой возможности непубличного диалога. Вряд ли хуситы могли действовать в отрыве от иранских спецслужб по собственной инициативе, хотя само по себе существование движения "Ансар Аллах" стоит на стремлении уничтожить Израиль - это требование даже прописано на их флаге.

Что на вооружении у "Ансар Аллах"

Вооруженные формирования "Ансар Аллах" располагают весьма пестрым набором сил и средств. В основе лежит вооружение, оставшееся от правительственной армии Йемена. Но значительное количество оружия поступает хуситам от партнеров - из Ирана, Северной Кореи, ливанской "Хезболлы".

Наибольшую опасность для кораблей и судов представляет иранская квазибаллистическая ракета Khalij-e Fars, переделанная из распространенной оперативно-тактической ракеты Fateh-110. Она способна поражать крупные надводные цели на дальности 300 км. Вес боевой части - 650 кг.

Другая противокорабельная ракета - Noor. Это иранский аналог китайской крылатой ракеты С-802. Радиус действия - 120 км, то есть вся ширина Красного моря. У хуситов есть наземные пусковые установки на колесной базе, ракеты могут быть выпущены с любой точки побережья.

Еще один тип ракет - противокорабельная Ghader, способная поражать надводные цели на дальности 250 км. У нее есть авиационный вариант для запуска с вертолетов Ми-171, эскадрилию которых "Ансар Аллах" поддерживает в состоянии летной годности. Ми-171 - экспортный вариант российского Ми-8АМТ, который можно использовать в транспортной и штурмовой модификации.

Успешное использование Ми-171 весь мир смог наблюдать при захвате Galaxy Leader. На сверхмалой высоте вертолет подошел к судну и высадил на палубу штурмовую группу. Специалисты отмечают профессиональную подготовку экипажа вертолета и штурмовиков, действоваших на уровне ведущих спецподразделений мира.

В распоряжении хуситов есть и ракетные комплексы меньшей дальности и системы ПВО, в основном иранского производства, а также боевые машины советского производства - танки и БТР, артиллерия.

Бывший боец группы Вагнер с позывным "Джавдет" рассказал Известиям о своих впечатлениях о боевых возможностях "Ансар Аллах".

- Хуситы интересные ребята, мы с ними пересекались в Африке. У них есть подразделения, подготовленные иранскими инструкторами, отлично экипированные и оснащенные. Снайперские комплексы, противотанковые, даже свои боевые пловцы у них есть. Дисциплина на высоком уровне, это не сомалийские пираты или малийские бандиты. Стремление и мотивация у этих ребят есть.

Пиар или реальная угроза

Через Суэцкий канал и Красное море проходит от 60 до 80% европейской морской торговли. Захватом Galaxy Leader хуситы показали, на что они способны. Хоть судно и шло, буквально прижимаясь к африканскому берегу, его, тем не менее, обнаружили и пленили.

О решимости хуситов воевать с любым врагом говорит факт уничтожения расчетом ПВО американского беспилотного разведывательного дрона MQ-9 Reaper. Беспилотник был сбит зенитной ракетой 8 ноября, и Пентагону пришлось смириться с этой утратой, никаких ответных действий американцы не предприняли.

Научный сотрудник Центра стратегических исследований Саны Мурад Арифи считает, что хуситы хоть и способны создать угрозу судоходству в Красном море, но вступать в открытое противоборство с США пока не планируют.

- Хуситы до сих пор не выдвинули никаких условий по освобождению судна и экипажа. Подобные действия стоит расценивать с точки зрения пропагандистских целей: как помощь Палестине и ответ на войну в секторе Газа. На мой взгляд, хуситы могут отпустить корабль только в случае серьезного давления со стороны мирового сообщества на их посредников - Оман и Иран. Потому что впоследствии это серьезно может ударить по использованию торговыми судами Баб-эль-Мандебского пролива в частности и Красного моря в целом.

По мнению эксперта, все поступающие от "Ансар Аллах" угрозы пока что - часть информационной войны. Их военный потенциал нельзя ставить в один ряд с тем, который имеют в регионе американцы и израильтяне.

- Я полагаю, что они не будут создавать какую-либо запретную зону для судов в регионе. У них попросту не хватит для этого сил и средств. Но даже предположение о возможной угрозе уже заставляет некоторые корабли менять свой маршрут и идти в обход Африки, - добавил эксперт.

По мнению специалистов, если хуситы начнут проверять на причастность к Израилю все торговые суда в районе, США и Евросоюзу придется либо официально признавать "Ансар Аллах" и договариваться с ними о сотрудничестве, либо начинать с хуситами полномасштабные боевые действия, сил и средств для ведения которых у НАТО сейчас просто нет.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700829840


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