В Киргизии за вымогательство задержан советник полпреда президента в Баткенской области

15:46 24.11.2023

ГКНБ Киргизии задержал советника полпреда Баткенской области за вымогательство $200 тыс.



Tazabek - Государственный комитет национальной безопасности с поличным задержал советника полномочного представителя президента в Баткенской области "М.Т.А.", после получения 200 тыс. долларов от генерального директора угледобывающей компании "А.Б.А."



Задержание проходило в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.208 "Вымогательство" УК КР.



Под эти инициалы подходит Мамытов Талантбек Алиевич.



В рамках следствия установлено, что "М.Т.А.", вступив в преступный сговор с гражданами КР "А.П.Н." и "А.А.Н." в целях извлечения материальной выгоды инициировали заявление на имя председателя ГКНБ КР генерал-лейтенанта Ташиева К.К. о принятии мер в отношении генерального директора угледобывающей компании "А.Б.А." о якобы рейдерском захвате и подделке документов для получения лицензии на добычу угля.



Как стало известно, "М.Т.А." в сговоре с "А.П.Н." и "А.А.Н.", пользуясь своим положением, под угрозой всяческого препятствования деятельности субъекта предпринимательства вымогал указанную сумму денежных средств у директора угледобывающей компании А.Б.А.



В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия для установления обстоятельств дела и всех причастных лиц.