Тьма и холод четвертый день. Снегопады обрушили ЛЭП в Согдийской области Таджикистана

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18:58 24.11.2023
ЧП в Согде: сильный снегопад оставил жителей без электричества
Мощный снегопад в Согдийской области привел к поломке линий электропередачи - энергии в домах жителей нет уже 3 дня
ДУШАНБЕ, 24 ноя - Sputnik. Обильный снегопад в селах предгорного района Деваштич стал причиной обрыва электропроводов.
По словам жителей общин Вахдат и Росровут, осадки начались в среду, 22 ноября, а спустя три дня оказались без электричества дома многих жителей сел Угук, Овчи, Басманда, Каровут, Дархан.
Житель села Каджровут Деваштича Абухахор Умаров рассказал Sputnik Таджикистан, что сотрудники соответствующей службы электроуправления ремонтируют провода и кабели, но проблема пока не решена.
"Уже три дня нет электричества вообще, дома темные, даже телефоны не заряжаются", - сообщил он.
О проблеме говорят и жители других сел этого района. Мурад Урунов, житель Калай дост, рассказал, что два вечера они провели без света.
"Температура минусовая, электричества нет, ужинать приходится со свечами", - сказал он.
При этом представители ФАО "Электрические сети Истаравшана" пояснили проблему.
Представитель агентства сообщил Sputnik Таджикистан, что причиной обрыва электрических кабелей стал снегопад.
"Мы изучили вопрос, выяснилось, что в общинах Вахдат и Росровут 40-сантиметровый покров снега привел к разрыву тросов. Рабочая группа выехала на место происшествия и работает над оперативной ликвидацией аварии", - сообщили в электроуправлении.
Три дня назад метеорологическая служба страны предупредила о возможных снегопадах и низких температурах в ближайшие дни.
В то же время жители других районов Согда говорят, что в течение двух месяцев днем с 08:00 до 17:00 и ночью с 22:00 до 05:00 в их домах наблюдались перебои с электричеством.