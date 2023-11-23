Тьма и холод четвертый день. Снегопады обрушили ЛЭП в Согдийской области Таджикистана

18:58 24.11.2023

ЧП в Согде: сильный снегопад оставил жителей без электричества



Мощный снегопад в Согдийской области привел к поломке линий электропередачи - энергии в домах жителей нет уже 3 дня



ДУШАНБЕ, 24 ноя - Sputnik. Обильный снегопад в селах предгорного района Деваштич стал причиной обрыва электропроводов.



