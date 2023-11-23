В Грузии перезагрузили борьбу с олигархами, - Артур Аваков

19:02 24.11.2023

23.11.2023



Оппозиция не верит в искренность власти

Артур Аваков



Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе предложил обсудить проект деолигархизации с гражданским обществом.

Правительство Грузии опубликовало 52-страничный план по борьбе с олигархами. В середине сентября правящая партия "Грузинская мечта" уже пыталась принять профильный законопроект, однако под давлением Евросоюза от него пришлось отказаться. В этот раз власти утверждают, что учли западные рекомендации, но оппозиция все равно недовольна.

Работу над проектом пришлось начать под давлением Брюсселя, посчитавшего неприемлемой степень влияния крупного бизнеса на правящую элиту республики. Без этого Тбилиси не хотели давать статус кандидата в ЕС. В свою очередь, оппозиция требовала, чтобы в Грузии появился такой же закон об олигархах, как принятый в 2021-м в Украине. В итоге "Грузинская мечта" не придумала ничего лучше, чем скопировать его, однако Венецианской комиссии это не понравилось. Евробюрократы посчитали, что грузинский законопроект мог навредить политической ситуации в стране. Примечательно, что украинский закон, наоборот, показался им недостаточно жестким.



Теперь правительство решило сначала обсудить стратегию с представителями гражданского общества, чтобы застраховать себя от новых эксцессов. "Цель консультаций – согласовать разные позиции. Если есть конструктивное отношение с разных сторон, в этом случае, я уверен, нам удастся договориться", – подчеркнул лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.



Опубликованный план предусматривает семь шагов, среди которых борьба с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, прозрачность государственных закупок, политика конкуренции, реформа судебной системы, мониторинг политических партий и СМИ. В частности, в Тбилиси хотят создать независимое антикоррупционное бюро, которое будет отчитываться перед парламентом и антикоррупционным советом. Правда, новая организация сможет только давать рекомендации. Также власти намерены развивать арбитражные суды, чтобы, с одной стороны, сократить нагрузку на служителей Фемиды, а с другой – начать "оптимизацию" их количества.



Возможно, программа "Грузинской мечты" вообще не вызвала бы к себе большого внимания, если бы не пункт о партиях. В плане ему отведено заметно меньше места, чем, например, борьбе с коррупцией, но ожидаемые нововведения для многих окажутся не самыми приятными. Во-первых, руководство Грузии хочет запретить юридическим лицам спонсировать политические организации. Во-вторых, верхняя планка годовых расходов партии может быть понижена (сейчас это 0,05% ВВП). В-третьих, партии хотят обязать регулярно публиковать отчеты о своей финансовой деятельности.



Представители оппозиции подозревают, что "Грузинская мечта" не будет считать своего основателя Бидзину Иванишвили олигархом. При этом Forbes оценивает его состояние в 4,9 млрд долл. (567-е место в мировом рейтинге богачей), а Bloomberg – в 5,95 млрд долл. (407-е место). Зато под ударом может оказаться член "Единого национального движения" и бывший министр обороны Давид Кезерашвили, переехавший в Лондон на фоне обвинений в разграблении армии. Также рискует банкир Мамука Хазарадзе, которого власти заподозрили в отмывании денег после создания партии "Лело".



"Что касается запрета финансирования партий для юридических лиц и последующих изменений, то это все рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии… Если оппозиционерам это не нравится, пусть обращаются к ним", – заявил Кобахидзе. Параллельно с этим премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Иванишвили за выделение республике свыше 3 млрд долл. в качестве благотворительной помощи.



Грузинский политолог Ника Читадзе считает, что борьба с олигархами в республике должна быть связана с борьбой против Иванишвили, но этого не произойдет. "В Грузии нет официально закрепленного определения олигарха, но еще древние греки объяснили, кого можно так называть. Это человек, который не имеет государственной должности, но определяет политические и экономические процессы в стране. В Грузии есть только один такой человек – это Иванишвили", – подчеркнул Читадзе.



"Многое будет зависеть от того, какое власти Грузии дадут определение слову "олигарх", – отметил заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. "На словах все может быть очень красиво, но когда дойдет до их закрепления в законе, может выясниться, что правящая партия не готова поставить под угрозу своего благодетеля. Сам процесс нужен для налаживания отношений с Евросоюзом, но результат может быть вовсе не тем, на что рассчитывают европейцы", – считает эксперт. Впрочем, он не исключает, что Брюссель проигнорирует неоправданные ожидания, если будет достаточно заинтересован в европейском курсе Грузии. В конце концов Саакашвили тоже многое прощалось.