Туркестанский авангард в Москве поражает воображение

19:36 24.11.2023

Дом русского зарубежья им. А.Солженицына представляет с 28 ноября 2023 по 3 марта 2024 выставочный проект "Прикоснувшиеся к Солнцу. В поисках стиля: авангард и реализм в среднеазиатском искусстве. 1920-1960-е годы".



В проекте исследуется уникальное явление – туркестанский авангард, который вобрал в себя не только традиции русской академической художественной школы и русской философии, но также и многогранное революционное футуристическое искусство России начала XX столетия, с привнесением традиций узбекского орнаментализма и яркости восточных красок.



Выставочный проект объединяет творчество и удивительные истории о художниках-авангардистах и коллекционерах, сохранивших для потомков их искусство. Это художники, работавшие в Средней Азии: Александр Волков, Виктор Уфимцев и Александр Николаев (Усто-Мумин) - создатели целой художественной школы XX века в советском Туркестане. С ними в разное время взаимодействовали художники Кузьма Петров-Водкин, Роберт Фальк, Павел Кузнецов и архитектор Владимир Шухов, чьи работы также будут представлены на выставке. В проекте исследуется и значение личностей Игоря Савицкого, его знаменитого "конкурента" - Георгия Костаки и Камиллы Грей, чья книга перевернула представление всего западного мира о значении русского искусства в мировом контексте и фактически положила начало всемирному триумфу русского авангарда.



Куратор, автор идеи выставки, искусствовед Любовь Агафонова: "Вопросу, как русские деятели визуальной культуры повлияли на художественные процессы как на Востоке, так и на Западе, посвящается уже третий проект, который я делаю в Доме русского зарубежья. На сей раз он о художниках-авангардистах, обосновавшихся в Туркестане. Экспозиция строится на пересечении судеб трех больших художников, "трех мушкетеров". Удивительное переплетение судеб, отразившееся в их произведениях, заворожит всех любителей живописи".



Фотогалерея

https://www.ng.ru/photo/5211/