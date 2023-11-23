Китай стремится обеспечить себя нефтью самостоятельно, - М.Сергеев

00:07 25.11.2023

23.11.2023



Наращивание добычи на морских месторождениях КНР грозит России сокращением экспортных доходов

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



Китайские нефтегазовые компании увеличили инвестиции в собственную добычу в этом году на десятки процентов.

Китай может сократить импорт нефти и нефтепродуктов из-за роста собственной добычи. Крупные китайские компании увеличили свои инвестиции в нефтедобычу в этом году на 20%. Для России это грозит сокращением доходов, поскольку наша страна остается крупнейшим поставщиком нефти КНР. Китайский спрос на нефть является ключевым фактором для мировых цен. Правда, в настоящий момент падение нефтяных цен связано с разногласиями стран-экспортеров, которые отложили очередную встречу участников соглашения ОПЕК+. Саудовская Аравия недовольна возможными нарушениями согласованных уровней добычи в других странах, говорят источники нефтяной отрасли.



Глобальный нефтяной рынок является сбалансированным, а текущие цены находятся на хорошем уровне, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Но баланс и цены могут измениться из-за несогласованного увеличения предложения, а также сокращения закупок Китаем, который остается крупнейшим импортером черного золота. О несогласованном росте добычи говорит перенос на неделю заседания стран ОПЕК+. А о возможном снижении спроса на импорт говорит резкое увеличение китайских инвестиций в добычу в интересах обеспечения независимости от колебаний мирового рынка.



Китайская национальная нефтяная компания CNOOC в последние месяцы увеличила свои инвестиции в добычу примерно на 20% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщило японское экономическое издание "Нихон кэйдзай". По его оценкам, в Китае сделали ставку на собственную нефтяную промышленность из-за конфликта с США и рисков дестабилизации на Ближнем Востоке.



CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) занимается морской добычей углеводородов. Доля компании в добыче нефти и газа на внутреннем рынке составляет чуть менее 70%. При этом предприятие не раскрывает регионы, на которые направлены инвестиции, сообщает японское издание (перевод по ИноСМИ). Китайское правительство дает указания предприятиям обеспечить себя стабильными ресурсами. Поэтому китайские государственные нефтяные гиганты будут последовательно увеличивать инвестиции в собственную добычу.



Увеличение инвестиций связано в основном с ускорением темпов наращивания производственных мощностей, а также со скоростью получения разрешений на разработку новых месторождений нефти и газа, сообщил финансовый директор CNOOC Ван Синь. По его словам, увеличение вложений приведет к росту добычи в будущем. Компания уже ускорила разработку месторождений: за январь–сентябрь объем инвестиций увеличился примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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Вице-премьер Александр Новак называет

текущее состояние нефтяного рынка

сбалансированным.

Фото с сайта www.government.ruТри новых подводных месторождения в Китае, в том числе в Бохайском море и Бразилии, начали добычу. Два подводных месторождения в Бразилии и других странах готовы к установке оборудования, а на трех китайских месторождениях начата пробная эксплуатация.

PetroChina, гонконгская дочерняя компания Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), также наращивает производство нефти и газа. "В этом году мы расширим объем вложений по сравнению с планом, принятым в начале года. В основном они будут направлены на разведку и разработку нефтяных месторождений в стране и за рубежом", – разъяснил президент компании Хуан Юнчжан. С января по сентябрь PetroChina увеличила добычу нефти и газа примерно на 5%.



Добыча нефти и газа компании Sinopec в январе–сентябре также увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом производство нефти несколько снизилось, но газа – выросло на 9%. Компания Sinopec объясняет это прогрессом в разработке ресурсов в бассейне Тарим в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и сланцевого газа в провинции Шаньдун.



Заметим, что сокращение китайского спроса на внешние поставки нефти и нефтепродуктов напрямую затрагивает перспективы России. Кроме того, прямо сейчас нефтяные доходы нашей страны находятся под давлением разногласий со странами ОПЕК относительно уровней добычи. В четверг мировые цены на нефть снижались на новостях о переносе министерской встречи ОПЕК+ и резком росте запасов углеводородов в США.



В среду стало известно о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября. По данным Bloomberg, эти переносы произошли из-за того, что Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня их нефтедобычи. Королевство, которое с июля дополнительно сокращает добычу на 1 млн барр. в сутки, вело трудные переговоры с другими участниками соглашения ОПЕК+ об уровнях добычи. Перенос встречи ОПЕК+ подчеркивает напряженность внутри группы, но едва ли повлияет на результат, полагают аналитики Citigroup. Они ожидают, что Саудовская Аравия продлит добровольное ограничение добычи на 1 млн барр. в сутки на начало 2024 года, а остальные страны в целом пообещают придерживаться установленных квот до конца года.



"Официальная причина изменения даты саммита ОПЕК+ не уточняется. Но, судя по всему, речь идет о новом возможном сокращении поставок, к которым некоторые страны альянса пока не готовы. На такие меры страны ОПЕК+ подталкивает Саудовская Аравия на фоне неожиданно динамичного роста предложения нефти со стороны США и других независимых нефтедобытчиков", – говорит ведущий аналитик компании "Финам" Александр Потавин. Он напоминает, что накануне вице-премьер Александр Новак не захотел комментировать прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), которое ожидает избытка предложения черного золота в 2024 году даже при условии работы ограничений в рамках ОПЕК+. Перенос встречи ОПЕК+ с 26 на 30 ноября повлек и изменения формата встречи: теперь она может пройти удаленно.



По словам нефтяного трейдера Пьера Андюрана, группе ОПЕК+, возможно, придется объявить о более резком сокращении добычи нефти в эти выходные, чтобы компенсировать рост поставок нефти из США и других стран, пишет Bloomberg.