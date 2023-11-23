Вместо выборов россиян готовят к борьбе вокруг фейков, - НГ

00:09 25.11.2023

23.11.2023



Провластные социологи и несистемные политэмигранты ударились в психиатрию

Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"



С приближением кампании-2024 идет отработка методик воздействия на избирателей, уводящих внимание от выборов как таковых. Предлагается "борьба вокруг фейков", причем несистемщики относят к таковым само голосование, даже умеренную критику себя понимает под ними власть. Она, очевидно, больше опасается внезапных ударов как извне, так и изнутри именно по плебисцитарному характеру мероприятия 15–17 марта, чем априорных заявлений о якобы фальсификации его итогов. Провластные социологи уже изучают девиацию пресловутых "ждунов", ведь политэмигранты и ставят на психиатрическую политизацию общества.

Недавние заявления председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой об уехавших за границу "подонках" из числа оппозиционеров и затаившихся уже в России "ждунах", которые намерены подорвать президентскую кампанию, были подтверждены участниками международного форума "Диалог о фейках". Например, на панельной дискуссии "Мифы о России – фейки о выборах" выступил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. Его доклад был посвящен росту доверия граждан к выборам. По его словам, около 61% респондентов заявляют, что выборы легитимны, хотя 33% склонны в этом сомневаться. И именно группа отрицающих легитимность голосования подвержена воздействию ложной информации. "При этом когда спрашиваем у тех, кто сомневается в легитимности голосования, сталкивались ли они с опытом негативного отношения к выборам, то о таком опыте говорят единицы. Это говорит о том, что у этих людей сформировалась определенная установка", – пояснил Мамонов.



Вот с этой установкой госпропаганда, судя по всему, и начинает борьбу, в ходе которой именно социологам полагается взять на себя роль психиатров, изучающих подобное девиантное поведение граждан. Впрочем, им можно уже сейчас дать подсказку об источнике сомнений в легитимности голосования, хотя, наверное, его они и так знают. Потому что, очевидно, сверху уже поступило указание о направлении и методах противодействия сейчас уже почти полностью объединившейся политэмигрантской оппозиции. У несистемщиков, как выяснила "НГ", все-таки созрел общий план по поводу того, что следует делать в ходе выборов, когда ни кандидата своего нет, ни агитработа с электоратом не дозволена.



Если говорить кратно, то замысел в том, чтобы увести внимание граждан РФ от голосования как такового за главного или любого другого кандидата к наиболее острым проблемам страны. Политэмигранты уверены, что это прежде всего продолжение СВО и отсутствие ответа на вопрос, когда домой вернутся участники спецоперации. Несистемщики рассчитывают на неизбежную в ходе выборов психиатрическую политизацию общества, хотя никакие объективные исследования не подтверждают потенциал ее роста. Власть, наоборот, нацелена на углубление деполитизации, но достоверно тоже не знает, получится ли. Так что битва полюсов будет интересной, хотя вектор, конечно, заранее направлен в выгодном для власти направлении просто в силу несравнимости прикладываемых усилий.