Если нельзя сформулировать госидеологию, то и хрен с ней, - Игорь Мальцев

00:11 25.11.2023 24 НОЯБРЯ 2023,

Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе "четыре ноги хорошо, две – плохо".



Игорь Мальцев

писатель, журналист, публицист



Как и все мои сверстники, я слегка пришиблен и травмирован понятием "государственная идеология" – как любой, кто жил в СССР.



Она была проста и понятна – мы строим коммунизм, все люди равны, все нации равны, нажива – зло и т. д. На самом деле круто все звучало. Потом, правда, выяснилось, что не стоило громко говорить про коммунизм к 1985 году, потому что выяснилось, что все люди равны, но одни более равны, чем другие; все нации зашибись, кроме русских, потому что нет такой нации; а с наживой совсем все стало непонятно уже с момента перестройки и хозрасчета.



Когда реальность так сильно противоречит государственной идеологии, возникает общественная паранойя и некоторый нигилизм. И плюс эти сидят на кухнях и бубнят: "Проклятый Сталин все испортил", некоторых из них потом видели на Мексико-платц в Вене, когда они ехали из "проклятого совка" в Америку, хотя обещали в Хайфу. Ну, потом "Огонек" и рассказы, какой ужасной была идеология в СССР и еще более ужасной – история, а уж с народом вообще не повезло.



Кстати, я тут как-то пролистал в одном университете все выпуски Der Sturmer Юлиуса Фридриховича Штрайхера, нацистского идеолога антисемитизма – так там про СССР и большевиков со Сталиным рассказывалось ровно то же, что после нам рассказывали наши прогрессивные сограждане в коллективном "Огоньке" – причем в тех же точно словах. А повесили его совсем за другое. За государственную идеологию.



А потом все испарилось и даже записалось в основные документы – что теперь у нас нет никакой государственной идеологии. Ну, типа, капитализм, как везде. Обогащаться, потреблять. Спать, есть. И нескольким людям даже удалось на этом стать миллиардерами, счастливчики какие – теперь сидят в Берлине и в Лондоне – ненавидят нас страшно. И "эту страну" тоже. И отсутствие государственной идеологии тоже ненавидят? Нет. Это же принесло им миллиарды и залоговые аукционы.



Кстати, отсутствие построения на плацу и равнения на середину тоже имело некоторый смысл – руки освободились от древка и можно было уже наконец работать самим на себя, и это совпало с самыми сытыми годами за всю историю России – нравится вам этот факт или нет. Хотя те, кому не нравится, они уже давно по YouTube вещают на деньги европейских агентств или Ходора лично. И очень нас всех ненавидят.



А тут вдруг выяснилось, что буквально у всех есть государственная идеология – у одних сделать Америку великой, ограбив полмира, у других – построить расово чистое государство – и это не Германия, у третьих – стать анти-Россией, что тоже, конечно, достойное занятие на уровне повсеместного введения гормонов-блокираторов почти грудным младенцам, у пятых – отменить все государства и править самим прямо из Давоса. И только у Россиюшки не осталось никакой идеологии.



Было бы логично сформулировать тогда простую и ясную для всех мысль: "а давайте дадим им всем …лей", но решили усложнить.



А вот теперь тяжелая артиллерия, далекая от реальной линии фронта, вышла с инициативой ввести в Конституцию России государственную идеологию. Не думаю, что инициатива идет от Александра Ивановича Бастрыкина лично. Скорее, это идея группы старших товарищей, тем это интересней.



Внезапно – на пике внешнего конфликта и внутреннего напряжения сил в связи с этим – нам внедряют идею новой государственной идеологии, закрепленной в Конституции. Как говорят в одной стране, которая никогда не воюет с соседями: "Абрам, ты нашел время и место".



Тем не менее это важно – обсудить, а что такое "новая государственная идеология".



Новый коммунизм? Проехали – пусть марксизмом-ленинизмом-троцкизмом и даже маоизмом занимаются негры BLM, громя магазины на коллективной Хай-стрит, зачем нам все это повторять – мы преподавали миру марксизм-ленинизм, когда они еще не родились – целый институт до сих пор стоит напротив мэрии Москвы.



Капитализм с местными этническими особенностями? Так лозунг "Обогащайтесь" придумали не Гайдар с Чубайсом – они эпигоны Николая Ивановича Бухарина, единственного русского среди топ-большевиков.



"Анархия – мать порядка"? Так и это мы уже придумали, а точнее – русский дворянин Бакунин. И давно.



Кстати, беспредельный капитализм для богатых с параллельным социализмом для бедных и с молебнами в адрес Самой Быстрой Ядерной Ракеты по субботам – хороший вариант, без дураков. Если присовокупить вывод на Лобное место вместо телевидения геев по воскресеньям – это была бы прекрасная визуализация новой идеологии, а заодно решала бы проблему "хлеба и зрелищ". Но, боюсь, мы так быстро останемся без элитки. Она, хоть и самозваная и вороватая, но своя, теплая, родная и радужная. И уже практически поделенная по линии сектора Газы. Даже чистки проводить почти не нужно.



Но скоро мы поймем, что совершенно несвоевременный разговор о государственной идеологии имеют в виду только тогда, когда считают, что формулировать ее будут именно авторы идеи. То есть вот есть правящий класс, и он жаждет, чтобы его интересы наконец выразили в госидеологии. Удивительно, что так долго терпел этот самый класс.



Поэтому вряд ли пустят бородатых с крестом и полумесяцем формировать идеологию. Нет, за сытые годы, первые сытые годы отсутствия госидеологии на Руси, уже вырос квалифицированный молодой потребитель. Настолько квалифицированный, что благодаря реформе образования уже не может написать слово "квалифицированный", не сделав восемь ошибок. Какая им Богоматерь вместо Ленина – все уже было…



В Кремле отреагировали на предложение о единой идеологии в России

Я понимаю, что каждый раз, когда всплывает идея масштабного переформатирования общественного сознания, хотя бы в виде 15 строчек госидеологии в Конституции, на запах денег и ништяков набегает огромное количество желающих поучаствовать. Не зря же модный режиссер пишет раз за разом свои манифесты. Отставные идеологи тоже почувствуют зуд в паху. Политологи, которые последний раз обгадились еще при Ельцине и проспали СВО, тоже попытаются.



Да вот только масштабы нынче таковы, что все бывшие и действующие акторы на этой ниве выглядят персонажами, которым не по плечу такая задача – не сложились, как говорил трансформатор Ленин, общественные условия. Общество не выдвинуло фигур, способных сформулировать. А там, где ты ничего не можешь – и это первая заповедь импотента, – ты не должен ничего хотеть. И не предлагать запрещенный Instagram* с курсами личностного роста в виде альтернативы. Потому что все это вторично и скучно.



Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе "четыре ноги хорошо, две – плохо" и обосновать пожизненное семейное пользование нефтяной рентой нескольких достойных всяких похвал граждан, но нет. Русский народ молчалив, но умен. И даже однажды прочел Алису Яковлевну с ее "Атлантом" и отстоял свои сутки в морозной очереди на "Щелкунчика". Его этим вашим замшелым фуфлом не проймешь.



Хотя, погодите, я что-то припоминаю – вот хорошая же была идеология, хоть еще более замшелая по причине старости: "Не убий. Не укради. Не лжесвидетельствуй" и так далее – звучит прямо будто написано в недрах какой-нибудь "рабочей группы". Чем вам не государственная идеология?



Полный текст ее можете посмотреть в бабушкином айфоне, что в банке из-под огурцов на комоде. Источник - взгляд

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