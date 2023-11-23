Погромы в Дублине обострили миграционный кризис в Европе

00:13 25.11.2023

Эксперты назвали последствия протестов в Дублине для Евросоюза



Tекст: Евгений Поздняков



В Дублине прошла массовая акция протеста, вызванная нападением мигранта на троих детей у католической школы. Это произошло на фоне роста популярности правых сил в Европе, где тысячи граждан стран ЕС все чаще голосуют за антимигрантские партии. Как произошедшее в Дублине отразится на самой Ирландии и что подобные протесты сулят остальной Европе?



В столице Ирландии были прекращены массовые беспорядки, сообщил каналу RTE главный суперинтендант полиции Патрик МакМинамин. По его словам, центр города постепенно возвращается к "нормальной жизни". Он отметил, что ни один сотрудник правоохранительных органов серьезных травм не получил.



В настоящий момент столицу Ирландии патрулируют 400 полицейских. За ситуацией в Дублине ведется пристальный контроль. О получении тяжелых травм или повреждений среди гражданских не сообщалось. Напомним, причиной стихийных волнений стало нападение неизвестного мужчины на детей у католической школы.



От рук злоумышленника пострадали три ребенка и 30-летняя женщина. В настоящее время за жизнь пострадавшей девочки борются врачи. Как сообщает издание Irish Times, демонстранты собрались у площади Праннел, неподалеку от которой и произошло преступление. Участники акции подожгли автомобиль полиции и повредили несколько других транспортных средств.



