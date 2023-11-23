США пытаются сорвать проект Китая и России по тоннелю в Крым

00:20 25.11.2023

Михаил Рябов



Китай и Россия собираются строить подземный тоннель в Крым, утверждает американское издание Washington Post.



"Российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, провели секретные обсуждения планов строительства подводного туннеля, соединяющего Россию с Крымом, в надежде создать транспортный маршрут, который будет защищен от нападений со стороны Украины, согласно сообщениям, перехваченным украинскими службами безопасности.



Переговоры, включавшие встречи в конце октября, были спровоцированы растущей обеспокоенностью России по поводу безопасности 11-мильного моста через Керченский пролив, который служил ключевым логистическим маршрутом для российских военных, но дважды подвергался бомбардировкам со стороны Украины и остается неизменно уязвимой целью войны.



Переговоры подчеркивают решимость России сохранить контроль над Крымом", – говорится в публикации.



