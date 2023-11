Вашингтон и Токио: "сделка столетия" завершилась буднично и рутинно, - Олег Парамонов

00:26 25.11.2023 23.11.2023 • Олег Парамонов, к.и.н., старший научный сотрудник, Центр исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО



Премьер-министр Японии Фумио Кисида 11 ноября в сопровождении группы чиновников и представителей прессы посетил расположенную недалеко от японской столицы авиабазу Ирума (префектура Сайтама). В своем выступлении перед персоналом авиабазы премьер заявил, что его страна столкнулась с самой жесткой и сложной обстановкой в области безопасности в послевоенные времена. Главным доказательством этому, по его мнению, оказались совместные полеты китайских и российских бомбардировщиков над водами вблизи Японии (воздушное пространство Японии при этом ни разу не нарушалось)[1].



"Попытки изменить статус-кво в одностороннем порядке вокруг нашей страны усиливаются", заявил премьер, добавив при этом, что необходимо "быстрое" развертывание ракет дальнего радиуса действия для усиления обороны[2]. В целом, инспекционная поездка на авиабазу скорее напоминала военно-пропагандистское шоу. Премьер-министр, считающийся у японских леди "эталоном элегантности", был замечен на авиабазе не только в роскошном костюме, но и в куртке летного персонала воздушных Сил самообороны. Подобная стилистика для японских политиков весьма нетипична. Согласно конституции Японии, премьер-министр и другие государственные министры должны быть гражданскими лицами, и это ограничение строго соблюдается в Японии. Подобные "маскарады с переодеванием" не очень соответствуют духу пока еще актуальных пацифистких положений документа.



Так что же заставило Фумио Кисиду переодеться в самурая, пусть и кратковременно? Возможно, таким способом премьер-министр рассчитывал улучшить ситуацию вокруг падения своего рейтинга до уровня "опасной зоны (24 процента). Одной из причин этого стали опасения, что правительству потребуется дополнительное финансирование для реализации планов по наиболее масштабному наращиванию военных возможностей со времен Второй мировой войны. Если ранее у премьера получалось убедить население и критически настроенную к его взглядам часть элиты в целесообразности будущего роста налогового бремени с целью "обеспечения безопасности страны", то теперь эти планы смешались с разочарованием в социально-экономическом курсе правительства, усугубленным японскими антироссийскими санкциями и российскими ответными мерами, репутационными скандалами в правительстве, некоторыми явно популистскими маневрами в налоговой сфере.



После того, как в конце декабря были обнародованы новые планы по пересмотру оборонной политики Японии, имело место серьезное ослабление курса йены по отношению к доллару. Причины этого обусловлены рядом факторов, связанных, в том числе, с некоторыми настройками денежно-кредитной политики Банка Японии и жесткой политикой ФРС США. Следует уточнить, что японская экономика старается оставаться экспортоориентированной, что было ее "визитной карточкой" на протяжении всего послевоенного периода. В последние десятилетия с этим были проблемы, японский бизнес пытается вернуть "старые добрые времена", и обвал йены заметно поспособствовал росту продаж японской продукции на внешних рынках. Подешевевшая йена привлекла в Японию и иностранных туристов.



Но в отличие от крупных компаний, которые ведут бизнес за рубежом, министерство обороны Японии не испытывает оптимизма из-за колебаний валютных курсов. У ведомства отсутствуют инструменты для смягчения растущей стоимости в иенах закупаемых крылатых ракет Томагавк и истребителей-бомбардировщиков F-35B. "Решит ли Кисида увеличить бюджет или ничего не делать, будет зависеть от уровня его поддержки в Японии", - предположил адмирал в отставке Едзи Кода, бывший командующий флотом морских Сил самообороны. Он ожидает, что японский лидер выберет сокращение или отсрочку закупок, потому что это проще, чем убедить налогоплательщиков выложить больше денег[3].



Однако здесь возникают риски вызвать беспокойство в Вашингтоне по поводу способности его ключевого азиатского партнера помочь в сдерживании Пекина. Именно закупка американских Томагавков является для Токио ключевым приоритетом новых оборонных планов, поскольку, по замыслу, даст Силам самообороны возможности для нанесения пресловутых "ответных", но, по сути, превентивных ударов по стратегически важным объектам вероятного противника.



Хотя от официальных комментариев представители оборонного ведомства воздерживаются, по всей видимости, там склоняются к тому, чтобы сфокусировать усилия на закупках оружия американского производства. А это означает меньше денег на авиатехнику и другую военную продукцию, производимую японскими компаниями. В декабре представители министерства обороны обсудили заказ на 34 двухвинтовых транспортных вертолета Чинук (производятся в Японии концерном Кавасаки по американской лицензии). Теперь источники в минобороны сообщают, что будет закуплено 17 машин. При этом стало ясно, что придется отказаться от закупки двух многоцелевых самолетов-амфибий Син Мэйва японской разработки.



На этом фоне в качестве одной из ключевых задач, заявленных в новых программных документах Японии по вопросам оборонной политики, была заявлена поддержка национальной оборонной промышленности, которая продолжает находиться в состоянии стагнации. Не помогло ее преодолению и снятие в середине 2010-х годов ограничений на экспорт продукции военного назначения. Конкурентоспособность японской продукции на внешних рынках слабая из-за высокой стоимости и других причин, и попытки сделать ей рекламу за счет военных поставок Киеву не сработали.



При этом Фумио Кисида испытывает риски возникновения недовольства со стороны задействованных в военном производстве крупных японских компаний, которые рассчитывали на долгожданное финансирование, а теперь обеспокоены тем, что им придется принять на себя основную тяжесть сокращений закупок, чтобы Силы самообороны могли получить американские Томагавки и F-35В. В знак растущего недовольства Федерация бизнеса Японии, самое влиятельное корпоративное лобби страны, в октябре присоединилась к нескольким ассоциациям оборонной промышленности, чтобы потребовать от министерства обороны дополнительных средств на военные закупки в дополнительном бюджете, который сейчас находится на рассмотрении парламента.



18 ноября администрация США фактически поставила точку в снятии последнего самоограничения Японии в оборонной сфере, связанного с отказом от использования ударных вооружений (ракеты, бобардировщики и пр.). Спустя неделю после выступления Фумио Кисиды на авиабазе Ирума власти США объявили о завершении внутригосударственного согласования поставок в Японию Томагавков, устранив последние возможные препятствия в реализации планов Фумио Кисиды. Как отмечает в своем Телеграмм-канале глава представительства ТАСС в Японии Василий Головнин, "все произошло буднично и рутинно". Теперь Япония получит 200 ракет модификации "Блок 4" и 200 новейших ракет "Блок 5". Согласившись на поставку части ракет не самой новой, но, якобы "хорошо зарекомендовавшей себя" в войнах с американским участием модификации, в Токио несколько сэкономили на стоимости, но ускорили темпы закупок. Кроме того, японцы переделывают два вертолетоносца в легкие авианосцы для использования самолетов-невидимок F-35B.



Крайне опасные последствия пересмотра базовых принципов оборонной политики Японии, ставших еще во времена холодной войны важным элементом регионального статус-кво, потребуют самого пристального внимания и совместного ответа от региональных соседей этой страны.



Мнение автора может не совпадать с позицией редакции



