 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турецкое эхо на севере Сирии, - Мария Колесникова
00:31 25.11.2023

22.11.2023 • Мария Колесникова, кандидат политических наук, доцент МГЛУ

За последние несколько лет турецкие войска осуществили ряд военных операций на территории Сирийской Арабской Республики, которые привели к созданию нескольких пограничных зон под контролем Турции - это "Щит Евфрата" (август 2016 г.), "Оливковая ветвь" (январь 2018 г.), "Источник мира" (октябрь 2019 г.), "Коготь-Меч" (ноябрь 2022 г.). Разрушительная сила этих операций обрушилась на курдские города и поселки под предлогом преследования бойцов Сирийских демократических сил, которых Анкара обвиняет в связях с базирующейся в Турции и признанной ею террористической организацией Рабочей партией Курдистана[1]. При этом сегодня поддерживаемая Турецкой Республикой (ТР) Сирийская национальная армия (СНА) контролирует территорию, простирающуюся от северной провинции Алеппо и района Африн до пространств к востоку от реки Евфрат между Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном[2].

Де-факто на южном фланге Турции были образованы братские квазиобласти, за устойчивость существования и развития которых негласно взяла ответственность Анкара. ТР предоставляет здесь доступ к базовым услугам (хотя и с разной степенью интенсивности), связанным со сферами образования (развертывание порядка 500 турецких школ и филиалов турецких университетов), здравоохранения (в т. ч. восстановление больниц в крупных городах), телекоммуникаций (включая обеспечение доступа к интернету), обеспечения электричества и водоснабжения. Кроме того, при турецком участии были созданы локальные полицейские силы под названием "Сирийская оперативная группа". Поддержанием безопасности в тесной координации с турецкой разведкой также занимается т.н. Сирийская национальная армия (СНА)[3].

В местных советах большинства районов на севере Сирии, находящихся под турецким влиянием, был утвержден турецкий координатор из расположенных по соседству провинций. Так, губернатор турецкого Хатая координировал работу совета Африна, губернатор Килиса и Газиантепа ­- советы в зонах, перешедших под контроль Анкары по итогам проведения операции "Щит Евфрата", а губернатор Шанлыурфа призван отвечать за районы между Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном.[4] При этом средства в местный бюджет поступают от контролирующей их турецкой провинции и покрывают расходы на заработную плату сотрудников, восстановление инфраструктуры и коммунальные услуги. В августе этого года стало известно, что здесь ожидается назначение турецкого "супергубернатора" для контроля деятельности на территориях входящих в т.н. "зону безопасности". По оценкам местных СМИ, это необходимо, чтобы устранить многоголосицу в системе административного управления.[5] В регионе также служат представители некоторых турецких министерств (образования, здравоохранения, энергетики, торговли, молодежи и спорта, транспорта и инфраструктуры) с целью координации деятельности местных профильных структур.

Но многие зарубежные эксперты указывают на то, что параллельно турецкие власти предпринимают шаги по "разбавлению" локальной идентичности. На севере Сирии стремительно сокращается курдское население и параллельно растет число представителей других народов, т н. "вынужденных переселенцев", которых Анкара стремится перевести в свое национальное правовое поле. В частности, в отдельных случаях предписывается получать новые удостоверения личности со специальным кодом, связанным с отделами записи актов гражданского состояния в провинциях на юге Турции[6]. Водительские удостоверения и государственные знаки всех автомобилей в обязательном порядке подлежат регистрации на территории ТР[7].

Помимо этого, значимо использование Анкарой туркоманского фактора[8]. Турецкая сторона поселила сотни туркоманских семей в деревнях вблизи курдского города Африн, позволив им захватить земли в сельской местности и построить семь "образцовых" деревень[9]. При этом отдельный сюжет – непростые перипетии отношений туркоманской и курдской общин в Сирии. Дополнительной проблемой является разнообразие политических взглядов среди туркоман, часть из которых входят в коалицию, противостоящую правительству Башара Асада (их главная политическая задача - "свергнуть режим Асада и установить в Сирии демократию, где все этноконфессиональные группы смогут мирно жить вместе"), другие же, наоборот, дистанцируются от вмешательства Турции в их внутренние дела и даже поддерживают политику официального Дамаска. Вместе с тем Турция стремится целенаправленно использовать туркоман в своей стратегии и вовлекать их в сопротивление созданию курдской администрации вблизи турецких границ. Поскольку руководство туркоманских политических организаций не всегда и не во всем довольно отведенной ему роли во внешнеполитическом курсе Турции, оно стремится получить гораздо больше власти при поддержке тех сил в ТР, которые выступают за более умеренный подход для построения конструктивных будущих отношений и своих поиску позиций в сирийской политической структуре. Данное обстоятельство порой приводит к тому, что некоторые туркоманские политические активисты (при поддержке некоторых турецких политиков) выражают готовность сесть за стол переговоров (в частности, с правительством Б. Асада и некоторыми курдским группами) в целях снижения напряженности и укрепления сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На фоне активизировавшейся многовекторной деятельности Анкары в северной части Сирии неизбежно встает вопрос о сопряжении в регионе факта турецкого присутствия с наличием особых американских интересов, в частности, поддержки курдских формирований. Ряд аналитиков полагает, что ТР и США выступают в данном случае как очевидные соперники, но при этом Турция в последнее время не решается на еще более масштабные действия из-за отсутствия поддержки со стороны Вашингтона.[10] Иные же считают, что "большой заокеанский брат" попросту "позволяет" туркам так себя вести. В турецкой политической элите бытует двоякая позиция: с одной стороны, осуждение американцев за их помощь курдам, с другой – приверженность тактике "не раздувания конфликта" в ответ на замалчивание американцами происходящих процессов "туркизации" в Сирии. При этом обеим сторонам выгоден поддерживаемый "управляемый хаос".

С избранием в ноябре с.г. нового главы передовой оппозиционной партии – Народно-республиканской (НРП), распространяются дискуссии о том, каких концептуальных и тактических изменений следует ожидать, в том числе, на векторе сирийского и курдского вопросов. Мнения на данный счет также полярны. Некоторые видят в фигуре Озгюра Озеля надежду на укрепление позиций партии на политической сцене Турции и подчеркивают его стремление привлечь симпатии курдов, приводя в качестве подтверждения выдержки из его выступления в Диярбакыре, в которых содержатся обещания "решить курдскую проблему", связанную с вопросами дискриминации, ущемления прав и политической эксплуатации[11]. В то же время отдельные обозреватели полагают, что подобная риторика – лишь игра перед грядущими муниципальными выборами, в действительности же – косвенные признаки указывают на близость во взглядах с правящей Партии справедливости и развития, тенденцию на снижение градуса жесткой оппозиционной риторики в дальнейшем.

В любом случае, в преддверии электоральной гонки весной 2024 г. следует ожидать, что курдский вопрос будет явно задействован сторонами вновь, а сирийский конфликт со всеми его производными еще длительное время будет оставаться тлеющим фактором у границ турецкого двора….

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

[1] https://www.mfa.gov.tr/pkk.en.mfa

[2] https://newlinesinstitute.org/state-resilience-fragility/civil-military-relations/the-gangs-of-northern-syria-life-under-turkeys-proxies/

[3] https://newlinesinstitute.org/wp-content/uploads/20221206-Intel-Briefing-Turkish-Proxies-in-Syria-NLISAP-1.pdf

[4] Там же.

[5] https://www.ng.ru/world/2023-08-24/1_2_8809_subbotin.html

[6] https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-idUSKBN1KA13M

[7]

[8] Этноконфессиональная группа туркоман как тюркская группа является одной из составляющей частей сирийского общества и занимает третье место по численности населения после арабов и курдов.

[9] URL:

[10] https://www.fpri.org/article/2023/06/erdogans-syria-policy-continuation-of-the-status-quo/

[11] https://www.duvarenglish.com/chp-leader-candidate-ozel-vows-to-resolve-kurdish-issue-news-63112

Источник - журнал "Международная жизнь"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700861460


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