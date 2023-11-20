Иллиберализм в международных отношениях, - Александр Дугин

01:28 25.11.2023 борьба между однополярным миропорядком и многополярным представляет собой столкновение Идей

Александр Дугин

20.11.23



Реализм в Международных Отношениях



В теориях Международных Отношений есть две главные школы – реализм и либерализм.



Реалисты считают, что человеческая природа изначально порочна (наследие антропологического пессимизма Гоббса, а еще глубже - отголоски христианских представлений о грехопадении – lapsus на латыни) и поправить ее кардинально нельзя. А значит, эгоизм, хищничество и насилие неискоренимы. Из этого делается вывод о том, что сдержать и упорядочить человека (который другому человеку, по Гоббсу, - волк) можно только с помощью сильного государства. Государство неизбежно и является носителем высшего суверенитета. При этом, на государство проецируется хищная и эгоистическая природа человека, поэтому национальное государство имеет свои интересы. И эти интересы принимает во внимание только само свое государство. А воля к насилию и алчность делают возможность войны всегда открытой. Так было и будет всегда, считают реалисты. Международные Отношения поэтому строятся только на балансе сил между целиком и полностью суверенными сущностями. Никакого мирового порядка долгосрочно существовать не может, есть лишь хаос, который меняется по мере того, как одни государства слабнут, другие усиливаются. При этом, термин "хаос" в этой теории не несет в себе ничего плохого – это лишь констатация фактического положения дел, вытекающего из самого серьезного отношения к понятию суверенитета. Если существует несколько, по-настоящему, суверенных держав, то между ними не может быть установлен какой-то наднациональный порядок, которому все подчинились бы. Если бы такой порядок существовал, то суверенитет не был бы полным, а по сути, его вообще не было бы, и суверенным была бы только сама эта наднациональная инстанция.



Школа реализма традиционно очень сильна в США, начиная с первых ее основателей – американцев Ганса Моргентау, Джорджа Кеннана и англичанина Эдварда Карра.



Либерализм в Международных Отношениях



Реалистам противостоит школа либералов в Международных Отношениях. Они опираются не на Гоббса с его антрополигическим пессимизмом, а на Локка с его предcтавлениями о человеке как чистой доске (tabula rasa) и отчасти на Канта с его пацифизмом, вытекающим из моральности практического разума и его универсальности. Либералы в Международных Отношениях считают, что человека можно изменить путем перевоспитания и переобучения. Это и есть проект Просвещения: превратить хищного эгоиста в разумного и толерантного альтруиста, готового считаться с другими и относиться к ним рассудочно и терпимо. Отсюда теория прогресса. Если реалисты считают, что природу человека изменить нельзя, то либералы убеждены, что можно и нужно. Но и те, и другие полагают, что человек – это бывшая обезьяна. Реалисты это принимают как неотменимый факт (человек-волк), а либералы уверены, что общество в силах изменить саму природу бывшего зверя написать на его "чистой доске" все, что угодно.



Но если так, то государство нужно лишь для просвещения. На этом его функции заканчиваются, и когда общество станет достаточно либеральным и гражданским, государство можно распустить. Суверенитет поэтому не несет в себе ничего абсолютного – это временная мера. А если государство не стремится сделать из своих подданных либералов, то оно вообще становится злом. Только либеральное государство может существовать, так как "демократии друг с другом не воюют".



Но и эти либеральные государства должны постепенно отмереть, уступив место Мировому Правительству. Подготовив гражданское общество, они упраздняются. Такая постепенная отмена государств есть безусловный прогресс. В современном Евросоюзе мы видим именно эту логику. А американские глобалисты, к числу которых относятся Байден, Обама или промоутер "открытого общества" Джордж Сорос, уточняют, что в ходе прогресса Мировое Правительство будет сформировано на основе США и их прямых сателлитов, – это и есть проект Лиги Демократий.



В техническом смысле либерализм в Международных Отношениях, противопоставленный реализму, часто называется "идеализмом". Мол, реалисты в Международных Отношениях считают, что человечество обречено оставаться таким, каким по существу было всегда, а либералы в Международных Отношениях "идеалистически" верят в прогресс, в то, что возможно изменить саму природу человека. Гендерная теория и постугманизм относятся именно к такому типу идеологии – они вытекают из либерализма.



Марксизм в Международных Отношениях



Стоит упомянуть еще об одном направлении в Международных Отношениях – марксизме. В этой области под "марксизмом" не совсем то, что было основной внешней политики в СССР. Тот же классик реализма в Международных Отношениях Эдвард Карр доказательно продемонстрировал, что внешняя политика СССР – прежде всего при Сталине – была построена на принципах чистого реализма. Сталин исходил в практических шагах из принципа полного суверенитета, который он соотносил не столько с национальным государством, сколько со своей "красной Империей" и ее интересами.



То, что называется "марксизмом в Международных Отношениях", скорее, представлено в троцкизме или теориях мир-системы И.Валлерстайна. Это тоже идеализм, только "пролетарский".



Здесь весь мир представляется единой зоной социального прогресса, в результате которого капиталистической системе предстоит стать глобальной. То есть, все дело идет именно к созданию Мирового Правительства при полной гегемонии мирового капитала, который интернационален по своей природе. Здесь сущность человека как и у либералов зависит от общества, а точнее от отношения к собственности на средства производства. Поэтому природа человека - классовая. Общество отменяет в нем зверя, но превращает в социальный механизм, полностью зависимый от классовой структуры. Человек не живет и не думает, сквозь него живет и думает класс.



Но в отличие от либерализма в Международных Отношениях, марксисты в Международных отношениях считают, что на создании Мирового Правительства и полной интеграции человечества без государств и культур история не закончится. После этого (но никак не до, и в этом состоит главное расхождение с советской системой, со "сталинизмом") классовые противоречия достигнут кульминации и произойдет Мировая Революция. Причем ошибкой сталинизма здесь считается попытка построения социализма в одной стране, что приводит к левой версии национал-социализма. Только после того, как капитализм завершит свою миссию по уничтожению государств и отмене суверенитетов, возможна настоящая интернациональная пролетарская революция. А пока надо поддерживать капитализм – и прежде всего массовую миграцию, идеологию прав человека, все виды меньшинств и прежде всего сексуальных.



Современный марксизм преимущественно таков: пролиберальный, глобалистский и акселерационистский.



Реализм в Теории Многополярного мира



Но здесь следует задаться вопрос: а к чему ближе Теория Многополярного Мира? К реализму или к идеализму?



Напомню, что в этой теории субъектом выступает не классическое буржуазное национальное государство Нового времени (в духе Вестфальской системы и теории суверенитета Маккиавели-Бодена), а Государство-Цивилизация (Чанг Вэйвэй) или "Большое пространство" (К.Шмитт). Набросок такого многополярного мироустройства проницательно сделал еще в начале 90-х годов ХХ века Самуил Хантингтон. Несколько Государств-Цивилизаций, осуществив региональные интеграционные процессы, становятся независимыми центрами мировой политики. Эту тему я и развил в "Теории Многополярного Мира".



На первый взгляд, в Теории Многополярного Мира речь идет о суверенитете. А значит, о реализме. Это так, но с очень важной поправкой: здесь носителем суверенитета выступает не просто национальное государство, представляющее собой совокупность отдельных граждан, но Государство-Цивилизация, в которой объединяются целые народы и культуры под началом высшего горизонта – религии, исторической миссии, Идеи-правительницы (как у евразийцев). Государство-Цивилизация – это новое чисто техническое название для Империи. Китайской, исламской, Российской, Османской, и конечно, Западной. Такие Государства-Цивилизации и определяли баланс планетарной политики в до-Колумбову эпоху. Колонизация и возвышение Запада в Новое время изменило этот баланс в пользу Запада. Теперь же наступает определенная историческая коррекция. Не-Запад снова заявляет о себе. Россия бьется с Западом на Украине за контроль над важнейшим лимитрофом. Китай конкурирует за доминацию в мировой экономике. Ислам ведет культурно-религиозный джихад с западным империализмом и гегемонией. Индия вырастает в полноценного мирового субъекта. Ресурсный и демографический потенциал Африки делает ее автоматически важнейшим игроком в ближайшем будущем. Латинская Америка также заявляет права на независимость.



Новые субъекты – Государства-Цивилизации и пока только цивилизации, все больше задумывающиеся о своей интеграции в суверенные могущественные блоки, "большие пространства", - мыслятся как новые фигуры планетарного реализма.



Но в отличие от обычных национальных государств, созданных по выкройкам европейских буржуазных режимов Нового времени, Государства-Цивилизации уже заведомо нечто большее, чем случайное объединение агрессивных эгоистических животных, как мыслят себе общество западные реалисты. Государство-Цивилизация в отличие от обычных государств, строится вокруг миссии, Идеи, вокруг системы ценностей, которые имеют далеко не только практический и прагматический характер. А это значит, что здесь в полной мере нельзя применить принцип реализма, который не учитывает это идеальное измерение. То есть, мы имеем дело с идеализмом, в корне отличном от либерального, поскольку либерализм является доминирующей идеологией только одной из цивилизаций – западной. Все остальные же, будучи самобытными и опираясь на собственные традиционные ценности, ориентируются на иные идеи. Поэтому мы можем назвать такой идеализм поднимающихся незападных цивилизаций, формирующий многополярный мир, иллиберальным.



Государства-Цивилизации в Теории Многополярного Мира, таким образом, одновременно принимают элементы и реализма, и либерализма в Международных отношениях.



Из реализма они берут принцип абсолютного суверенитета, отсутствия какой бы то ни было обязательной инстанции на планетарном уровне. Каждая цивилизация полностью суверенна и не подчиняется никакому Мировому Правительству. Таким образом, между Государствами-Цивилизациями существует условный "хаос", как в теориях классического реализма. Но в отличие от этих теорий мы имеем дело с иным субъектом – не с национальным государством, сконституированным по принципам европейского Нового времени, но с принципиально иной системой, опирающейся на автономное представление о человеке, Боге, обществе, пространстве и времени, вытекающее из особенностей конкретного культурного кода – евразийского, китайского, исламского, индийского и т.д.



Такой реализм можно назвать цивилизационным, и он основан отнюдь не на логике Гоббса, обосновывающей существование Левиафана изначально порочной и агрессивной природой человеко-зверей, а на вере больших обществ, объединенных единой традицией (чаще всего сакральной) в верховенство тех идей и норм, которые они считают универсальными. Эта универсальность ограничена "большим пространством", то есть пределами конкретной Империи. Внутри такого "большого пространства" она признается и является конститутивной. На этом и основывается ее суверенитет. Но в данном случае он не является эгоистическим и материальным, а сакральным и духовным.



Идеализм в Теории Многополярного Мира



Но в то же время, мы видим здесь вполне и идеализм. Это не идеализм Локка или Канта, так как нет никакого универсализма, никакого представления о том, что есть какие-то "всечеловеческие ценности", которые являются общеобязательными и ради которых надо пожертвовать суверенностью. Этот идеализм цивилизаций совсем не либерален, и даже более того – иллиберален. Каждая их цивилизаций уверена в абсолютности своих традиционных ценностей, и все они существенно отличаются от того, что предлагает современный глобалистский Запад. И религии разные, и антропологии разные, и онтологии разные. И политология, которая сводится к американской political science, где все строится на оппозиции "демократий" и "авторитарных режимов", полностью перечеркнута. Идеализм есть, совсем не в пользу либеральной демократии, как "цели и вершины прогресса". Идеал в каждой цивилизации свой. Где-то совсем не схожий с западным. Где-то схожий, но только отчасти. В этом и состоит иллиберализм – тезисы современной западной либеральной цивилизации в качестве универсальной модели отвергаются. И на их месте каждая их цивилизаций предлагает свою систему традиционных ценностей – русскую, китайскую, исламскую, индийскую и т.д.



В случае Государств-Цивилизаций идеализм сопряжен с конкретной Идеей, которая отражает цели, основы и ориентации этой цивилизации. Здесь речь идет не просто о опоре на историю и прошлое, но о проекте, требующем концентрации усилий, воли и значительного интеллектуального горизонта. Эта Идея имеет иную природу, нежели простой расчет национальных интересов, которым ограничивается реализм. Наличие высшей (в каком-то смысле трансцендентальной) цели определяет вектор будущего, путь развития в соответствии с тем, что каждая цивилизация считает благом и ориентиром своего исторического бытия. Как и в либеральном идеализме речь идет о стремлении к должному, которое и определяет цели и средства движения в будущее. Но только сам идеал здесь принципиально отличается: вместо предельного индивидуализма, материализма и совершенствования чисто технической сферы общества, что либеральный Запад стремится утвердить в качестве общечеловеческого критерия, но что на самом деле, отражает лишь историко-культурный тренд самого Запада эпохи Постмодерна, каждая из не-западных цивилизаций выдвигает свою собственную форму. Эта форма вполне может содержать в себе претензию на то, чтобы в свою очередь стать универсальной, но в отличие от Запада, Государства-Цивилизации признают легитимность иных форм и считаются с ними. Многополярный мир строится изначально на признании Другого, который находится рядом и вполне может не совпадать ни по интересам, ни по ценностям. То есть, многополярность признает плюрализм Идей и идеалов, считается с ним и не отказывает Другому в праве на бытие и отличие. Именно в этом и состоит главное противоречие между однополярностью и многополярностью.



Либеральный Запад исходит из того, что у всего человечества есть только один идеал и один вектор развития – западный. Все, что относится к Другому, что не совпадает с идентичностью и ценностной системой самого Запада рассматривается как "враждебное", "авторитарное" и "нелегитимное". В лучшем случае, как "отставание от Запада", которое требуется исправить. Поэтому либеральный идеализм в его глобалистском выражении на практике совпадает с культурным расизмом, империализмом и гегемонией. Государства-Цивилизации в многополярной модели противопоставляют этому "идеалу" свои собственные представления и ориентации.



Версии иллиберальной Идеи



Россия традиционно старалась обосновать континентальную евразийскую державу с опорой на ценности коллективизма, солидарности и справедливости и на православные традиции. Это совсем иной идеал. Вполне иллиберальный, если соглашаться с тем, как современный западный либерализм сам себя определяет. При этом и в русской цивилизации (в русском мире) есть свой особенный универсализм, проявляющийся как во вселенском характере православной Церкви, так в советский период – в вере в победу социализма и коммунизма в мировом масштабе.



Китайский проект "сообщества единой судьбы человечества" (人類命運共同體)" Си Дзиньпина или теория Тьян ся (天下) представляют собой масштабированный принцип традиционного конфуцианского идеала Поднебесной, Китайской Империи, находящейся в центре мира и предлагающей окружающим народам китайский культурный код в качестве этического, философского и социально-политического идеала. Но и китайская мечта – как в ее коммунистической и открыто антибуржуазной, антииндивидуалистической, так и в традиционно конфуцианской версии, очень далеко по своим основаниям от западного либерализма, то есть по сути иллиберальна.



Исламская цивилизация также имеет свои собственные непоколебимые принципы и ориентирована на распространение ислама в миром масштабе – как "последней религии". Нормальным для этой цивилизации является основывать социально-политическую систему на принципах шариата и верности основополагающим религиозным установкам. Это, в свою очередь, - иллиберальный проект.



Индия в последние десятилетия все очевиднее обращается к основам своей ведической цивилизации – и отчасти к системе каст (варн), а также к освобождению от колониальных моделей философии и утверждения индуистских принципов в культуре, образовании, политике. И Индия также считает себя центром мировой цивилизации, а свою традицию – вершиной человеческого духа. Косвенно это проявляется через распространения упрощенных прозелитических форм индуизма – таких как йога и облегченные духовные практики. Очевидно, что философия Веданты вообще не имеет ничего общего с установками либерального глобализма. В глазах традиционного индуиста современной западное общество – это крайняя форма вырождения, смешения и переворачивания всех ценностей с ног на голову, что характерно для темной эпохи – кали-юги.



На африканском континенте назревают свои собственные цивилизационные проекты, чаще всего в форме панафриканизма. В их основе лежит антизападный вектор и призыв коренных народов Африки обратиться к своим доколониальным традициям. В панафриканизме существует несколько направлений, по-разному трактующих африканскую Идею и пути ее реализации в будущем. Но все они единодушно отвергают либерализм, а значит, и Африка ориентирована в иллиберальном ключе.



То же самое характерно для стран Латинской Америки, стремящихся обосновать свое отличие как от США, так и от Западной Европы. Латино-американская Идея строится на сочетании католицизма (угасающего или полностью выродившегося на Западе, но вполне живого в Южной Америке) и возрожденных традициях автохтонных народов. Это еще один случай цивилизационного иллиберализма.



Столкновение цивилизаций – борьба Идей



Таким образом, русская, китайская и исламская Идея имеет в себе ярко выраженный универсальный потенциал. За ними следует Индия, а Африка и Латинская Америка пока ограничивают свои проекты пределами соответствующих континентов. Хотя широкое распространение африканцев в мире порождает у некоторых теоретиков проект создания – прежде всего в США и Евросоюзе – африканских автономных самоуправляемых зон по принципу бразильских киломбу. Рост латино-американского населения в США также в перспективе смог бы существенно повлиять на северо-американскую цивилизацию и доминирующую систему ценностей, которая в силу католической основы и сохранившейся связи с традиционным обществом, безусловно, рано или поздно вступила бы в противоречие с либерализмом, имеющим протестантские и ярко выраженные англо-саксонские основания.



Поэтому борьба между однополярным миропорядком и многополярным представляет собой столкновение Идей. С одной стороны, либерализма, пытающегося отстоять свои доминирующие позиции в глобальном масштабе, а с другой стороны, сразу нескольких версий иллиберализма, который становится все более ясно выраженным в странах, составляющих многополярный блок. Источник - журнал "Международная жизнь"

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