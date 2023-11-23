 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жуть. Призраки и барабашки не дают японскому премьеру Кисиде ночевать в официальной госрезиденции
08:00 25.11.2023

В бегстве премьера Японии из резиденции заподозрили призраков: "Какая-то белесая фигура"
Исследователи паранормальных явлений рассказали о поведении "небелковых" материй

Странные дела творятся у наших соседей-японцев. Как стало известно, премьер-министр страны Фумио Кисида поздно вечером вдруг срочно покинул свою резиденцию и перебрался ночевать в отель. Среди возможных причин такого переполоха называют и присутствие призраков в здании, предназначенном для проживания руководителя Страны восходящего солнца. Комментарии по этому поводу мы получили от тех, кому довелось на себе испытать паранормальные явления.

Исследователи паранормальных явлений рассказали о поведении "небелковых" материй

О неожиданном аврале, случившемся у главы японского правительства, сообщило агентство The Sankei News: около 22 часов 23 ноября господин Кисида вдруг экстренно покинул дом, где расположена его резиденция, и в сопровождении полагающегося ему по штату кортежа перебрался в находящийся неподалеку отель. Там он и провел ночь. В появившихся комментариях помощников главы Кабинета министров причины столь спешного отъезда объяснены очень расплывчато: "В официальной резиденции возникла проблема с оборудованием. По соображениям безопасности мы не можем назвать конкретные причины".

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Пытаясь докопаться до истины журналисты обратили внимание на то, что двухэтажный премьерский дом, построенный почти 95 лет назад, в свое время заработал скверную репутацию: там, якобы обосновались призраки.

Причины такого "подселения" с точки зрения "призраковедов" вполне понятны. Именно в этом здании в 1930 и 1936 гг. произошли убийства на политической почве. Ну а души убиенных, как принято считать в кругах исследователей паранормальных явлений, зачастую любят наведываться на место трагедии.

Некоторые из предшественников Фумио Кисиды, занимавших пост премьера, сталкивались, живя в этом доме, с непонятными "фокусами", которые при желании можно отнести к проделкам призраков. Например, Есиро Мори, который возглавлял Кабинет министров в начале нынешнего века, уже после своей отставки рассказывал, что ему доводилось слышать ночью чьи-то тяжелые шаги перед спальней, а также упоминал о звуках поворачивающихся дверных ручек. В связи с этим господин Мори даже посоветовал своему преемнику Дзюнъитиро Коидзуми "соблюдать осторожность с привидениями".

Примечательно, что перед тем, как Фумио Кисида, заняв должность премьер-министра, перебрался в положенную ему по должности официальную резиденцию, это здание на протяжении десяти лет пустовало. Предшественники предпочитали жить в других местах - либо в собственных домах, либо общежитии для депутатов парламента.

Новосел Кисида отнесся к разговорам о призраках скептически. Пару лет назад он даже высказался на сей счет при общении с журналистами: "Я чувствую, что хорошо выспался. Привидений пока не видел".

Но, вероятно, такой оптимизм оказался преждевременным. Доказательством тому, по мнению некоторых, служат нынешние события.

Конечно, очень многие читатели склонны воспринимать информацию о привидениях, о визитах призраков с изрядным скептицизмом. Такой сугубо материалистический подход понятен. Однако есть среди нас те, кто на собственном опыте убедился, что категорически отвергать версию о существовании некоей, как ее порой называют, небелковой материи, не следует.

Среди таких "свидетелей защиты" - опытнейший кладоискатель Владимир Порываев. Во время своих экспедиций в глухие уголки, в заброшенные здания ему доводилось сталкиваться с необъяснимыми явлениями. Об одном таком "рандеву с призраком" он вспомнил во время нашего разговора.

- Молодые годы я провел в подмосковном селе Семеновское. Оно, среди прочего, прославилось тем, что там находилась когда-то "бериевская дача". Именно так называли эту режимную правительственную резиденцию местные жители. Это была не просто госдача, а загородная база НКВД и Госбезопасности, куда часто наведывался сам Берия.

В то время, о котором идет речь, - конец 1980-х, комплекс зданий, спрятавшихся в зарослях деревьев за глухим забором, уже опустел. Безлюдными стояли и два двухэтажных дома, где жила раньше охрана, сотрудники. Увлекшись кладоискательством, я в очередной свой приезд решил обследовать эту "заброшку".

Однажды залез на чердак, - а дом-то длинный, с двумя подъездами, - стал, двигаясь с дальнего края, обследовать территорию в поисках чего-нибудь интересного.

Японский премьер по неизвестной причине отказался ночевать в резиденции

Вдруг сзади раздался какой-то шорох. В полусумраке чердачном вижу: из-за печной трубы выходит неопрятного вида пожилой человек. Почти все лицо облаком отросшей бороды закрыто, толком черты и не разглядеть. Одет в вылинявшие галифе и замызганный военный китель старого образца, на ногах поношенные сапоги-кирзачи. Мужик стал ворошить валявшиеся обломки вещей, которые брошены за ненадобностью прежними жильцами, а при этом негромко бормотал себе под нос - вспоминал события давних лет, причем какие-то явно криминального свойства. Я не захотел ввязываться в малоприятное общение и отвернулся, занявшись своим делом, а когда вновь обернулся - никого по-соседству не было.

Пытаясь понять, откуда на чердаке взялся незнакомец, похожий на бомжа, решил, что он тихонько поднялся по лестнице, ведущей из второго подъезда, и так же тихо через люк спустился по ней. Однако уже позднее эта версия моя потерпела крах: подойдя к тому люку, я убедился, что он основательно завален всяким хламом - ни поднять створку, ни пролезть.

При следующем моем визите на чердак несколько дней спустя, я опять столкнулся с этим непонятным типом. На сей раз он обратился ко мне: "Вон в том уголку поройся - и найдешь кое-что!" А потом шагнул за печную трубу, и… Я его перестал видеть.

Все-таки решил последовать совету и обнаружил в чердачной засыпке тайник, где лежал штык-нож к винтовке Маузера и немецкий кинжал времен войны.

Столь опасные находки потом отнес в милицию, а о загадочном старичке-чердачнике разговорился с местными мужиками. Они-то мне и объяснили, что к чему: "Видел ты вовсе не бомжа. И вообще не человека. Старик был самым последним обитателем дома. Его лет 9-10 назад нашли мертвым на этом самом чердаке. А в сталинские времена, говаривали, он служил у Лаврентия Павловича, выполняя особые поручения… Жил бобылем, ну вот и дожил до суицида. Может, кто-то из потерпевших от его службы решил поквитаться. А с той поры те, кто в старый дом забирались, уже не раз видели фигуру этого мужика, - ходит неслышно, что-то бормочет, будто хлам старый осматривает".

Своими впечатлениями о встрече с "небелковой материей" поделился в свое время с автором этих строк энтузиаст-спелестолог, много времени посвятивший изучению столичных подземелий, Михаил С.

По его словам подобные контакты довелось пережить во время "погружений" по крайней мере 3-4 раза.

"Внешне это выглядело по-разному. Однажды появилась вдруг из-за угла тоннеля какая-то белесая фигура, отдаленно напоминающая человеческий силуэт. В другой раз словно пролетело над головой большое темное пятно, обдав струей странного "колючего" воздуха... Но в каждом случае приближение такого паранормального объекта словно бы заряжало электричеством мое тело: кончики пальцев пощипывало, волосы вдруг начинали подниматься дыбом, - будто за стержни электрофорной машинки ухватился. И при этом охватывал страх - беспричинный, парализующий... Потом "потустороннее" исчезало, и я возвращался в привычное, нормальное состояние".

Авторы: АЛЕКСАНДР ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700888400


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