 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Страны СПЕКА создадут целевой фонд по поддержке крупных "зеленых" проектов в регионе
08:05 25.11.2023

Президент Узбекистана, выступая на саммите Спецпрограммы ООН для экономик Центральной Азии, выступил за запуск в следующем году Целевого фонда СПЕКА для поддержки крупных проектов в сферах "зеленой" экономики, инноваций, логистики, альтернативной энергетики и "умного" сельского хозяйства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 24 ноября принял участие в работе первого саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку, сообщила пресс-служба главы государства.

В работе мероприятия, прошедшего под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов, исполнительные секретари Европейской экономической комиссии Татьяна Молчан и ЭСКАТО ООН Армида Алисджабана, а также почетные гости - премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Грузии Ираклий Гарибашвили, генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств залива Джасим Аль-Будайви.

оон, спека, центральаня азия

В начале выступления Шавкат Мирзиеев поздравил всех участников мероприятия с 25-летием программы, которая была учреждена Ташкентской декларацией в 1998 году, а также принятием отдельной резолюции Генеральной ассамблеи ООН, посвященной этой знаменательной дате.

Президент подчеркнул, что за прошедший период СПЕКА продемонстрировала свою востребованность как эффективный механизм регионального партнерства в достижении Целей устойчивого развития.

В рамках программы было реализовано более 400 проектов по расширению практического взаимодействия в сферах торговли, коммуникаций, транспорта и логистики, цифровизации, энергетики, водных ресурсов, экологии, гендерного равенства и других, приняты стратегии по упрощению торговли и инновационному развитию.

"Сегодня со странами региона, Азербайджаном, Грузией и Венгрией мы реализуем крупные программы в области промышленной кооперации и инфраструктуры. Созданы совместные инвестиционные компании, налажены механизмы финансирования проектов. На приграничных территориях создаются современные торгово-логистические центры и специальные экономические зоны", - отметил президент.

оон, спека, центральаня азия

Обратив внимание на вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются страны региона в условиях глобальной геополитической нестабильности, лидер Узбекистана обозначил ряд инициатив по усилению регионального сотрудничества в рамках СПЕКА.

Глава Узбекистана отметил необходимость кардинального повышения эффективности деятельности рабочих групп по основным направлениям партнерства и укрепления институциональных основ программы.

Он предложил совместно с экспертами Европейской экономической комиссии ООН и ЭСКАТО разработать Концепцию развития "СПЕКА-2030".

Для стимулирования внутрирегиональной торговли глава государства отметил целесообразность подготовки плана совместных действий, предусматривающего внедрение передового опыта по устранению барьеров и гармонизации мер технического регулирования экспортно-импортных операций.

оон, спека, центральаня азия

Принятие таких мер, по словам лидера Узбекистана, позволит довести товарооборот в регионе СПЕКА с нынешних 52 млрд долларов до 100 млрд к 2030 году, доли промышленной продукции в его структуре - 70%.

Подчеркнута важность создания и запуска уже в следующем году Целевого фонда СПЕКА для поддержки крупных проектов в сферах "зеленой" экономики, инноваций, высоких технологий, логистики, альтернативной энергетики, "умного" сельского хозяйства, создания современной социальной инфраструктуры. "Фонд должен активно работать с международными институтами развития, привлекать в приоритетные проекты и программы финансовые ресурсы и грантовые средства на самых выгодных условиях. Узбекистан также готов внести финансовый вклад в формирование фонда", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Говоря о развитии сопряженных транспортных коридоров, президент Узбекистана отметил необходимость реализации в полном объеме принятой в ходе саммита "дорожной карты" по цифровизации процесса обмена данными в рамках Транскаспийского мультимодального коридора.

Он озвучил предложение провести в следующем году в Узбекистане международный форум "Цифровые транспортные коридоры".

Выражено также намерение совместно со специализированными институтами ООН активно продвигать крупные проекты по усилению транспортной взаимосвязанности в регионе.

Лидер Узбекистана предложил создать в рамках СПЕКА специальную рабочую группу высокого уровня по обеспечению продовольственной безопасности и провести ее первую встречу в следующем году в Самарканде.

"В повестке дня мероприятия основное место займут вопросы развития кооперационных связей между ведущими агропромышленными предприятиями, создания цепочек добавленной стоимости, стимулирования научно-технологических обменов и внедрения передовых ресурсосберегающих решений, задействования экспресс-коридоров", - сказал глава государства.

С учетом взаимосвязанности сфер водных ресурсов, энергетики, экологии и сельского хозяйства лидер Узбекистана подчеркнул важность принятия всеобъемлющего нового концептуального документа СПЕКА - многосторонней "Зеленой стратегии". Согласно исследованиям ООН, из-за дефицита воды страны региона ежегодно теряют около 2 млрд долларов. В будущем при усилении такого негативного процесса, отсутствии комплексного решения проблем, показатель водообеспечения на душу населения может снизиться на 25%, а урожайности - на 40%, отметил президент.

Отдельное внимание глава государства уделил вопросам обеспечения гендерного равенства, вовлечения женщин в предпринимательскую деятельность. Он предложил создать Совет деловых женщин СПЕКА.

Кроме того, президент озвучил инициативу награждать в рамках Совета международной премией "Признание СПЕКА" женщин, вносящих большой вклад в процветание и экономическое развитие стран региона.

оон, спека, центральаня азия

Обращаясь к коллегам, руководству Европейской экономической комиссии и ЭСКАТО, лидер Узбекистана призвал к установлению рабочих контактов и восстановлению сотрудничества с Афганистаном в рамках СПЕКА.

"Нельзя допустить, чтобы Афганистан остался один на один со своими проблемами. Без установления международного диалога с действующим правительством невозможно будет достичь какого-либо положительного результата", - отметил он.

В завершение своего выступления Шавкат Мирзиеев вновь подтвердил приверженность Узбекистана многостороннему партнерству в рамках Региональной программы СПЕКА во имя обеспечения устойчивого развития и благополучия народов стран региона.

Источник - gazeta.uz
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