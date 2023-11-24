Губернатор штата Нью-Джерси (США) отказался от антироссийских санкций

08:10 25.11.2023

В США начали отменять антироссийские санкции

Отказавшись от мер против компаний из России, Нью-Джерси создал прецедент как минимум для республиканских штатов

Михаил Зубов

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Владимир Васильев Юрий Рогулев

24.11.23



Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи приостановил действие закона о мерах против компаний, имеющих связи с Россией. Рассказывая об этом, американское издание Politico не подвергает критике данное решение властей Нью-Джерси, а просто перечисляет его среди прочих, направленных на экономическое развитие штата. Таким образом, от слов о неэффективности санкций, в Америке начали переходить к их постепенной отмене. Пока - на местном уровне.



Однако отмена санкций против российской компании в одном штате открывает ей дорогу на весь американский рынок, пускай и с некоторыми ограничениями. Так что значение события, произошедшего в Нью-Джерси, не стоит недооценивать.



Как объяснил "Свободной Прессе" профессор МГУ, директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев, каждый штат может адаптировать законы, принятые конгрессом США, под свои интересы, хотя и не злоупотребляет такими правами. Спор о том, что позволено штатам, а где уже начинается сепаратизм, идет на протяжении всей истории Америки.



- Политическая власть в США сосредоточена на двух уровнях: федеральном и местном. Параллельно с федеральными законами, штат может принимать и свои. Закон, о котором рассказано в публикации Politico, штат Нью-Джерси принял сам, на основании федерального. И сам же его приостановил. Такая хитрость с принятием своих законов на основании общих обусловлена тем, что у каждого штата свои интересы, которые не всегда совпадают с федеральными, свой бизнес, свои внешние партнеры. Кроме того, глобально США заинтересованы в новой индустриализации, в том, чтобы к ним начали переезжать производства из Европы. Поэтому Вашингтон не реагирует болезненно на уклонение от санкций, если только штат не начнет этого афишировать.



"СП": Иначе говоря, то, что произошло в Нью-Джерси, некорректно будет назвать бунтом?



- Этот вопрос является самым острым на протяжении всей истории США и описывается различными теориями прав штатов. Президенты Никсон и Рейган говорили о новом федерализме и необходимости дать штатам больше прав. Периодически консерваторы предлагают отдать штатам больше денег, чтобы они сами ими распоряжались, а не вашингтонские бюрократы решали, как тратить бюджет.



Но если все такие предложения осуществить в полной мере, то США перестанут существовать как единое государство. Поэтому всю свою историю Америка ищет баланс между правами штатов и единством. Смотрите: Калифорния по валовому продукту и количеству населения равна двадцати следующим за ним по значению штатам. А есть еще Нью-Йорк и Техас. Три этих штата и заключают в себе всю мощь США.



Мы удивляемся странности американской избирательной системы с выборщиками. Но если сделать голосование простым большинством - малые штаты полностью лишатся своего голоса. Выберут того, за кого проголосует большинство в трех штатах.

Как сказал "Свободной Прессе" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, решение, принятое в Нью-Джерси, может стать прецедентом хотя бы для "красных" республиканских штатов.



- По одной простой причине: Нью-Джерси является законодателем мод на восточном побережье США. В этом северо-восточном регионе он играет очень важную экономическую роль вместе со штатом Нью-Йорк, и эти два штата тесно интегрированы. Для побережья внешнеэкономические связи являются более важными, чем внутренние, и санкции тормозят экономическую деятельность.



По наблюдению Владимира Васильева, США в настоящее время достаточно четко разделены на растущие в экономическом отношении штаты и - стагнирующие.



- Рост отмечается в так называемых "красных" штатах, а экономическое положение "синих" штатов, которые управляются демократами, оставляет желать лучшего. Они обременены долгами и дефицитами. Поэтому республиканские штаты сейчас могут позволить себе определенный мягкий, невызывающий бунт против Вашингтона. И они присоединяются только к тем антироссийским санкциям, которые им не мешают.



А поскольку в Вашингтоне есть опасения, что экономика США может впасть в рецессию, то государственная власть закрывает глаза на самоуправство наиболее рентабельных штатов. Но это вовсе не означает, что Вашингтон разрешит, например, Европе манкировать санкциями.