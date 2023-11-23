Бывший рос-премьер Касьянов объявлен "иноагентом" (предателем)

10:12 25.11.2023

Минюст объявил экс-премьера Михаила Касьянова иностранным агентом

Министерство юстиции 24 ноября пополнило реестр иностранных агентов, включив в него председателя ПАРНАС, бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова (уехал из страны в 2022 году) и еще трех человек и одну организацию. Вместе с тем из списка иноагентов был исключен "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб".



Согласно сообщению Минюста, в реестр иноагентов были также включены:



историк советской литературы и культуры, сотрудник Центра изучения эго-документов "Прожито" при Европейском университете в Санкт-Петербурге Илья Венявкин;

журналист проекта "Можем объяснить" Илья Давлятчин;

журналист дагестанской газеты "Новое дело" Идрис Юсупов;

ООО "Люди".

Как следует из сообщения Минюста:



Илья Венявкин выступал в качестве респондента на площадках иностранных структур, участвовал в распространении материалов иноагентов, выступал против военной операции на территории Украины. Он также работает преподавателем в проекте, владельцем которого является НПО, признанная нежелательной и иноагентом;

Илья Давлятчин формировал негативный образ России, критиковал военную операцию на территории Украины, распространял ложную информацию о решениях руководства страны, а также принимал участие в создании сообщений материалов иноагентов;

Михаил Касьянов является членом "Антивоенного комитета России", принимал участие в создании материалов иноагентов, распространял ложные факты о решениях руководства России, а также выступал на площадках, предоставляемых иностранными структурами;

Идрис Юсупов создавал материалы иностранных агентов, распространял ложные сведения о решениях правительства РФ, получал поддержку со стороны иностранных источников;

ООО "Люди" получало поддержку от иностранных источников и финансировало деятельность объединения, признанного иноагентом.

По данным ведомства, Илья Давлятчин и Михаил Касьянов проживают за пределами России.



Полина Мотызлевская