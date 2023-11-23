С Минском по жизни. Как Путина завалило снегом на саммите ОДКБ (репортаж А.Колесникова)

10:15 25.11.2023

С Минском по жизни

Владимир Путин без Армении проживет. А без Белоруссии - никогда

23 ноября президент России Владимир Путин прилетел в Минск и принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На заседании были все, кому положено, кроме премьер-министра Армении. И, отмечает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, не хватало им господина Пашиняна. Некем было с энтузиазмом, как обычно, заняться.



Метель в Минске просто какая-то февральская. Свистит и завывает. Нам пока что и сравнить-то такое не с чем. Дворца Независимости с дороги, то есть метров с 30, и не увидать. У парадного входа множество людей безостановочно работают какими-то ветродуями и лопатами. Сугробы.



Внутри все как всегда. Перемен нет и не предвидится.



Здесь готовятся к саммиту глав стран ОДКБ. И тут уж все, такое впечатление, для людей. То есть в пресс-центре на столе - просто батарея водки "Президент", французского вина и армянского коньяка, между прочим, то есть тень Никола Пашиняна (премьер-министра Армении.- "Ъ"), который не приехал в Минск по причине своих обид на организацию, так и не защитившую Армению, все-таки витает здесь, в этом помпезном пустынном здании (и это, справедливости ради, все, чем представлена Армения на саммите ОДКБ). Часть бутылок уже полупусты, а бутылки с вином так и просто пусты: журналисты оценили невиданную (нет, нигде больше нет такого, нигде) заботу о себе и не стремятся разочаровать организаторов беспочвенно холодной реакцией на нетрадиционное белорусское гостеприимство.



В холле, где президент Белоруссии Александр Лукашенко через несколько минут будет встречать коллег, развернута, как обычно, выставка оригинальных картин.



В постоянной экспозиции - работа "Андреевский спуск" (подарено, как сказано, президентом Украины Петром Порошенко, и выставлено, обратите внимание, напоказ), а также картина Владимира Лаповка "Зарядье. Ранняя зима" (и это остро актуально именно сегодня).



В новой экспозиции запомнилась работа художницы Любови Кирилловой "Воспоминания о готике" (о ней, и правда, теперь в основном лишь воспоминания).



Из метели возникают один за другим представительские автомобили. Они представляют президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова… "Двое осталось…" - подбадривает продрогших на ветру гвардейцев их командир.



Эти двое - президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин.



Каждый высадившийся из машины, хоть и проходят пять метров до входной двери под большим черным зонтом, тем не менее отплясывают потом на ковре при входе некий национальный танец, стараясь отряхнуть ботинки от снега.



И только когда лидеры пяти стран фотографируются на фоне своих знамен, ты понимаешь, что об Армении напоминает еще и флаг страны за их спинами. Армения пока не списана отовсюду в ОДКБ.



Переговоры в узком составе начинаются рано, а заканчиваются, хочется написать, еще раньше.



"Проблемные вопросы надо обсуждать за столом переговоров, а не совершать демарши без определенных причин",- раздраженно говорит на расширенном заседании господин Лукашенко, который еще недавно на каждом саммите считал своим долгом публично научить жизни Никола Пашиняна и теперь, видимо, не в последнюю очередь из-за этого страдает от его отсутствия здесь.



Тут, на расширенном заседании, Александр Лукашенко не сдерживал себя, а это лучшее, о чем может мечтать журналист на таком мероприятии:



- Нас уже закрутил вихрь смены эпох! - объявил президент Белоруссии.- Мы с вами свидетели смены прежней системы международных отношений!



Он, Александр Лукашенко, и сейчас вершил эту историю на наших глазах:



- Западные политики не хотят уступать своих позиций, игнорируя неумолимый ход истории! Но его, как известно, остановить невозможно! Беспокоит охватившее мир предчувствие глобальной катастрофы! Из искры регионального конфликта может разгореться пламя новой мировой войны!



Интересно, какой региональный конфликт имел в виду Александр Лукашенко.



- Этот так называемый управляемый хаос, муть - то, что желают Соединенные Штаты и Запад,- разъяснял президент Белоруссии.- Только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене!



И теперь оно у Белоруссии, как известно, есть. Заодно господин Лукашенко лишний раз оправдал его присутствие.



Да, скучновато ему было, похоже, без господина Пашиняна.



- Мы выразили мнение и пожелание,- добавил белорусский президент,- что скорее всего в Питере, все-таки экономическое в основном мероприятие, мы увидим наших армянских друзей.



- А когда господин Пашинян в Петербург приедет,- позже, на выходе из Дворца Независимости, добавил помощник президента России Юрий Ушаков,- Владимир Владимирович Путин палочку ему и передаст.



И увидев вопросительный взгляд журналиста, поправился:



- Эстафету.



№219 от 24.11.2023, стр. 3

Авторы:

Андрей Колесников