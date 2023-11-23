Афруза Хамдамова стала первой чемпионкой мира U-14 по шахматам в истории Узбекистана

12:17 25.11.2023

Шахматистка Афруза Хамдамова досрочно выиграла юношеский чемпионат мира U-14 в Италии, став первой в истории Узбекистана чемпионкой по шахматам. Примечательно, что она пропустила первый тур из-за задержки с выдачей шенгенской визы, но несмотря на техническое поражение смогла затем одержать 9 побед.



