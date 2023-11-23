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|Афруза Хамдамова стала первой чемпионкой мира U-14 по шахматам в истории Узбекистана
12:17 25.11.2023
Шахматистка Афруза Хамдамова досрочно выиграла юношеский чемпионат мира U-14 в Италии, став первой в истории Узбекистана чемпионкой по шахматам. Примечательно, что она пропустила первый тур из-за задержки с выдачей шенгенской визы, но несмотря на техническое поражение смогла затем одержать 9 побед.
Афруза Хамдамова стала победительницей чемпионата мира по шахматам среди девочек до 14 лет, который проходит в городе Монтесильвано в Италии 12−25 ноября, сообщила пресс-служба Федерации по шахматам.
На первенстве мира Хамдамова набрала 9 очков в 10 турах, победив всех соперниц. Независимо от результата в последнем туре, узбекистанка станет чемпионкой турнира, поскольку единственная шахматистка из Казахстана, которая может сравняться с ней по очкам, проиграла Хамдамовой. При равенстве очков учитывается очный результат между соперницами.
У представительницы Узбекистана второй лучший рейтинг ФИДЕ среди 124 соперниц после Анны Шухман из России. Примечательно, что Хамдамова пропустила первый тур, поскольку опоздала на турнир из-за задержки с получением шенгенской визы, сообщил "Газете.uz" тренер по шахматам Георгий Шванов. Несмотря на техническое поражение за первый матч, она одержала 9 побед, что позволило ей возглавить таблицу.
Помимо Афрузы, Узбекистан представили Миразиз Кузиев в категории юношей до 14 лет и Гульдона Каримова в категории девушек до 16 лет. Они показали результат выше своего рейтинга, но тем не менее остались за чертой призеров.
В истории юношеских шахмат страны на чемпионатах мира с классическим контролем побеждали Нодирбек Абдусатторов (2012 год, категория до 8 лет) и Шамсиддин Вохидов (2015 год, категория до 14 лет). Золота на подобных первенствах среди девушек Узбекистана до сих пор не было. Таким образом, Афруза Хамдамова стала первой чемпионкой мира по шахматам в истории Узбекистана. До этого Гулрухбегим Тохиржонова и Бахора Эгамбердиева становились вице-чемпионками среди юниоров.
Турнир проходит в 11 туров с контролем времени в 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии, с добавлением 15 секунд на каждый ход.