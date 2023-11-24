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Обмен "один к трем". Почему перемирие в Газе не приведет к миру, - Геворг Мирзаян
12:18 25.11.2023

Обмен "один к трем". Почему перемирие в Газе не приведет к миру

Геворг Мирзаян
24 ноября 2023

Утром 24 ноября в секторе Газа начало действовать четырехдневное перемирие. Напомним, что по его условиям ХАМАС освобождает 50 заложников (женщин и детей) в обмен на освобождение Израилем 150 заключенных (также женщин и несовершеннолетних). Кроме того, Израиль ограничивает бомбардировки Северной части Сектора Газы (с 10:00 до 16:00 объявлен "тихий час"), а также отказывается полностью от бомбардировок южной части.

В рамках договоренностей все началось с прекращения огня. Затем (на этом настаивал Израиль) террористы из ХАМАС первыми освободили заложников: группа из 13 израильтян выехала в Египет. В довесок к ним палестинцы освободили часть иностранцев (12 граждан Таиланда). Израильтяне ответили освобождением 39 заключенных палестинцев (24 женщин и 15 подростков), которых передали Красному Кресту.

Следующее освобождение, скорее всего, состоится завтра - в рамках очередного дня перемирия. Если, конечно, оно не будет сорвано. "Перемирие очень хрупкое. Любое нарушение, любой обстрел или убийство могут привести к его срыву", - напоминает ИА Регнум политолог-международник Елена Супонина.

Как пишет The New York Times, история боевых действий между Израилем и ХАМАС наполнена соглашениями о прекращении огня и перемириями, которые нарушались или едва соблюдались. В 2014 году военный конфликт между ними длился 51 день, и на его протяжении соглашение о перемирии достигалось 9 раз.

Сейчас стороны будут использовать перемирие для укрепления своих позиций. Израиль перегруппирует войска, ХАМАС укрепит свои убежища, а международные организации смогут доставить в Газу гуманитарную помощь и хоть какие-то лекарства (по данным Всемирной организации здравоохранения, 21 из 24 больниц Газы полностью неработоспособны).

И вопрос в том, кто воспользуется им лучше. Кто больше выиграл от него?

"Перемирие каждая сторона трактует как свою тактическую победу. Израильтяне уверяют: они настолько ослабили ХАМАС, что радикалы пошли на уступки. Палестинцы же, со своей стороны, утверждают, что это Израиль не добился своих целей. Не сумел освободить заложников военным путем, после чего пошел на переговоры", - говорит Елена Супонина.

В целом в большем выигрыше сейчас остается все-таки палестинская сторона. Для ХАМАС победой в конфликте будет банальное выживание, а также принуждение Израиля остановить военную операцию - и нынешнее перемирие позиционируется террористами как важный шаг в этом направлении.

"Израиль думал, что сможет освободить пленников путем беспрецедентных убийств и разрушений, и объявлял, что не примет прекращения огня. Примерно через 50 дней и перед лицом народной борьбы и сопротивления на всех фронтах мы смогли добиться перемирия в соответствии с условиями ХАМАС и группировок сопротивления", - заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. С этой точки зрения перемирие стало "окном Овертона" - перевело вероятность прекращения огня из невозможного (каковым его представляли израильтяне) в разряд обсуждаемого.

В самом же сложном положении, по словам Елены Супониной, сейчас находится премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Он главный проигравший. Нетаньяху ведь постоянно говорил о необходимости полностью уничтожить радикальные группировки в Газе. Пойдя на переговоры, он тем самым признал, что поставил перед собой невыполнимые цели.

Да, сам Нетаньяху смену своей позиции отрицает. Он назвал сделку "трудным, но правильным решением", и добавил, что курс на уничтожение ХАМАС продолжится. "Мы будем продолжать войну до тех пор, пока не добьемся всех наших целей. Пока не ликвидируем ХАМАС, не вернем всех похищенных и пропавших без вести и не гарантируем, что в секторе Газа не будет никаких элементов, угрожающих Израилю", - заявил премьер.

Однако его проблема состоит в том, что сама идея перемирия уже вызвала брожение в кабинете министров. Ряд радикальных партий (в частности, имеющая 6 мандатов в Кнессете "Оцма Йехудит", возглавляемая министром нацбезопасности Итамаром бен Гвиром) уже заявил о том, что решение было ошибочным. Что нельзя было выбирать детей из детей и женщин из женщин, что Нетаньяху должен был требовать освобождения всех заложников. И что сделка лишь усилит международное давление на Израиль с требованием окончательно прекратить операцию.

Некоторые политические силы даже угрожали выйти из правящей коалиции. Да, они пока воздержались от таких радикальных шагов, однако колебания вокруг перемирия показали, насколько непрочной является спаянная войной израильская власть.

Наконец, перемирие выводит Израиль из военного ража и заставляет задуматься о том, что же Тель-Авив собирается делать с Газой после войны - пусть даже успешной, которая закончится уничтожением ХАМАС.

"У израильтян рождаются одна стратегия за другой. Некоторые очень странные - например, о переселении большей части палестинцев из сектора Газа в соседний Египет. Конечно же Каир с раздражением воспринял такие предложения", - говорит Елена Супонина.

По ее словам, здесь для Тель-Авива очевидная патовая ситуация - ведь ХАМАС является не столько проблемой, сколько следствием настоящей проблемы. К созданию палестинского государства израильтяне не готовы, а без его создания нестабильность в регионе будет продолжаться. Обе стороны и международное сообщество находятся тут в тупике, говорит эксперт.

К счастью для Нетаньяху, у него есть все шансы снова ввести израильский кабинет и население в военный раж - ведь перемирие продлится недолго.

Да, в соглашении была предусмотрена опция пролонгации. За каждый дополнительный день ХАМАС будет освобождать еще 10 заложников, получая в обмен 30 заключенных из израильских тюрем. Однако проблема в том, что "обменный фонд" ХАМАС ограничен.

Изначально сообщалось, что террористам удалось похитить около 240 человек. Однако часть из них умерла от ран, еще 50 (по словам ХАМАС) погибли в ходе израильских бомбежек. Еще примерно 35 находятся в руках "Исламского Джихада", а часть контролируется другими боевиками. Часть вообще является иностранными гражданами и потому Израилю не особо интересна. То есть, проще говоря, после освобождения 50 человек у ХАМАС останется достаточно заложников лишь для продления перемирия на неделю, максимум две.

А потом Израиль сможет снова возобновить войну ради войны. Ну или ради труднодостижимых целей вроде выселения палестинцев в Египет. И целей этих, как считают в Тель-Авиве, можно достичь только в том случае, если сектор Газа будет оккупирован израильскими войсками.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700903880


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