Иран и его союзники оценили риски и не спешат объявлять войну Израилю, - Иван Мигале

12:20 25.11.2023 Hlavný dennik

Словакия



Почему "Хезболла" и Иран не нападают на Израиль?

HD: Иран и его союзники оценили риски и не спешат объявлять войну Израилю



Иран и его союзники не спешат объявлять тотальную войну Израилю, несмотря на то, что ЦАХАЛ буквально стер сектор Газа с лица земли, пишет HD. Существует несколько причин, которые мешают "оси сопротивления" начать действовать. Риски слишком высоки.



Агентство "Рейтер" недавно проинформировало о встрече иранского высшего руководителя Ирана Али Хаменеи и лидера ХАМАС Исмаила Хания. Хаменеи сказал представителю палестинской организации, которая контролирует сектор Газа, что Иран не вступит в прямую войну с Израилем.



Глава ливанской "Хезболлы", шиитского ополчения, которое поддерживается Ираном и контролирует Ливан, ранее сделал ряд заявлений. Он сказал, что хотя его силы и будут поддерживать ХАМАС, сейчас они не готовы вступить в тотальную войну с Израилем.



"Хезболла" регулярно обстреливает израильские силы в пограничных областях, где происходят столкновения с Армией обороны Израиля. Однако группировка избегает вылазок в Израиль, хотя специальные батальоны "Аль-Радван" подготовлены к такого рода операциям.



Кроме того, "Хезболла" не пользуется своим огромным ракетным потенциалом для обстрела объектов в глубине израильской территории. Цель "Хезболлы" - перетянуть некоторые силы ЦАХАЛ с южного фронта, из Газы, разбить их и заставить Израиль задуматься о возможности воевать на двух фронтах. Однако "Хезболла" очень осторожна в планировании своих операций и старается излишне не провоцировать израильтян.



Шиитское проиранское ополчение, которое контролирует Ирак, тоже не спешит вступать в войну. Его представители заявил "Аль-Монитору", что в войну с Израилем они вступят только в том случае, если ливанская "Хезболла" поступит так же. Они сказали, что командовать ими будет "Хезболла", а не ХАМАС.



Иракское шиитское ополчение, лоялистские силы и режим Асада в Сирии, ливанская "Хезболла" - все это элементы "оси сопротивления", коалиции, созданной Ираном, включающей ХАМАС.



Вместе с этой осью Иран не только конфликтует с Израилем, но и контролирует Ирак, Сирию и Ливан, создает свою собственную сферу влияния или, можно даже сказать, империю, возглавляемую шиитской теократией высшего руководителя Хаменеи. Эта империя простирается от Тегерана до Бейрута и открывает Ирану выход в Средиземное море.



Еще одна проиранская группа, хуситы, контролирует часть Йемена и сейчас участвует в обстрелах Израиля, периодически запуская баллистические ракеты. Иракское ополчение обстреливает американские базы в Ираке и Сирии ракетами и дронами. Помимо этого, происходят столкновения средней интенсивности.



Палестинский суннитский ХАМАС, который по-прежнему контролирует часть Газы, также входить в ось сопротивления. Почему же тогда иранцы и их союзники не спешат объявлять тотальную войну Израилю, несмотря на то, что армия Израиля буквально стерла сектор Газа с лица земли?



Существует несколько причин, которые мешают оси сопротивления начать масштабную военную операцию против Израиля.



Поняв эти причины, мы сможем понять, что сегодня происходит на Ближнем Востоке.



Причина первая



Американский флот. Это две ударные группировки авианосцев, которые Соединенные Штаты Америки отправили к берегам Израиля. Группировка включает 200 боевых самолетов и вертолетов, сотни крылатых ракет. Их достаточно, чтобы уничтожить такую страну, как Ливан, или нанести критический ущерб, например, Ирану.



Если к этому добавить, что Израиль располагает одной из сильнейших армий на Ближнем Востоке и сильнейшей авиацией (более 400 боевых самолетов, включая самые современные F-35), то нетрудно себе представить, что будет, если все это обрушится на Ливан или Иран.



Израиль уже объявил, что в случае массированных ударов "Хезболлы" по его территории он войдет в Ливан и разнесет страну в щепки так же, как и Газу.



В то же время иракские руководители заявили "Аль-Монитор", что США предупредили: если вы, Иран и "Хезболла" решитесь на тотальную войну с Израилем, то США нанесут мощные удары по всей "оси сопротивления", то есть пострадают "Хезболла", сирийский президент Башар Асад, Иран. США постараются уничтожить иранскую оборонную промышленность и другие важные объекты.



Высший руководитель Ирана и руководство ливанской "Хезболлы" не готовы противостоять союзным силам Соединенных Штатов Америки и Израиля. Риски слишком высоки.



Стоит отметить, что США делают все, что в их силах, чтобы ограничить конфликт сектором Газа и предотвратить его распространение на Ближнем Востоке. В конце концов, если война охватит весь регион, то цены на нефть, как утверждают специалисты агентства "Блумберг", взлетят до 150 долларов за баррель. Это навредит мировой экономике и ввергнет ее в рецессию. США не исключение.



Такое "счастье" за год до выборов не нужно администрации Байдена, чьи рейтинги уже падают. Поэтому США и угрожают оси сопротивления, включая "Хезболлу" и Иран, всевозможными карами на случай, если те решат разжечь войну на Ближнем Востоке.



Причина вторая



Как ни парадоксально, но цели Ирана в операции ХАМАСа против Израиля седьмого октября были достигнуты, как отмечает специалист по "Хезболле" Ганин Гхадар. Иран действительно не пытается уничтожить Израиль. Тегеран хотел сорвать саудовско-израильское соглашение о взаимном признании. Накануне нападения ХАМАСа в СМИ Саудовской Аравии появились сообщения о том, что подобное соглашение может быть подписано.



Кроме того, Соединенные Штаты Америки предложили помощь в реализации масштабного инфраструктурного проекта стоимостью 17 миллиардов долларов, предполагающего строительство портов и железных дорог, которые связали бы экономики Индии, Саудовской Аравии, Иордании, Израиля и Европейского Союза, повысили бы скорость транспортировки товаров на 40% и создали бы экономическую базу для полноценного израильско-саудовского сотрудничества.



Иран такое соглашение совершенно не устраивало. В конце концов, в долгосрочной перспективе это означало бы формирование экономического и военно-политического блока, то есть альянса государств, соперничающих с Тегераном за влияние в регионе. И в этот блок вошли бы Израиль и Саудовская Аравия. Но после нападения ХАМАС Израиль ответил бомбардировками Газы, во время которых погибли около 12 тысяч палестинцев, и арабский мир возмутился.



В таких условиях Саудовская Аравия заморозила соглашение с Израилем. Она старается стать флагманом арабского мира и не может рисковать своей репутацией. Таким образом, главная цель иранской операции была достигнута, и теперь для Тегерана бессмысленно рисковать, вступая в крупномасштабную войну за интересы ХАМАС.



Кроме того, иранцы и "Хезболла" подготовили около полутора тысяч боевиков ХАМАС, которые прорвали израильскую оборону, уничтожили командование некоторых бригад ЦАХАЛа и на три дня взяли под контроль десятки израильских поселений, убив несколько тысяч мирных жителей и солдат. Таким образом Иран уже отомстил Израилю за секретные операции, в ходе которых израильские агенты убили иранских физиков-ядерщиков и сотрудников служб безопасности на территории Ирана.



Причина третья



Что касается "Хезболлы", то она является сильнейшим военным союзником Ирана в регионе. На самом деле "Хезболла" выполняет роль "личного телохранителя Тегерана", как отмечает иранский эксперт Али Алфонех. Ракетный арсенал "Хезболлы", включающий высокоточные ракеты, нацеленные на Израиль и размещенные прямо у его границ, расширяется уже много десятков лет. Десятки тысяч боевиков "Хезболлы" подготовлены к партизанской войне с Израилем на случай, если тот решит войти в Ливан.



У "Хезболлы" есть специальные батальоны и танковые соединения для контроля над самим Ливаном, где они представляют собой главную военную силу. "Хезболла" - рычаг давления на Израиль, созданный Ираном так, чтобы помешать Иерусалиму напасть на Иран или уничтожить иранскую ядерную и ракетную программу, о чем Израиль давно мечтает.



"Хезболла" также сыграла важную роль в удержании позиций еще одного видного союзника Ирана - сирийского президента Башара Асада. Что касается Ирака, то в какой-то момент Тегеран считал "Хезболлу" силой, которая способна контролировать иракское шиитское ополчение. Короче говоря, "Хезболла" - главный актив Ирана на Ближнем Востоке. Тегеран вложил в нее миллиарды долларов, и вряд ли согласиться променять "Хезболлу" на ХАМАС.



Причина четвертая



Иранская шиитская дуга от Тегерана до Бейрута нестабильна из-за плохого состояния экономики. Именно экономика - слабое место иранской сферы влияния, как отметил израильский аналитик Джонатан Спайер. Эта экономика буквально разваливается из-за санкций и коррупции.



Время от времени иранскую сферу влияния сотрясают массовые социальные протесты, обладающие революционным потенциалом. Их участники в Ливане, Сирии, Ираке или самом Иране требуют основных социальных благ: бесперебойного электроснабжения, бесплатных лекарств, рабочих мест, нормальных зарплат и победы над коррупцией. Периодически на улицы выходят сотни тысяч человек.



В 2019 году в демонстрациях участвовали миллионы людей по всему региону. В Ливане на улицы вышли около двух миллионов человек, и демонстранты тогда подожгли резиденции двух партий, включая "Хезболлу". В Ираке участники протестов создали уличные комитеты сопротивления и вступили в столкновение с полицией и проиранским ополчением, защищающими государство.



В Иране на фоне уличных протестов забастовки периодически устраивают работники нефтехимической отрасли, которые выбирают советы рабочих, а молодые женщины отказываются носить хиджаб. В Сирии такие регионы, как Сувейда и Латакия, в прошлом более или менее лояльные Асаду, теперь протестуют против бедности и репрессий режима.



В случае полномасштабной войны между Ираном и произраильскими силами с Израилем в какой-нибудь из частей оси сопротивления могут вспыхнуть протесты или даже революция. Зачем начинать большую войну в таких условиях? Это риск.



Причина пятая



Особая ситуация сложилась в Сирии. Что будет, если Соединенные Штаты Америки и Израиль обрушат дождь из ракет и бомб на силы Асада и его сторонников в Сирии? В таком случае суннитские исламисты и протурецкие ополченцы могут перейти в наступление с севера страны, который контролируют при поддержке Турции, и развернется борьба с ослабленными силами Асада и его партнеров по преимущественно шиитской оси.



Вообще обстановка в Сирии, центре "оси сопротивления", стране, которая служит связующим звеном между Ираном к "Хезболлой", может резко измениться. О сирийском элементе часто забывают, хотя он может играть главную роль.



Тем не менее угроза большой войны сохранятся. Израиль и "Хезболла" могут ненамеренно нанести друг другу слишком большой ущерб. Например, несмотря на то, что стороны очень тщательно планируют свои операции, какая-нибудь ракета может разрушить жилое строение, убив его жителей. Это может иметь серьезные последствия и привести к эскалации, потому что каждая из сторон старается сохранить лицо.



Кроме того, в условиях острого империалистического конфликта обстановка остается нестабильной. Одна из сторон может напасть на другую просто потому, что считает - противник уже готов напасть сам.



Сегодня в экспертном сообществе распространены две точки зрения.



Одни (Ганин Гадар, Али Альфонех) считают, что Ирану и "Хезболле" невыгодно нападать на Израиль. Другие говорят, что они могут напасть только потому, что ожидают прямого удара от Израиля. Эксперт по Ближнему Востоку Моханад Аге Али развивает эту мысль: "Удары, нанесенные ХАМАСом седьмого октября, могут заставить Израиль провести превентивную военную операцию, которая описана в его военной стратегии. То есть масштабный конфликт с "Хезболлой" - только вопрос времени. Тем не менее "Хезболла" по-прежнему старается избежать полномасштабного конфликта в Ливане, то есть избежать полномасштабной войны с Израилем за Газу, ввиду последствий для своей политической позиции в Ливане, охваченном кризисом. Хотя сейчас "Хезболла" и понимает, что расширение войны обернется для Ливана катастрофой, она явно считает такую войну неизбежной. Поэтому можно предположить, что "Хезболла" предпочтет самостоятельно решить, когда этому конфликту начаться, не уступая эту привилегию Израилю".



То же самое наблюдается, например, во время рыночной конкуренции монополий: каждая из сторон принимает решения, исходя из своих субъективных представлений о том, что замышляет вторая сторона. В таком случае конфронтация становится непредсказуемой, и ситуация развивается, как в песне: "Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я". Шаткие субъективные оценки и расчеты могут взять верх над всякими иными соображениями. В конце капиталистической рациональности всегда маячит безумие.



Автор: Иван Мигале (Ivan Mihale) Источник - ИноСМИ

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