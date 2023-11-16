 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Молдавская митрополия отказалась отречься от Русской Православной Церкви
16:58 25.11.2023

16.11.2023

Перебежчиков в Румынскую церковь продолжат карать
Андрей Мельников
Заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии"

Тэги: молдавия, православная церковь, московский патриархат, румыноязычная община, румпц, бессарабская митрополия, украина

молдавия, православная церковь, московский патриархат, румыноязычная община, румпц, бессарабская митрополия, украина Фото пресс-службы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с Обществом и СМИ / ru.mitropolia.md
Несмотря на ожидания резких перемен в Православной церкви Молдовы (ПЦМ), совещание духовенства в Кишиневе подтвердило верность митрополии Московскому патриархату. В последние два года 13 священников перешли из РПЦ в Бессарабскую митрополию Румынской православной церкви (РумПЦ), а в начале недели появилась идея переметнуться всей церковной структурой под омофор Румынского патриарха Даниила. Однако возникновение нежелательной конкуренции не понравилось уже "бессарабцам". И вообще РумПЦ с опаской присматривается к украинскому опыту, где церковная заварушка ударила по компактно проживающим в Черновецкой области румынам.
В четверг в Молдавии состоялось внеочередное совещание митрополита Кишиневского и всей Молдавии Владимира (Кантаряна) с духовенством. Ожидания публики были самые тревожные.

Ведь только-только, 24 октября, прошло заседание Синода ПЦМ, который лишил сана шестерых священнослужителей, самовольно переметнувшихся в Бессарабскую митрополию РумПЦ, которая конкурирует в стране с епархией РПЦ.

Позже митрополиту Владимиру поступило письмо от протоиерея Павла Боршевского, в котором был предложен альтернативный проект бегства от Московского патриархата: всей вотчине Кантаряна сразу предложили перейти в РумПЦ. Однако, по слухам, это вызвало беспокойство уже в Бессарабской митрополии, потому что тогда получалось, что на территории страны появились бы две параллельные епархии одной церкви, и "бессарабцам" скорее всего пришлось бы уступить место более представительному объединению.

Кроме того, сам митрополит Владимир ранее писал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, где жаловался, что из-за негативного фона вокруг РПЦ Молдавская церковь "оказалась на периферии" и уступает позиции бессарабским конкурентам. После этого он, правда, побывал на Синоде в Москве.

Однако 16 ноября Молдавская церковь не поддалась ни на один из предложенных вариантов отступничества, судя по словам официального представителя Кишиневской митрополии епископа Иоана Мошнегуцу. "Мы опровергаем ошибочную позицию, распространившуюся в СМИ. На заседании было принято решение, согласно которому Молдавская православная церковь сохраняет свой актуальный статус, – цитируют епископа молдавские СМИ. – Клир и народ остаются верны Молдавской православной церкви и митрополиту Владимиру. Дискуссии о присоединении Молдавской православной церкви к Румынской патриархии затеваться не будут". Они не приводят упоминания об РПЦ, но, вероятно, под текущим статусом подразумевается существование в качестве самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. При этом ПЦМ по-прежнему будет карать перебежчиков. "Приходы и священники, которые присоединятся к Бессарабской митрополии, будут канонически санкционированы", – пообещал Мошнегуцу. Судя по его словам, патриарх Кирилл ответил на запрос митрополита Владимира, но епископ – визави молдавских журналистов не стал комментировать это послание. Он не исключил, что Кантарян и в будущем не откажется от визитов в Москву.

Сенсации в духе истории с Православной церковью Украины не получилось, но еще вопрос, хочет ли РумПЦ так круто вторгаться в церковные противоречия соседей. В самой Румынии не очень довольны тем, что происходит в Украине. Здесь митрополит Лонгин (Жар) из Буковины, где проживают молдаване, также называющие себя румынами, да он и сам представитель этого национального меньшинства, находится под судом. При этом Жар осуждал как националистов в Украине и ПЦУ, так и патриарха Кирилла. Он выступает с позиций радикального пацифизма с налетом конспирологии, но Румынию прежде всего беспокоит, что в Украине не считаются с чувствами румыноязычных жителей.

Источник - НГ
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