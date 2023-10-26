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Миграционная политика меняется: тенденции, законы, указы, - Андрей Школьников
18:53 25.11.2023

Когда происходит смена трендов, многое становится видно заранее, о чем регулярно говорится на канале и в роликах. Именно это мы сейчас наблюдаем в части отмены ювенальных законов, в вопросе абортов и т.д. Многократно говорил, что миграционная политика в России меняется. Ранее прикрываемые и игнорируемые преступления мигрантов стали демонстративно подсвечивать, формируя в обществе нужное отношение. Очень многим не хочется ждать, хочется всего и сразу, моментально. 26.10.2023 г. вступил в силу ФЗ "О гражданстве РФ", в котором был ряд очень интересных моментов, сильно усложняющих жизнь жаждущим гражданства гастарбайтерам.Для примера, закрыта лазейка с фиктивными браками – теперь подать заявление можно только при наличии общих детей. Упрощенные механизмы, позволявшие без 5 лет проживания с ВНЖ убраны, как и убрана категория "носителя русского языка", позволявшая откровенным Эллочкам-людоедочкам обходить экзамены, а теперь сдавать надо будет еще историю. Исчезла лазейка с одним годом официальной, "важной" работы, после которого табунами шли подавать документы. В разы увеличилось количество оснований для аннулирования (включая наркотики и тяжкие преступления), а теперь еще и введен институт "прекращения" полученного гражданства (тонкий момент). Всю жизнь мигрант будет помнить – нарушать закон для него очень рискованно, в миг можно потерять все. В этой же логике началась ловля и постановка на воинский учет получивших гражданство мигрантов.

22.11.2023 г. вступил в действие Указ Президента РФ, который продолжает и закрепляет данную линию. Помимо того, что прописаны детали и наведен порядок (документ на 173 листах), всем мигрантам, получившим гражданство за последние 20 лет, но не принесшим присягу, дается один год, чтобы прийти и официально ее принести. Понятно дело, что заодно их поставят на учет, заставят оплатить все штрафы и т.д. Кто не сделает – автоматическое лишение гражданства.

Институт получения по рождению, без учета гражданства родителей, пока оставлен, но и до него руки дойдут. Теперь толпы пойдут получать ВНЖ и ждать 5 лет, но что-то подсказывает, что за это время поменяется еще ни один раз и шансов на успех у них будет мало. В ближайшие годы нужно будет менять Конституцию, Александр Бастрыкин давеча вспомнил про это в части идеологии, заодно и институт прекращения гражданства будет расширен.

Не стоит также забывать про массовые инициативы губернаторов с запретами на отдельные виды деятельности для мигрантов. Вспоминая первые месяцы операции на бУкраине, когда очень осторожно делали шаги, подобная резвость очень примечательна, особенно от молодых губернаторов, которым прогнозируют переход на федеральный уровень.

И, да, миграционный контроль будет ужесточаться, а ожидаемое сокращение в строительной отрасли создаст замечательные условия для отъезда домой не самых ценных "специалистов"…

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700927580


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