Фронт свободы Афганистана атаковал талибов* в разных частях страны,- Андрей Серенко

18:56 25.11.2023

25.11.2023



Партизаны генерала Ясина Зии не намерены брать зимнюю паузу в борьбе с террористами

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



В Северном Афганистане вчера был убит местный влиятельный командир "Талибана" (*террористическая организация, запрещена в РФ) Хузайфа. Его ликвидировали бойцы антиталибского Фронта свободы Афганистана (ФСА, "Фронт Азади"), которым командует бывший генерал Афганской национальной армии (АНА) Ясин Зия. Почти одновременно с уничтожением командира Хузайфы, бойцы ФСА осуществили успешные нападения на талибов в других частях страны, в том числе в Кабуле. Источники "НГ" отмечают, что в ходе серии этих атак сам Фронт свободы Афганистана потерь не понес и теперь занимается подготовкой к новым операциям против "Талибана".



"Бойцы Фронта свободы Афганистана 24 ноября с.г. около 17 часов по местному времени напали на командира талибов по имени Хузайфа на дороге из округа Хаджа-Гар провинции Тахар в уезд Дашт-Арчи провинции Кундуз", - рассказал "НГ" подробности операции представитель ФСА, бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Афганистана доктор Самад Абдул Самади. По его словам, "в ходе целенаправленной и заранее спланированной засады Хузайфа был убит, а его телохранитель тяжело ранен": "В результате этого нападения в руки бойцов ФСА попали в виде трофеев автомат Калашникова, американская винтовка М4 и винтовка Brita Camry".



В тот же день 24 ноября бойцы Фронта свободы атаковали талибов в Кабуле и ряде других мест Афганистана. Так, около восьми часов вечера бойцы ФСА напали на базу талибов в кабульском районе Гюльхане (6-й округ безопасности афганской столицы), в результате чего двое боевиков "Талибана" были убиты, а еще трое получили ранения. Тремя часами ранее уже в 5-м округе безопасности Кабула, в результате атаки бойцов "Фронта Азади" на местную базу талибов был убит талибский командир Мохаммад Юнус и три его боевика, еще три талиба получили ранения.



"В прошлом месяце боевики афганского филиала ИГИЛ ("вилаят Хорасан" - террористическая организация, запрещена в РФ) совершили теракт на западе Кабула, в результате которого погибли множество граждан Афганистана из числа хазарейцев. После этого руководство Фронта свободы пообещало отомстить за это массовое убийство как ИГИЛ, так и группировке Хаккани (запрещена в РФ), имевшей прямое отношение к организации теракта. Поэтому 24 ноября бойцы ФСА и атаковали полицейские участки талибов, подконтрольные Хаккани, в 5-м и 6-м округах Кабула, которые ранее помогали ИГИЛ в совершении преступления против хазарейцев", - прокомментировал "НГ" ситуацию представитель ФСА.



Наконец, две успешные атаки бойцы ФСА провели 24 ноября в северной афганской провинции Парван. Около часа ночи партизанами генерала Ясина Зии был атакован пост талибов на мосту Падаи-Хаб в уезде Баграм. Итог атаки – трое талибов убиты, не менее двух получили ранения. Около 19 часов по местному времени бойцы Фронта свободы Афганистана напали на базу боевиков "Талибана" в районе Сархуд города Джабаль ас-Сарадж провинции Парван. "Эта база талибов располагается в доме, ранее принадлежавшем генералу Гуламу Джилани, одному из командиров "моджахедов", - пояснил "НГ" источник в ФСА. – Дом находится на водохранилище гидроэлектростанции Джабаль ас-Сарадж недалеко от районного центра. Он является резиденцией командира "Талибана", отвечающего за безопасность шоссе Саланг". В результате атаки бойцов ФСА, двое талибов, находившихся на базе, были убиты, еще двое ранены.



Всего в результате нападений партизан Фронта свободы Афганистана 24 ноября были убиты 12 талибов и еще 11 боевиков "Талибана" получили ранения. "Это на сегодня самые крупные потери, которые понесли талибы в течение одних суток в результате атакующих целевых операций сил афганского Сопротивления, - прокомментировал "НГ" ситуацию один из командиров "Фронта Азади". – Думаю, мы убедительно продемонстрировали, что успешно занимаемся боевым делом, а не политической болтовней. Пять атакующих операций в течение 24 часов, причем, мы не понесли ни одной потери, показывают, что у ФСА есть ресурсы, люди и творческие военные возможности. А до этого, также в ноябре, были такие же эффективные операции партизан Фронта свободы в Лагмане, Тахаре, Каписе и других провинциях страны, а также в Кандагаре – второй столице "Талибана", где сегодня не действуют ни одни другие группы сопротивления, кроме ФСА".



Источник "НГ" во "Фронте Азади" отметил, что в настоящее время бойцы ФСА, основу которых составляют бывшие солдаты и офицеры спецназа ("коммандос") Афганской национальной армии (АНА) и афганской разведки, продолжают подготовку к новым атакам на талибов: "Никакого перерыва на зиму в боевых операциях ФСА не будет. Наше сопротивление против режима террористов в Афганистане только набирает силу".