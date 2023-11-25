Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных

19:45 25.11.2023

25 ноября 2023,

Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" приняло решение отложить освобождение второй группы израильских заложников. Об этом 25 ноября сообщается в Telegram-канале движения.



Отсрочка будет действовать до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения.



""Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама" решили отложить освобождение второй группы пленных до тех пор, пока оккупационные силы (израильская армия.- Ред.) не будут соблюдать условия соглашения о доставке грузовиков с гуманитарной помощью на север Газы", - сказано в сообщении.



Также военное крыло ХАМАС указало на несоблюдение стандартов освобождения пленных со стороны Израиля.



При этом ранее в этот день СМИ сообщили что ХАМАС начало передачу второй группы израильских заложников Красному Кресту. Отмечалось, что должны были передать 14 заложников.



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Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В этот же день была освобождена первая партия заложников. Так, Красный Крест подтвердил освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа. Среди них, кроме 13 израильтян, есть также 12 граждан Таиланда. В свою очередь, МИД Катара подтвердил освобождение 39 палестинских женщин и детей из израильских тюрем.



7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.



Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.