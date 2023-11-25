|21:47 Полковник Макгрегор: Лидеры НАТО в кулуарах требуют отставки Зеленского
21:44 ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия
19:45 Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных
18:56 Фронт свободы Афганистана атаковал талибов* в разных частях страны,- Андрей Серенко
18:53 Миграционная политика меняется: тенденции, законы, указы, - Андрей Школьников
16:58 Молдавская митрополия отказалась отречься от Русской Православной Церкви
12:20 Иран и его союзники оценили риски и не спешат объявлять войну Израилю, - Иван Мигале
12:18 Обмен "один к трем". Почему перемирие в Газе не приведет к миру, - Геворг Мирзаян
12:17 Афруза Хамдамова стала первой чемпионкой мира U-14 по шахматам в истории Узбекистана
10:15 С Минском по жизни. Как Путина завалило снегом на саммите ОДКБ (репортаж А.Колесникова)
10:12 Бывший рос-премьер Касьянов объявлен "иноагентом" (предателем)
08:10 Губернатор штата Нью-Джерси (США) отказался от антироссийских санкций
08:05 Страны СПЕКА создадут целевой фонд по поддержке крупных "зеленых" проектов в регионе
08:00 Жуть. Призраки и барабашки не дают японскому премьеру Кисиде ночевать в официальной госрезиденции
01:28 Иллиберализм в международных отношениях, - Александр Дугин
00:31 Турецкое эхо на севере Сирии, - Мария Колесникова
00:26 Вашингтон и Токио: "сделка столетия" завершилась буднично и рутинно, - Олег Парамонов
00:25 Миграционная политика в РФ меняется: тенденции, законы, указы, - Андрей Школьников
00:20 США пытаются сорвать проект Китая и России по тоннелю в Крым
00:13 Погромы в Дублине обострили миграционный кризис в Европе
00:11 Если нельзя сформулировать госидеологию, то и хрен с ней, - Игорь Мальцев
00:09 Вместо выборов россиян готовят к борьбе вокруг фейков, - НГ
00:07 Китай стремится обеспечить себя нефтью самостоятельно, - М.Сергеев
|19:36 Туркестанский авангард в Москве поражает воображение
19:02 В Грузии перезагрузили борьбу с олигархами, - Артур Аваков
18:58 Тьма и холод четвертый день. Снегопады обрушили ЛЭП в Согдийской области Таджикистана
18:39 США не смогли остановить прогресс Китая в полупроводниковых технологиях, - В.Пироженко
15:46 В Киргизии за вымогательство задержан советник полпреда президента в Баткенской области
15:44 Станут ли хуситы новой военной силой в Красном море
15:41 Что роднит современных политиков и проституцию, - С.Худиев
15:38 Убить трех китов. Как лишить Украину способности обороняться, - Д.Давыдов
15:36 В Дублине вспыхнули антимигрантские протесты
13:51 Израиль сообщил о смерти командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалала
13:05 Рост цен и инертный бизнес: зачем в Казахстане поднимают НДС, - Адил Урманов
12:52 Пакистан. Исламские партизаны атаковали и сожгли боевые самолеты на авиабазе в Пенджабе
12:50 Радикальные исламисты на пенсию не уходят, - Лариса Шашок
12:47 Вашингтон и Пекин спорят, кто главный в Южно-Китайском море, - В.Скосырев
12:25 Цены на нефть: страны ОПЕК+ взяли тайм-аут, но не все зависит от них, - СП
11:08 В Актобе (Актюбинске) открыт филиал Института археологии Казахстана
11:03 Какие документы подписали главы стран ОДКБ в Минске - список 15-ти особо ценных бессмысленных бумажек
11:00 Киевский "синдром Гитлера": мобилизация стариков, детей и женщин, - Александр Хроленко
10:58 США боятся перемирия в Газе, - Петр Акопов
10:56 Катар – маленький игрок большой политики в Персидском заливе, - Василий Иванов
09:12 "Зеленая" Германия без мозгов – на пути к экономическому краху? - А.Белов
08:50 Антицивилизация. Зловещие теория и практика глобального капитализма, - В.Багдасарян, А.Фефелов
08:47 КазВласти по-тихому "изъяли" Т1,5 трлн из ЕНПФ: Накоплениями граждан без их согласия латают дыры
07:58 В Монголии будет создан Специальный суд по делам о коррупции и злоупотреблениях властью
07:53 По самые Нидерланды: ЕС ждет Nexit, а Путина новый союзник - Герт Вилдерс
01:11 Лучшей моделью Монголии выбрана Сайхантамир Амарсанаа
00:24 Пять лет - один ответ: Северная и Южная Кореи вернулись к конфронтации
00:17 Археологи в Перу раскопали 1000-летние мумии детей, доинкской цивилизации - "ичма"
|Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных
19:45 25.11.2023
25 ноября 2023,
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" приняло решение отложить освобождение второй группы израильских заложников. Об этом 25 ноября сообщается в Telegram-канале движения.
Отсрочка будет действовать до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения.
""Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама" решили отложить освобождение второй группы пленных до тех пор, пока оккупационные силы (израильская армия.- Ред.) не будут соблюдать условия соглашения о доставке грузовиков с гуманитарной помощью на север Газы", - сказано в сообщении.
Также военное крыло ХАМАС указало на несоблюдение стандартов освобождения пленных со стороны Израиля.
При этом ранее в этот день СМИ сообщили что ХАМАС начало передачу второй группы израильских заложников Красному Кресту. Отмечалось, что должны были передать 14 заложников.
Обмен с опытом: что скрывает сделка между ХАМАС и Израилем
И на какой стадии переговоров находятся стороны конфликта
Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В этот же день была освобождена первая партия заложников. Так, Красный Крест подтвердил освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа. Среди них, кроме 13 израильтян, есть также 12 граждан Таиланда. В свою очередь, МИД Катара подтвердил освобождение 39 палестинских женщин и детей из израильских тюрем.
7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.