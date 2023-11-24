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|ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия
21:44 25.11.2023
Tекст: Алексей Дегтярев
Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии, заявил представитель организации в Ливане.
Представитель добавил, что ХАМАС намерен стремиться к успеху соглашения с Израилем, передает РИА "Новости".
Между тем телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник сообщил, что Египет и Катар заняты переговорами с Израилем и ХАМАС для решения проблемы с задержкой второй группы заложников в секторе Газа.
Напомним, Начальник генштаба армии Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные продолжат операцию в Газе после истечения срока перемирия. Боевое крыло ХАМАС сообщило, что освобождение второй группы израильских заложников отложено.
После этого источник сообщал, что Израиль отвел ХАМАС срок до полуночи по местному времени для освобождения второй группы удерживаемых лиц.