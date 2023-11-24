Полковник Макгрегор: Лидеры НАТО в кулуарах требуют отставки Зеленского

21:47 25.11.2023

Алексей Дегтярев



Руководители государств-участников Североатлантического альянса вне публичного пространства требуют отставки украинского президента Владимира Зеленского, предположил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Зеленскому должны в личных беседах заявлять о том, что для него "все кончено", и что ему нужно покинуть свой пост, предположил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner, передает РИА "Новости".



По мнению полковника, западные страны хотят видеть в кресле украинского президента надежного кандидата, который представит то, что останется на тот момент от Украины. Этот человек должен будет начать мирные переговоры с Россией.



Ранее Макгрегор заявлял, что конфликт на Украине фактически окончен.