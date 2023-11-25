Россия поможет Таджикистану восстановить ядерный реактор "Аргус": для лечения онкологии

00:01 26.11.2023

25.11.2023

Документ о сотрудничестве стран в исследовательской сфере был заключен на срок до 5 лет с возможностью дальнейшего продления, отметили в НАН



Национальная академия наук Таджикистана восстановит работу исследовательского реактора "Аргус".

Это будет реализовано в сотрудничестве с российским Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", указали в пресс-службе НАН.

Отмечается, что данное решение предусмотрено соглашением, заключенным между учреждениями в ходе визита президента республики Эмомали Рахмона в Москву.



"Согласно подписанному документу, стороны договорились о проведении исследований, связанных с технологиями природы, ядерной физикой и ядерными технологиями", - указали в пресс-службе академии.

Подчеркивалось, что изучение будет проводится "исключительно в мирных целях".



"В том числе будет восстановлен исследовательский реактор "Аргус - ФТИ", - сообщили в пресс-службе нацакадемии.

Кроме того, соглашение предусматривает проведение научных конференций и других мероприятий.

Документ был заключен на срок до 5 лет с возможностью дальнейшего продления, отметили в НАН.



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Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Москву с официальным визитом 21-22 ноября.

В ходе поездки было подписано 8 документов о расширении сотрудничества, в том числе глава НАН Фарход Рахими заключил соглашение о партнерстве с коллегой из "Курчатовского института" Михаилом Ковальчуком.



Исследовательский ядерный реактор на растворах солей "Аргус" в Таджикистане был построен в 80-е годы XX-века, однако так и не был запущен.

В 2016-м правительство республики одобрило программу восстановления реактора до 2020-го. Несмотря на это, реализация проекта затянулась, но на тот момент объект оценивали как восстановленный на 85%.



Реактор, по данным НАН, может быть использован для выпуска препаратов для лечения онкологических заболеваний. Второй такой введенный в эксплуатацию реактор находится в Курчатовском институте.